Ambulante arrancará su gira de documentales

De agosto a diciembre llegarán a toda la República Mexicana, y con “Ambulantito” a escuelas públicas de nivel básico

El catálogo está conformado por nueve largometrajes y tres programas de cortometrajes

Arturo Arellano

Ambulante Presentaes una iniciativa de Ambulante que apuesta por la exhibición de cine documental ofreciendo un catálogo de películas de forma gratuita a los exhibidores, se lanza este año con el objetivo de llegar a todos los estados de la República, entre agosto y diciembre del año en curso. El catálogo está conformado por nueve largometrajes y tres programas de cortometrajes. Algunos de los temas tratados en el programa son: defensa del territorio, identidad, zapatismo, violencia y desaparecidos, justicia y memoria, LGBT+, adultos mayores, comunidades afrodescendientes, justicia, libertad de expresión, música y medio ambiente.

En conferencia de prensa se anunció que muchos de estos trabajos han sido aclamados por la crítica y público en festivales internacionales de cine pero que también hay cabida para los nuevos realizadores que buscan dónde exhibir sus trabajos. Más tarde la directora operativa de Ambulante, Roxana Alejo, en entrevista con DIARIO IMAGEN, detalló “la gira de documentales Ambulante va a ocho estados de la República Mexicana, pero lo que presentamos ahora es Ambulante Presenta, con la que ya llegaremos a cada rincón del país, lo que queremos es ir más allá y descentralizarnos, esto quiere decir que no hagamos presencia sólo en las capitales, sino en los rincones más escondidos de cada estado”.

Añade que “la prioridad es generar siempre una reflexión de manera conjunta porque no es lo mismo ver una película en solitario, que con amigos o rodeado de personas con las que se puede tener un diálogo, compartir opiniones. Es bueno escuchar todo tipo de opiniones, es enriquecedor. Nuestro componente es la reflexión, usar los documentales como una herramienta para transformar realidades y queremos que sea de manera colectiva en comunidad”.

En apoyo a los realizadores, dice, “abrimos una convocatoria a finales de agosto y la cerramos a finales de septiembre, solicitamos el trabajo de todos los documentalistas, porque sabemos que de pronto es muy difícil que exhiban sus trabajos en salas comerciales y Ambulante es un escaparate a éstas, es un medio para mostrar sus obras”. Lo mismo asegura que “los documentales viven mejor en la calle, en comunidades, fuera de las salas comerciales, por ello generamos esta sinergia entre documentalistas y los espacios públicos, porque la gente está deseosa de cine”.

Ambulante Presentaarranca a finales del mes de agosto y culmina el 15 de diciembre “Partiremos de Baja California, luego haremos un ciclo continuo a través de los 32 estados, pero para que la gente conozca bien la cartelera los invitamos a visitar nuestra pagina web”. No obstante cita como uno de sus estelares, el documental “Soles negros”, que describe “como una cartografía de la violencia que se vive en México, de desapariciones, de trata de personas, feminicidios y se plantea de una forma muy buena, con un gran hilo conductor entre las historias. Queremos que la gente vea estas historias, pero no sólo eso, sino que se enteren de que hay organizaciones trabajando por sus derechos y erradicar este tipo de situaciones. El objetivo del cine ha sido el de civilizar y visibilizar, desde la problemática en México hasta lo que pasa en el mundo, los documentales te hacen sentir incómodo, te hacen levantar la mano y decir ‘Yo no estoy de acuerdo con eso’ y en su quehacer busquen la forma de generar un cambio”, concluyó.

La cartelera y fechas de Ambulante Presenta serán publicadas a la brevedad en la página oficial de Ambulante.