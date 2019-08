“Si lo amas, ¡edúcalo! Para niños”, de Rosario Busquets Nosti

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Este libro actualizado y con anexos que contestan las preguntas más frecuentes que hacen los padres de familia, para ser la guía indispensable que nos ayude a criar a nuestros hijos en el amor y con herramientas para enfrentar la vida

Entre tantas nuevas teorías educativas de los hijos, a veces se genera mucha confusión sobre qué debemos hacer como madres o padres. ¿Ser rígidos?, ¿poner límites o no tantos?, ¿hasta dónde ser permisivos? “Si lo amas, ¡edúcalo! Para niños” nos regala una claridad magnífica gracias a la experiencia de Chayo Busquets en todos estos años, donde nos explica cómo llevar de la mano a nuestros hijos en su crecimiento para que ellos siempre cuenten con los instrumentos necesarios que les proporcionen una vida íntegra y amorosa. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, la autora Rosario Busquets Nosti comentó:

—¿Cómo surge la necesidad de crear este libro?

“Es una solicitud de los padres de familia, el año que entra cumplo 30 años de estar dando conferencias, y de estar viendo a papás en mi consultorio, en mi profesión como terapeuta familiar, lo que surgía era que la información era mucha y que sería de mucha utilidad que se pudiera poner por escrito, así surge la idea de escribir el libro, que se vuelve necesario más allá de esto, porque claramente estamos requiriendo crear un puente, entre la forma en que fuimos educados los que somos los adultos de hoy, a la forma en cómo se está educando hoy a los niños, hay un abismo en la que cambia el proceso educativo, en la actualidad hay niños muy tiranos, niños que no obedecen bajo ninguna circunstancias, que tienen una gran demanda de cosas, que se la pasan exigiendo a los papás y estos empezaron a titubear mucho en la forma de educar”.

—En el libro mencionas que es muy importante el poner reglas en la educación de los niños:

“Hay un beneficio especial ya que una vez que están puestas las reglas los niños empiezan a crear un hábito que ordena y organiza de mejor forma su funcionamiento cotidiano, nadie va a poder negar que un niño que obedece, que hace caso, es mucho más fácil de relacionarse con él, que un niño que está poniendo en reto todo el tiempo, yo te diría que hasta los mismos padres les cae mejor su hijo si obedece que si no obedece, si hay niño le repites 15 veces una orden para que obedezca, entonces tú te pones como loco, histérico, a pegar de gritos o a dar un golpe para lograr ese proceso, de entrada la vida es mucho más fácil cuando hay orden dentro del sistema, lo más importante de que tengamos reglas es que nos entrena para un mejoramiento en la vida adulta”.

—En la actualidad hay muchos niños ‘chantajistas’, que a base de llantos y berrinches logran que los papás les concedan las cosas. Háblanos de esto:

“A los papás les cuesta trabajo el llanto, por algo que a todos los adultos nos es fácil empatizar con ello, la verdad es insoportable el ruido del llanto, pero además es porque los papás creen que cuando un niño llora es porque está sufriendo, y el niño no llora porque este sufriendo la mayoría de las veces, hay momentos en que si hay sufrimiento pero el 99% de las veces que un niño llora, lo que te está queriendo decir con su llanto, es que no está de acuerdo con lo que está pasando, con que no le compres el helado, con que se tiene que acabar el jitomate, que se tenga que ir a dormir, te está dando su opinión y como nació sin lenguaje el niño llora como una forma de expresar que algo está pasando aquí, y que requiere que papá y mamá revise lo que está sucediendo, si lo que está pasando no es inadecuado, hay que dejar que el niño llore, porque eso es parte de lo que el niño tiene que ir aprendiendo, cuando papá y mamá conciben el llanto como una forma de sufrimiento, es ahí cuando se meten en problemas”.

