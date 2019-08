Zhenli Ye Gon se queda sin casona

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Ahora, resulta que los nuevos datos de Coneval nos dicen que existen en México 90 millones de pobres, no 52, como teníamos entendido y así podrán explicarse varios de los asuntos que van sucediendo en el país, los miembros del infelizaje parece que comienzan a tomar conciencia de su valor y de su fuerza política, y por esa razón, quieran o no muchos políticos, deben entender la relación y la confianza que le brindan al Presidente y ese es un enorme valor político que controlará al país por largo periodo a menos que, Andrés Manuel López Obrador, la riegue y falte a su confianza…

De 2007 al 2018 los jóvenes en este país han pagado muy caro, con su vida, la violencia generada por los grupos de la delincuencia, así en ese periodo han asesinado a más de 259 mil jóvenes en este país, lo que se podría decir que es toda una estadística de guerra.

Alejandro Moreno “Alito”, es el nuevo dirigente del PRI y muchos dicen que nació para perder o para enterrar lo que queda de este partido, la realidad es que digan lo que digan, hay una fuerza y una manera de ver el mundo y la vida que coincide con la visión priísta, y así, seguramente, con el apoyo de los gobernadores de este partido que todavía controlan varios estados, esa fuerza podrá consolidarse. No sé si les dará la capacidad para ser considerada oposición, pero cuando menos será el camino para mantener en el juego a políticos que necesitan manifestarse en varios estados.

Y bien, la casona de Zhenli Ye Gon ha sido rematada y comprada por el magnate Carlos Bremer. Hace algunos años, un amigo político que era también senador al lado de Germán Corona del Rosal, me platicaba asombrado que éste contaba que cada año renovaba su guardarropa, el cual tenía como costumbre más de treinta trajes de diferentes colores y telas, todo con una combinación ideal de camisas, mancuernillas, relojes y corbatas, así como cada uno con un tipo de zapatos especiales en color y circunstancia, eso era la vestimenta formal, faltaba, sin duda, comentar el de la vestimenta informal, su asombro llegaba al número de relojes y mancuernillas que hacían juego y me explicaba: “la verdad, no entiendo esas extravagancias, uno no se puede poner varios trajes al día, no puede cargar varios relojes”, en fin, con un guardarropa normal podría vestir adecuadamente y sin tantas exhibiciones de riqueza en un pueblo tan miserable como es el de Hidalgo y como es el de México. También, por supuesto, hablaba de los vehículos, los guardaespaldas y otros lujos que escandalizaban en aquellos años, en los tiempos donde Luis Echeverría era el presidente y, ellos, senadores, tal vez por esas razones, no lo promovieron en su tiempo a la gubernatura de Hidalgo, así, mientras eso sucedía, el cacicazgo o los cacicazgos del estado continúan hasta la fecha.

El pasado 7 de agosto, en el Club Primera Plana, en la presentación del libro escrito con José García Sánchez y su servidor, en la sesión de preguntas y respuestas, salió a relucir el asunto de la sucesión presidencial adelantada y es lógico que en ese juego que complicó las negociaciones entre los representantes del CNH y los del Presidente, al grado de que desde la Presidencia se nos traicionara, se generó el proceso final de esa lucha por la sucesión adelantada, donde Luis Echeverría sacó la delantera a Martínez Manatou y al mismo general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, y es por ello que, toda esa riqueza acumulada por la familia Corona del Rosal, deja como muestra real esa casona que al final viene a ocupar Zhenli Ye Gon y, ahora, pasa a ser propiedad de Carlos Bremer, después de encontrase millones de dólares y otras monedas en efectivo acumuladas en algunos cuartos de la mansión y según los datos que muchos oficiales de la policía de aquella época filtraron, muchas otras mansiones cercanas a las instalaciones del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México, en el Pedregal y una más cercana en las calles de Balderas, al lado del diario “Milenio”, propiedad de Zhenli, también tenían mucho más dinero que jamás se reportó y es lo que debe investigar realmente López Obrador, si es que quiere mostrar la gran corrupción de aquellos años, lo demás, es hacerle al cuenterete, porque a muchos de aquellos pillos se les acusa de pillos, no de pentontos.

LO ÚNICO CIERTO QUE PODEMOS CONOCER, ES QUE EN ESOS AÑOS Y LOS ACTUALES, EXISTEN MUCHAS HISTORIAS QUE HAN SIDO CALLADAS, silenciadas, para que la gente no conozca al detalle de ellas, y la razón, era que, cuando la gente supiera de esos desmanes y trácalas, efectivamente se cansaría y encabronaría, como sucedió en el sexenio pasado, cuando las filtraciones y las luchas de poder dejaron al descubierto saqueos, corruptelas y transas que se operaban desde la casa presidencial y por el mismo presidente y sus cercanos afectos, en esos años, se hubieran dado cuenta de lo mismo que hoy sucedía, pues a lo mejor los tiempos del cambio y las condiciones en los tiempos y circunstancias hubieran propiciado el derrumbe de aquellos ídolos de barro, pero “el hubiera” no existe en política, así que solamente es una forma de entender ese tiempo y de aprender de la experiencia, por esa razón, ahora, con el cambio de la dirigencia de Morena, el Presidente y Yeidckol, deben entender que es bueno poner un freno a las sabandijas oportunistas que operan las filtraciones, no sé si reales o no, pero que afectan la confianza y la credibilidad de su movimiento…

