Las magias del poder

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Cuando se generan las crisis políticas, económicas o sociales, las personas se perturban, se descontrolan, se desesperan, buscan respuestas que no se encuentran en el ambiente normal, algunos inventan hechizos y consultan brujos o personas que dicen adivinar el futuro o la suerte, se comienzan a ver las sesiones de cartas y de cómo algunos incrédulos van cayendo al tema, porque de alguna manera le dan en el clavo y es sencillo, todos llegan preguntando sobre las razones por las que les va mal, y bueno, los hechizos son claros, las razones de envidias y de luchas por el poder se dan en cualquier nivel, se buscan las respuestas en las limpias con huevo y en el tirar el café o leer el puro, leer los caracoles o entrar en otros temas mucho más complicados, que obligan a las ceremonias y a los conjuros y bueno, cuando uno se entera de que existen algunos videntes o brujos muy poderosos a los que van a recurrir y a sus consultas en lugares distantes personajes de todo nivel, pero en general muy importantes, no se puede dejar a un lado las visitas y las consultas de los políticos y los grandes empresarios, de la gente de la farándula, del deporte y, muchos, aseguran que son muy acertados sus pronósticos y es así, cuando conocemos aquellos libros donde se contaban las peripecias que realizara la maestra Elba Esther para conservar el poder y sus idas y venidas hasta el África para imponerse la piel de un enorme león y, muchos se reían cuando la vieron en la cárcel, pues ahora, muchos de aquellos piensan que en verdad ese enorme poder la sigue y la mantiene en pie y en guerra, así, algunas veces, escuchamos que las idas y venidas de Rosario con el avión de Carlos Ahumada no solamente para el placer y la pachanga, para el ron y el bailón, también consultaban a los viejos maestros del “Palo Mayombe”y en todo hay altas y bajas, ella lo sabe bien, las ha sufrido, las ha provocado y, ahora, muchos piensan que tales viajes no dieron resultado, pero cuando se ponen a pensar de que después del desastre de Ahumada y de las intrigas y los complots donde pretendieron eliminar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la política, se desplomaron y, a los pocos años, como por arte de magia, de pronto, es invitada a colaborar no en cualquier nivel, sino en un muy importante nivel con Peña Nieto y, entonces, muchos de aquellos que se reían de los viajes a Cuba, pidieron datos para acudir a aquellas ceremonias que mostraban sus resultados y hoy, nuevamente, como si algún conjuro de otros , dicen, a lo mejor, fueron los limpiadores de AMLO que desde las campaña lo visitan y acompañan, los que lo limpiaron en el Zócalo, acudiendo a la fuerza de todos nuestros antepasados y a los puntos cardinales y a la madre tierra y al padre sol y a la luna y las estrellas, entre copal y cantos, entre ramadas y llantos de emoción de miles de mexicanos en esta ceremonia, se vienen a dar cuenta de que al final de todo, las fuerzas del mal fueron derrotadas por las del bien y es por ello que, a pesar de todo, Rosario y otros más paran y pararán en la cárcel.

En este mundo mágico, en este mundo de espíritus que siguen bregando por las callejuelas de la capital y en los salones de Palacio o en las calles cercanas a Catedral o donde están los vestigios de nuestros antepasados se siente la fuerza despertada y real y así, el enfrentamiento entre el bien y el mal se da en éstas fechas, muchos son los que sostienen que ahora, en las festividades de la Independencia, comenzando con las del día trece de septiembre donde no solamente se recuerda el pasaje de los Niños Héroes y su resistencia a los invasores, sino a los guardianes de Chapultepec, volverán todos los grupos étnicos a la fiesta de las culturas populares, la razón es que todas esas energías son necesarias para consolidar el poder y los temas; cuando uno puede leer ese bello libro de Tlacaélel, del maestro Velasco Piña y Regina que en algo atina, pues entendemos que esas fuerzas vitales se van desenterrando y tienen que salir para fluir, muchos años, siglos a lo mejor han estado ocultas, el Popocatépetl bufa y lanza cenizas y candelas, no despierta del todo, pero anuncia que ahí está vigilante para el cambio y, esto que escribimos, puede pensarse que alguna cosa fumamos, pero no es así, la realidad es que entre muchas energías se van descubriendo los intentos, como cuando se hacen los ejercicios de Castaneda, el INTENTO, la fuerza que sale desde dentro, la que ahí está, pero no dejamos fluir porque siempre estamos quejándonos y ahora, en este momento, muchos miles de mexicanos tienen fe y esperanza en los nuevos tiempos, lo de Rosario y otras señales les dan la certeza y la confianza en el Tlatoani actual, este sí viene de la calle, de la gente, es Tlatoani, nos dicen muchos hombres y mujeres de la tradición, que viene desde los grupos indios y los chontales del sureste y que ahora ahí está imponiendo los cambios en la región del Istmo, como lo que acaba de hacer con los gobernadores y los dirigentes empresariales al comprometerles a invertir más de ciento cincuenta mil millones de pesos en el Transísmico, que es la vía de la cintura de la patria, por ahí ligaremos nuevamente como en los tiempos del pasado las nuevas rutas de todos los continentes y de todas las naciones, por ahí llegarán los productos y las nuevas cosas, las tecnologías y los conocimientos y todos estarán resguardados por la fuerza y la vitalidad de los pueblos indios, de nuestros ancestros, los que sobrevivieron a la conquista y a todos los tiempos y siguen ahí, mostrando su belleza y sus razones y magia en la GUELAGUETZA, por ello, Oaxaca, ahora, tiene a un enamorado: AMLO y ahí vamos. Caminando hacia el presente y el futuro.

