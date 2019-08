Pacto Oaxaca, la cintura de la patria

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

El Istmo de Tehuantepec es una zona de color, tradición, magia pura, música, pintura, canciones añejas y soñadoras, de vientos brutales y paz ancestral, una zona rica en cultura, corre desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, siempre, con esa cintura de patria que recuerda la cintura de las zapotecas, sus danzas, sus cantos, vestidos llenos de flores y resplandores que sacan sus rostros y muestran la luz de sus ojos, estar allá, es como estar en un ensueño, no se sabe que hay que lo enraiza en el corazón y en esa tierra, jamás se olvida, ahí se han fraguado o por ella se han propuesto las más grandes conspiraciones y si hubieran cuajado, seguro hubiéramos tenido el MÉXICO DEL NORTE Y EL MÉXICO DEL SUR, roto, separado, pero hoy, con la propuesta clara, serena, lógica, amorosa, que hace Andrés Manuel López Obrador al lado del gobernador Alejandro Murat con el PACTO OAXACA, al lado, y de la mano con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; Chiapas, Rutilio Escandón; Tabasco, Adán Augusto López; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Yucatán, Mauricio Villa, y Campeche, Carlos Miguel Aysa, fueron acompañados por el dirigente de la Concamin, Francisco Cervantes, que acudía a la cita con un talentoso y trabajador grupo de empresarios de Monterrey, para anunciar que se realizarían inversiones en el Transístmico por cien mil millones de dólares, para apoyar al desarrollo de la región del sur-sureste de México, ésta, es la verdadera solidaridad, es la verdadera integración del país como tal, al unificar el norte y el sur, es fortalecer la patria y no permitir ninguna ruptura, y así, encabezando como anfitrión del evento, Alejandro Murat y siendo representativa de toda la región, Oaxaca, en verdad pudimos comprobar que Oaxaca tiene otros muchos enamorados que saben que ahí está el verdadero futuro de México, en esa región, generando las inversiones y programando la zona del comercio, uniremos los continentes y traeremos a México comercio, tecnología y conocimientos, y desde ahí, también, saldrán los productos mexicanos al resto del mundo, como un homenaje a la magia que merecemos los humanos cuando lleguen los colores, los sabores, las ideas, las lenguas que nos han dado firmeza y raíces, que muestran a los que resistieron la conquista, las guerras, la explotación, la marginación, a nuestros indios que son los fuertes y sobrevivieron, y ahora, con el apoyo solidario de los hombres y hermanos del norte, podrán tener la paz y los medios para provocar el desarrollo que todos esos grupos se merecen, dando su cultura y su magia al mundo, así, todos los hombres y mujeres del sur saben el valor que esto representa y el apoyo que oferta con el mejor de los ánimos el presidente López Obrador, por ello, incluyéndome, conociendo Oaxaca y otras partes del sur, enamorado también de sus usos y costumbres, me uno a la felicitación, no es cosa menor, es en serio la gran esperanza y el mejor camino para que nuestros pueblos no se desangren al salir los cientos y miles que por el hambre tienen que emigrar para dejar las semillas en sus pueblos, ahora, son ellos los responsables de este desarrollo, nuestros grupos indígenas deben y son los pilares de este cambio y no los que siempre han llegado para saquear y robar, así, con la confianza que nos merece el Presidente y su compromiso por este acto, todos le entraremos a la chamba, al trabajo, a poner nuestro granito de arena para encontrar la felicidad y mejores medios de vida para nuestros pueblos indios, que en verdad se lo merecen.

Estoy convencido que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien conoce las pobrezas y las esperanzas de estos pueblos, que los ha recorrido, palmo a palmo, que puedo decir que conoce la mayoría de los 570 municipios, no anda en busca de apoyos y lealtades, ya los tiene desde hace tiempo, por esa razón, cuando algunos grillos y políticos del oportunismo, que no faltan en tales casos, nos dicen que se apoya a fulano o zutano, pues en verdad nos reímos, un hombre que sabe y conoce a la gente de una tierra y una zona no se deja tomar el pelo ni engañar, no permitirá que los oportunistas que llegan a subirse al tren sólo para hacer negocios o dinero, tendrán apoyos de los pueblos, porque esto no es así. López Obrador conoce bien la historia y el desarrollo de Benito Juárez, sabe que su autoridad moral y su fuerza no radicaban en esos desplantes o exhibicionismos, sino en sus conceptos, en su raíz y su valor, en su convicción, en su patriotismo, sabe de las batallas y de las traiciones y de las lealtades de sus camaradas que formaron, en esos tiempos, el mejor de los equipos, que lograra rescatar la soberanía y la dignidad nacionales, así, al entrarle de lleno a la obra monumental que desde hace años se peleaba, pero que no tuvieron las condiciones internacionales ni nacionales para hacerla, hoy, aprovechando el tiempo y despertando a todos, los del norte y los del sur, a los mexicanos, emprendemos este proyecto, porque es la salvación de toda la patria y la integración real del país, si a Juárez se le recuerda con amor y respeto, seguramente López Obrador ya se ganó una buena parte de eso con las mujeres, niñas, niños y hombres del sur y le darán gracias todos los mexicanos, porque logrará integrarnos en el gran proyecto nacional: la CINTURA DE LA PATRIA es la que une y enamora, por todo ello, muchas gracias…

