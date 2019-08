En la Cámara de Diputados se preparan para un “albazo”

Miguel Ángel Rivera

A pesar de las promesas de Morena de acabar con las viejas prácticas de “legislar sobre las rodillas” o de hacer cambios “al vapor”, sus diputados y senadores parecen listos para dar un “albazo legislativo” mediante el cual aportan un aparente respaldo legal a la maniobra para lograr que el ex priísta, ex perredista y ex parmista Porfirio Muñoz Ledo, pueda ser reelecto presidente de la Cámara de Diputados.

Con su presumida erudición en materia de procedimientos legislativos y con otro poco de erudición en materia de manejo del español, Muñoz Ledo negó que su pretensión de reelegirse presidente de los diputados federales sea un “agandalle” de parte de Morena.

El ex presidente del PRI, del PRD y ex candidato presidencial del PARM sostuvo que no va haber agandalle, porque ese término no se utiliza en el Congreso y, enseguida, precisó que no se va violar ningún artículo. ¡El pleno se va a pronunciar!

Además, Muñoz Ledo adelantó que existe un consenso muy amplio en San Lázaro entre los representantes de Morena para que esa fuerza siga gobernando el órgano legislativo.

Hasta allí las palabras y las promesas. Después viene la realidad.

En primer término, faltan ocho días o menos para que se realice la sesión para instalar la Cámara de Diputados y en esa reunión se elegirá a la nueva directiva. Como antecedente se debe mencionar al párrafo séptimo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el cual establece que se debe garantizar que a partir del segundo año de la Legislatura la presidencia de la Cámara se confiera grupo parlamentario con mayor número de legisladores, luego del mayoritario.

En este caso, la segunda bancada en número es la del PAN, cuyo coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, tiene la promesa de su contraparte de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, de que uno de sus compañeros de fracción será el nuevo titular de la Cámara.

En contrapartida, la “vengadora” diputada de Morena, Dolores Padierna, presentó una iniciativa para reformar la mencionada Ley Orgánica del Congreso para establecer que la presidencia de la Cámara será para un legislador de Morena, no sólo por un año más, sino por el resto de la Legislatura.

Como el Congreso está en receso, no hay manera de procesar esa reforma.

Lo que puede ocurrir es que Morena se oponga a validar a un miembro del PAN como próximo presidente de la Cámara.

En tal caso, conforme a la misma Ley Orgánica, quedará en funciones la directiva saliente – casualmente encabezada por Muñoz Ledo – durante cinco días de septiembre, periodo suficiente para que la mayoría de Morena y sus aliados del PES y PT puedan aprobar los cambios propuestos por Padierna.

Tal vez, como dijo Muñoz Ledo, no se pueda habla de un “agandalle”, pero sí será una reforma legislativa “al vapor” o “sobre las rodillas”.

No habrá nueva elección en el Senado

Hasta ahora, la senadora de Morena, electa por sus compañeros para ser candidata a la presidencia del Senado -lo cual se decidirá antes de que termine el mes– Mónica Fernández Balboa, se había mantenido al margen de la polémica desatada por el presidente saliente, Martí Batres Guadarrama, pero ayer al fin rompió el silencio.

La virtual nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, descartó la posibilidad de una nueva votación para definir quién ocupará dicho cargo y aseguró que la polémica desatada por Batres no le resta mérito a su designación.

Al participar en el sSeminario “Justicia constitucional y parlamento abierto”, la legisladora dijo esperar que el nombramiento del resto de los integrantes de la Mesa Directiva se desarrolle en buenos términos y pidió al resto de los senadores de su fracción mantener la unidad.

Fernández Balboa destacó que su elección fue por consenso y lamentó las manifestaciones de inconformidad, pero recordó que la voluntad de su grupo parlamentario ya fue expresada, por lo que no caben las manifestaciones de desacuerdo.

Interrogada si la Comisión de Honor y Justicia de Morena le ha pedido alguna declaración acerca del proceso en el cual resultó electa, Fernández Balboa recordó que los miembros del citado grupo estuvieron presentes durante todo ese proceso, por lo que “no necesitan quién les vaya a decir o a contar”.

En su llamado a la unidad destacó que los senadores de Morena están cohesionados van a realizar su esfuerzo por seguir en esta circunstancia. “Nosotros sabemos y estamos conscientes de que la unión es la fortaleza y así vamos a permanecer”, dijo la legisladora tabasqueña.

Desde hace tiempo circularon rumores en el sentido de que el conductor de noticieros Carlos Loret de Mola dejaría de colaborar en Televisa.

Estas versiones fueron confirmadas ayer por el propio conductor, quien precisó que dejará de trabajar en Noticieros Televisa, en donde conduce el programa matutino Despierta con Loret.

La separación no es total, pues Loret continuará al frente del espacio de noticias de W Radio denominado Así las cosas.

“Una decisión difícil, tanto para la empresa como para mí. Agradezco el apoyo y la libertad que tuve para dirigir los espacios noticiosos que tuve a mi cargo durante este tiempo”, declaró el periodista.

A través de sus redes sociales, escribió: “Tengo que compartirles algo muy relevante para mí. Ojalá puedan ponerle hoy a @WRADIOMexico”.

El comunicador manifestó su agradecimiento a Emilio Azcárraga (presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa), así como a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.

También agradeció a la audiencia que lo ha seguido en televisión durante todo este tiempo. “Son el mejor juez de nuestro trabajo, gracias por su generosidad”.

Se avecina otra tormenta

El aspirante a reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados, el ya mencionado Porfirio Muñoz Ledo, llamó la atención al manifestar su inconformidad con los acuerdos de México y los Estados Unidos para contener a los migrantes que vienen de Centroamérica.

Pronto, esos desacuerdos podrían llegar a un distanciamiento formal entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro país, a pesar de que ambos responden a las directrices del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto porque el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de su Cámara, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, envió una carta al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde advierte que la Cámara alta no ratificará ningún compromiso o acuerdo para que Mexico se convierta en país seguro.

Como Poder Legislativo, “no vamos a avalar (la condición) de tercer país seguro”, sostuvo Monreal en su documento.

Esta declaración se dio a conocer a unos días de que venza el plazo que otorgó Estados Unidos para revisar los avances de nuestro gobierno en la lucha contra la migración ilegal procedente sobre todo de Centroamerica. Desde hace varios años, Estados Unidos ha presionado a nuestro gobierno para que se convierta en tercer país seguro, es decir, otorgar asilo y alimentación a todos aquellos migrantes que llegan a esa nación de manera ilegal en tanto le resuelven su situación migratoria para eventualmente ser recibidos en la Unión Americana.

