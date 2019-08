Tainy presenta Callaita, junto a Bad Bunny

Tras una exitosa carrera en la producción musical

El artista se lanza como cantante con un nuevo sencillo, que antecede el estreno de “Adicto”, junto a Ozuna

Arturo Arellano

Tainy es una leyenda en la producción musical, dentro del mundo de lo urbano, ha ganado dos Grammy Latinos y ha sido nominado al Grammy Inglés por Cardi B “Me gusta así”.

Ahora, como artista al frente del escenario, anunció que está por lanzar un álbum, del que se desprende su primer sencillo “Callaita”, en el que comparte créditos con Bad Bunny. Más tarde lanzará “Adicto”, a dueto con Ozuna y Anuel.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el reggaetonero detalló: “es una nueva faceta para mí, que llevo años en la industria, pero trabajando en la producción musical, ahora quiero estar al frente del escenario, con mi propia visión, porque como productor uno se tiene que ajustar a lo que el artista quiere y visualiza. Yo ya quería tener esa oportunidad, así que sacaré mi producción en el mood de los sonidos que me gustan.

Voy a trabajar un disco completo, de hecho, voy a tener colaboraciones de varios artistas amigos míos. El género es urbano, pero le daremos toques de otros, que me han influenciado, porque finalmente son parte de lo que soy”.

Con el disco en puerta refiere: “ya salimos hace poco con ‘Callaita’, un tema junto a Bad Bunny. Es lo primero que salió, es mi carta de presentación de lo que vendrá en los próximos meses. Se viene después ‘Adicto’ con Ozuna y Anuel, un reggaetón más próximo a lo que la gente ya conoce”.

De las letras dijo: “me propongo a hacer cosas que marquen una diferencia, eso me caracteriza, por ello, he podido estar detrás de muchos artistas como productor. Pero ahora es más responsabilidad porque ya daré la cara yo, por ello me mantengo honesto y quiero cantar solo lo que me hace sentir bien, me gusta cantar cosas que he vivido, que me han influenciado y con ello influenciar a los próximas artistas, a la gente, para eso el género evolucionó, para que pueda ser escuchado por todo mundo”.

“Dentro del mismo reggaetón y en general del género urbano hay muchas ofertas, desde canciones más fuertes, hasta otras que todos pueden escuchar. El tema es elegir de entre ello, lo que mejor sea para ti y cuidar lo que escuchan los niños”.

Del show en vivo adelantó: “Estamos creando el set y el concepto para un show en vivo, en cuanto lo tengamos empezaremos a girar. Me encantaría ir a México por su cultura musical, quiero influenciarme de ello también y de cualquier parte del mundo, es muy interesante estar al pendiente de lo que se escuche en cada país. Y por supuesto que me gustaría colaborar con alguien de allí”.

Finalmente, el artista dijo que en el disco habrá más colaboraciones “hasta que salga el disco completo detallaremos todas las colaboraciones, para que sea una sorpresa para los seguidores. Vamos a trabajar con gente de diversos países”, dijo, mientras que su primer sencillo “Callaita” ya está disponible en todas las plataformas digitales.