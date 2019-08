AMLO presume logros; “soy hombre de palabra”

Inicia difusión de acciones de su primer año

El Presidente resalta algunos compromisos cumplidos

La Presidencia de la República inició ayer la difusión de las acciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su Primer Informe de Gobierno.

A menos de una semana de que sea entregado a la Cámara de Diputados el documento, Andrés Manuel López Obrador destacó en un spot ser un hombre de palabra que ha cumplido varios de sus compromisos.

En el spot de 30 segundos, publicado en las redes sociales del gobierno de México, el mandatario resalta las medidas tomadas para quitar las pensiones a los ex presidentes, así como la reducción de los salarios de servidores públicos.

“No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales; ya no hay pensiones millonarias para los ex presidentes; ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial”.

Incluso, López Obrador destaca los trabajos para poner a la venta el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, y por el cual, se ha informado, hay al menos seis intenciones de compra, las cuales son analizadas por la Organización de las Naciones Unidas.

El Presidente de México resalta que ha puesto un alto a los gastos onerosos de los funcionarios, por ejemplo, las cirugías que se realizaban con recursos públicos.

“Ya no hay avión presidencial; ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios que se hacían cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. ¡Los compromisos se cumplen!”.

El mandatario suspendió sábado y domingo sus giras por el país, al indicar que se abocaría a redactar su Primer Informe de Gobierno, el cual deberá enviar -por ley- al Congreso este 1 de septiembre.

Debate en redes sociales

Se difundió en redes sociales un video en el que se observa a habitantes, presumiblemente de Oaxaca, pedir al presidente López Obrador que envíe al Ejército a sus comunidades para combatir la inseguridad y la violencia.

Se escucha a uno de los habitantes pedir al Presidente: “manden al Ejército inmediatamente”, a lo que el mandatario responde que el Ejército no se usa para reprimir al pueblo.

¿El narco es pueblo? –pregunta el hombre al Presidente.

– “Sí, es pueblo. Todos son seres humanos”, contestó.

Estas declaraciones del Presidente causaron debate en redes sociales durante el fin de semana; algunos plantearon sus críticas porque el mandatario calificó como pueblo al narcotráfico, y otros externaron su apoyo al mandatario.