Migrantes africanos reinician protesta en el INM-Tapachula

Llevan más de tres meses varados

Buscan continuar su paso hacia EU; no quieren quedarse aquí

Luego de la pausa que hizo el fin de semana, un grupo de migrantes africanos reinició ayer lunes sus protestas frente a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, con el argumento de que llevan más de tres meses varados sin solución a su estadía en el país.

Por momentos impidieron el ingreso y la salida del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) a las instalaciones. Han dejado claro que no se quieren quedar en México y que buscan continuar su paso hacia Estados Unidos.

Integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Federal se mantienen atentos al desarrollo de las protestas, sin que hasta el momento hayan pasado a mayores.

La movilización de los casi 100 nacionales africanos se dio ante representantes de los medios de comunicación, luego de que el fin de semana permanecieron tranquilos e incluso se dialogó con ellos sobre su situación.

Testimonios de indocumentados

“Llegué a Tapachula hace un mes. Salí de Camerún y fui directamente a Ecuador. De ahí a Colombia. Subí montañas, caminé por la selva, para encontrarme esta mierda. ¡Esta mierda! No me dan de comer. No me dan nada. Estoy muy enfadado con el gobierno de México. Esto no es normal. Esto es una mierda. Necesitamos una solución. Solo queremos salir de aquí”.

Esteban Azu tiene 37 años, es camerunés y está desesperado. Su objetivo es llegar a Estados Unidos. Su trayecto le llevó a pasar por Turquía, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. En este tiempo, dice, gastó unos ocho mil dólares. Afirma, en un español aprendido en Guinea Ecuatorial, que es fontanero y que podría hacer un buen trabajo en el norte. Pero está atrapado en Tapachula, Chiapas.

Si Azu hubiese llegado a México en febrero, por ejemplo, posiblemente estaría ya en Tijuana y hubiera recogido su número para tramitar su solicitud de asilo en Estados Unidos. Pero todo cambia muy rápido en política migratoria, especialmente desde que Donald Trump inició el chantaje de los aranceles. Así que Azu está varado en Tapachula.