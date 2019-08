Duelo de apodos entre “Borolas” y “El Peje”

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Pues uno como que es de barrio y solamente borracho o dormido nos daban en la torre con algún apodo, total, como decía Fidel Castro cuando contaba él mismo los chistes anticastristas y al preguntarle alguna ocasión la razón por la que lo hacía, me contestó: “esto es como los apodos, chico, si te encabronas, pues se te quedan”, y es verdad, yo no sé si al comandante “Borolas” le llegaría en serio el apodito, está a la medida, a pesar de que jamás estuvo el uniforme al declarar la “guerra contra el narcotráfico” y, ésta pues con todo sus chistecitos, nos ha dejado un bañadero de sangre, más de 300 mil asesinatos, más de 42 mil desaparecidos, cerca de un millón y medio de desplazados, miles de huérfanos, viudas, jodidos en la cárcel, y claro, miles de menores resentidos, que ahora son los niños de la guerra y se convierten en sicarios, y todo, porque “Borolas” les daba gusto a los gringos y nos jodía a todos, pero por supuesto que él, como es de los “fifís”, no supo responder con otro apodo, como el que en verdad le molesta y le duele a don Andrés, que es: “Pejelagarto”, y bueno, no crean que le estamos ayudando a “Chiricuto”, perdón, a “Borolas”, finalmente este duelo de apodos solamente es entre viejos del alto pedorraje, como dirían en Tepito, es decir, es el pleito de los grandes y cuando los elefantes se pelean, las hormigas deben irse a esconder a sus agujeros, porque por muy cuatas que puedan ser de ellos y no tener conflictos con los mismos, en el agarrón las pueden pisar…

Algún día, uno de los varios pelangoches que existen en el país me decía que ahí andaba la “Corcholata”, intrigado le pregunté que quién era y me dijo, pues Felipe, ya ve que cuando no está tirado en la calle anda pegado a la botella, y la neta, que me reía mucho, pero cuando ahora vemos esa pelea de apodos, me pongo a pensar que no hay duda que el “Peje” es un hombre de grandes dotes, algunos dicen que habla despacito como tontín, pero la verdad, es que habla despacito como en aquel cuento que un bolero se disponía a contarle a LEA: “subido en la silla, no testicular, sino la del bolero, llegaba don Luis, y el bolero, sin más le decía, al preguntarle que había: “Pues le voy a contar el último cuento del presidente”, ante eso don Luis le dijo, “pues yo soy el presidente”, el bolerito sin más le contestó: “no se preocupe don “Güicho”, se lo voy a contar despacito para que lo entienda”, así pues, don Andrés, dicen que nos habla despacito para que le entendamos, porque muchos no agarran la jugada y, la neta, debería empezar con sus cercanos, porque al parecer los que no agarran las bolas, en el buen sentido de la palabra, más bien en términos de beisbol: ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, son sus achichincles, y decimos esto también con todo respeto, porque en el país no se puede poner en duda la palabra del mero mero petatero.

Y ahora con esto de la guerrita de apodos, desatada con la sonrisa en la boca, lo que sí me demuestra el Presidente, es que es un gran comunicador, nos hace a todos pendejos y caemos en los pleitos del “Borolas” y de los chistes y desmadres, pero no hablamos de los reales problemas que tiene el país, por ejemplo, ahora, todos debemos estar profundamente preocupados por la extrema violencia que nos trae pendejos en todas las calles del país, nuestras mujeres e hijas ya andan queriendo comprarse pistola, para dar respuesta a los acosadores, metemanos, violadores, secuestradores, sicarios y demás sabandijas, como las que ahora acosan y tiene que soportar Yeidckol en Morena, cuando algunos “senadores” o achichincles del mismo, andan desatados, insultándola y, lo peor, es que no sale el que debe salir a dar la cara en su defensa y deja que todo vaya para desbarrancar la sucesión en el partido, porque anda dando apoyos a la jefa de gobierno, alegando que todas las quejas y protestas vienen de muy arriba y de gente poderosa y, por ello, la debe defender, pero ni modo que me diga que los ciudadanos son poderosos y de muy arriba, solamente que vivan por el Cerro de la Estrella o que las mujeres violadas y acosadas, asesinadas, son porque andan provocando, pues no, si protestan, malo, y si se callan, peor… ni quién le entienda.

A algunos funcionarios se les ocurre, porque solamente al parecer tienen ocurrencias, hablar con las bandas, unos dicen de delincuentes organizados y otros dicen que son autodefensas, el caso es que no atinan a decir, primeramente, que el asunto de esos grupos surgidos en Michoacán fueron alentados, programados, armados y protegidos por el “comandante Borolas” y sus achichincles, para darle fuerza y protección a su hermanita cuando quería llegar a la gubernatura y, les salía el tiro por la culata, el caso es lo de menos, el asunto urgente es que a pesar de la Guardia Nacional, algunos dicen “guardia personal” del mero mero, no puede responder ante las agresiones, porque los agresores y malandrines son parte del pueblo sabio, y a éste no se le toca ni con el pétalo de una bala, así, llevamos ya más de 20 mil muertitos, fríos como cerveza Indio, que hasta el penacho le tiembla y, no pasa nada, hay que convencer a las madrecitas para que sus hijitos se porten bien, el caso es que muchos de ellos, son huérfanos y ni madre tienen…

Y el caso es que vemos desocupación, inseguridad, corruptelas menores, pero corruptelas al fin y al cabo, guerritas en muchos sitios e impunidad en todos, y eso sí, tenemos mañaneras, que con todo respeto, para los críticos son una chingonería, ya que las clases de historia, los chistes y bromas nos hacen el día, no como los noticieros de esos “fifís” que, en su pomposidad, solamente saben cobrar y estirar la mano para agarrar los “chayos” o agarrar las de “Chayo”, con el debido respeto, en fin, entre distracciones vamos perdiendo tiempo y sigue el huachicoleo a todo lo que da y los feminicidios en su apogeo, mientras, continuamos buscando a las madrecitas de los malandrines que las tienen extraviadas, abandonadas, o de plano, ya no tienen ni madre que les reclame…

socrates_campos8@yahoo.com.mx