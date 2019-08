“Bitácora de supervivencia para viajar como un mochilero”, de Ixpanea

Altea presenta la guía perfecta para el buen vagabundo

Si aún no te animas a convertirte en un viajero vagabundo, no te preocupes: ese miedo es sólo el espíritu del aventurero que vive en ti. Y la tía Ixpanea te ayudará a transformarlo en deseo. Sólo hay un requisito: las ganas de vivir, ¡y no existe mejor forma de vivir que viajando! En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, la ‘youtuber’ nos cuenta más detalles:

—¿Cuál fue el viaje que te motiva a ser mochilera?

“Todo comenzó hace cinco años que empecé a ser mochilera, porque me fui de intercambio a España y conocí a una chica de Galicia, ella me enseñó a viajar de manera muy económica, porque le decía que tenía muchas ganas de conocer el mundo, de viajar el tiempo que estuviera allá, pero que no tenía mucho dinero, ella me dijo que no era necesario eso, me enseñó a montar una casa de campaña, cosas sobre mochilear sin presupuesto, y lo empezamos a hacer de España a Ámsterdam de puro ‘raid’, después a Francia, a Japón, después ya empecé a viajar sola, porque a veces ella no podía, me gustó muchísimo viajar sola y descubrí ese poder que tenemos, porque luego nos subestimamos que no podemos viajar solos, que nos puede pasar algo”.

—En tu libro mencionas “Sólo hay un requisito: las ganas de vivir, ¡y no existe mejor forma de vivir que viajando!”. ¿Qué aconsejarías para que nuestros lectores se animen a viajar?

“Viajar te cambia la vida, no sabes el poder que tienes hasta que estás en una situación en donde estás solo, en otro país y te das cuenta de que tienes mucha capacidad para aprender otras cosas, te vuelves más empático con las personas, te haces más consciente, dejas de estar en una parte tan pequeña de un mapa tan grande, ¡viajen! Aplíquenlo con cualquier cosa que quieran hacer, con un sueño, pero háganlo de corazón, hasta que lo logren, hagamos lo que nos gusta”.

—En el libro vienen varios consejos, desde como adquirir tu mochila, el pasaporte… ¿Cómo empieza la idea de crear esta guía?

“Fue hace cinco años cuando empecé a montar todo en una bitácora, las experiencias que me pasaban muy padres o muy malas, o que me hayan dejado algo y salían como consejos, después de un año de anotar todo esto, dije: esto está como para hacer un libro, al principio quería hacer un blog, pero pensé que era mejor un libro, porque un libro lo puedes llevar contigo, no necesitas internet, si tienes una plataforma también lo puedes ver en el celular, también está en audio libro, quería que la gente pudiera viajar y tuviera una guía muy completa que les pudiera ayudar en cualquier momento”.

—¿Es mejor viajar solo o acompañado?

“Cuando vas acompañado estás compartiendo con alguien y es muy bonito, se fortalecen amistades, sin embargo, cuando viajas solo conoces personas nuevas, te conoces a ti mismo, te desafías más a ti mismo, si llegas a tener cierta dificultad con un amigo tuyo, son cosas que te ahorras al viajar solo, yo recomiendo que se viaje solo porque te vas a conocer”.

—A los jóvenes que quieren empezar a ser mochileros, ¿a qué edad les recomiendas empezar a viajar?

“No sé si hay una edad para ser mochilero, mi mejor consejo sería que primero te gradúes y luego empieces a mochilear o aplica un intercambio y así empiezas a mochilear, sin embargo, luego hay casos de familias que son mochileras”.

