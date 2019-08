Slim: con AMLO, acuerdos “al cien”

Ángel Soriano

Contrasta la opinión del empresario Carlos Slim Helú sobre la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador con la de algunos compatriotas.

Mientras el hombre más rico del mundo minimiza el crecimiento cero y la cancelación del NAIM, otros consideran la principal falla del tabasqueño.

El NAIM es uno, hay 1,600 proyectos de generación de empleos y de desarrollo, principalmente del sureste de México.

Con suma autoridad moral, demostrable en los hechos, el empresario ve la realidad, en tanto que los opinadores sólo dan vuelo a su ira y su rencor, sin sustento.

Y sin ir más lejos, el hoy dirigente del llamado Futuro 21, Gabriel Quadri de la Torre, en su oportunidad se sumó a la descalificación de los estados del sureste del país, ahí donde el presidente López Obrador y Slim ven el mayor futuro del país, por sus vastas riquezas naturales y humanas, posición geográfica y disponibilidad de recursos.

Al anunciar un acuerdo con empresas constructoras de gasoductos, Slim refirió que con este acuerdo podrá trasladarse gas económico, muy barato, y sustituirá al costoso y contaminante combustóleo, además de que el gobierno federal obtendrá ahorros por 4,500 millones de dólares.

Para el sureste se tiene programada infraestructura en carreteras y aeropuertos, además de servicios, que detonarán la zona.

Hay acuerdos al ciento por ciento con la actual administración, lo del NAIM y el crecimiento cero forman parte de la primera etapa de desarrollo, luego vendrá el crecimiento y la generación de empleos, apoyados por los actuales programas sociales en marcha.

Sobre corrupción en los contratos, fue aclarado que esto es consecuencia de los costos de transporte de EU y México. Nadie podrá descalificar a Slim ¿O sí?.

TURBULENCIAS

Golpismo, inseparable de la derecha: Muñoz Ledo

En relación a la inconformidad del PAN –expresada por su coordinador Carlos Romero Hicks-, y la posible toma de la tribuna o parálisis legislativa este 1 de septiembre por la posible reelección del diputado presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que las tribunas se toman y se destoman, eso no detiene la acción legislativa. Incluso, un día quemaron el Palacio de San Lázaro, y fuimos apareciendo allá en Centro Médico.

Amenazaron en esta última crisis con que iban a tomar la Cámara, pues ya teníamos arreglado irnos al Centro Banamex. Entonces, tomas de tribuna son físicas, lo que estamos nosotros peleando es política, no simbología estridente.

Estamos contra la estridencia y estamos contra cualquier forma de golpismo que es inseparable de la derecha.

Sobre la parálisis, dijo que eso sería posible si es que tuvieran un veneno paralizante, y consideró normal las reuniones de parlamentarios en estos días previos al I Informe de Gobierno… La salida Alejandra Barrales, ex lideresa de las aeromozas y ex cercana al senador Miguel Ángel Mancera y del ex candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, fue consideradas como “parte de la depuración del PRD”, pero en realidad nadie quiere estar a la “altura” de la calidad moral de un Gabriel Quadri, racista y mercantil “ambientalista” incluido entre los de su misma calaña que integra el llamado Futuro 21…El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, pidió al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, “un poco de humildad” y no intentar reelegirse en el cargo, para lo cual la vicepresidenta Dolores Padierna preparó reformas a la Ley Orgánica del Congreso para que Morena gobierne la Cámara de Diputados sin dar oportunidad a las otras fracciones parlamentarias a ocupar cargos directivos.

El PT apoya la reelección de Muñoz Ledo en tanto que el PAN advierte que es la Ley Bonilla 2, similar a la de BC donde el gobernador electo para dos años se adjudicará cinco…La UABJO celebró el 48 aniversario de haber conquistado la autonomía universitaria en sesión solemne celebrada en el paraninfo del edificio central presidido por e rector Eduardo Bautista y se recordó que fue el gobernador Fernando Gómez Sandoval quien emitió el decreto aprobado por la XLVII Legislatura que coordinaba el diputado Ernesto Miranda Barriguete. Acudieron entre otros líderes universitarios José María Yáñez y Raúl Castellanos Hernández que recordaron la lucha universitaria por ese objetivo…

