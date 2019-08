Morena y el riesgo de desmoronarse

José Antonio López Sosa

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), nació como una escisión del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ante los encontronazos de las corrientes internas y sobre todo, ante la decisión de algunos dentro de ese partido, de hacer coalición con su antagonista: el Partido Acción Nacional (PAN).

Al tiempo tanto el PAN como el PRD quedaron al borde de la desaparición. Morena ganó por mayoría y llegó como una fuerza implacable en materia política.

Ahora bien, no todo es perfecto, más bien todo es perfectible y en la búsqueda de la perfección se atraviesan egos e intereses que van más allá de cualquier proyecto ideológico o político.

Hoy Morena se quiebra por dentro, el único hilo conductor que mantiene a las partes unidas es el presidente López Obrador, en el momento que dejara el poder y por consiguiente el poder sobre Morena, si las cosas siguen como hoy, estaríamos una vez más frente a la destrucción de un partido de izquierda, como históricamente ha sucedido en México.

Pero, ¿cuál es la lectura?, me parece que las distintas corrientes ideológicas y políticas de Morena no van hacia el mismo lugar, no llevan el mismo rumbo y ni siquiera tienen los mismos principios ideológicos, en gran medida se trató del oportunismo político al ver la fuerza con la que llegaba a la elección federal de 2018.

Más allá de quienes como casi condición de vida critican al Presidente y a Morena, más allá de quienes siguen y justifican todo lo que el Presidente y Morena determinan, hay una realidad que ambos extremos parecen negarse a ver: Morena está cohesionada con agujas, agujas llamadas Andrés Manuel López Obrador.

Mientras todo esto sucede, otros dos proyectos con lo peor de la clase política se gestan: un tal México Libre orquestado por el ex presidente Felipe Calderón, quien cree tener la solución a todo lo que dejó de hacer en su sexenio y, Futuro 21 con los que no alcanzaron lugar en Morena y decidieron dejar al PAN, incluso también una que otra sobra del PANAL.

Con estos partidos, la democracia no puede crecer.

