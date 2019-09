LOV canta éxitos de los ochentas a la “millennial”

La agrupación se presentará este 12 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional

Prepárate para un viaje en el tiempo

Arturo Arellano

Después de cinco meses de preparación, montaje, grabación de canciones, creación de concepto, coreografías y producción musical, el esperado lanzamiento de grupo LOV está por llegar, pues con su firma de cantar los éxitos de los ochentas con sabor millennialse presentarán este 12 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, a donde llegarán para presentar su espectáculo, pero no lo harán solos, pues contarán con la presencia de algunos invitados especiales, cuya identidad no han querido revelar.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, durante su visita a nuestra redacción Paloma, Paola, Brissia, Chino y Rendel, coincidieron en que “todos somos cantantes y bailarines. Decidimos llamarnos LOV porque son las siglas de Los Ochentas Viven, este proyecto nace a raíz de que nos conocemos y logramos una amistad, descubrimos que tenemos inquietudes similares de cómo hacer melodías, cantar juntos y pensamos en formalizarlo con un grupo, aunque en un principio consideramos que era muy difícil. Entonces conocimos a Paco Lalas, que curiosamente teníia el sueño de producir a un grupo de jóvenes en la música. La vida es perfecta, unimos ambos sueños y entonces creamos a LOV”.

Sobre su concepto de cantar covers explican que “no queremos parecernos a lo que ya está, no se trata sólo de hacer covers, sino de revivir el concepto de los ochentas desde cómo se lanzaba una artista en aquella época, cómo se hacían los videos, cómo se instrumentaba, respetamos la melodía de aquellas canciones que abordamos. Somosmillennialstradicionales, porque si bien, queremos rescatar la esencia ochentera, lo hacemos de manera fresca porque queremos unir a estas dos generaciones”.

Su primer disco contiene 13 canciones y 13 videos, el primer sencillo que se desprende de este material es “Claridad”, de lo cual nos contaron. “Es un video-disco, cada canción viene con su video y para grabarlos nos fuimos a un lugar icónico de los ochentas que es el parque de las seis banderas, antes se llamaba Reino Aventura, ahí grabamos todo en diferentes locaciones, replicando lo que hacían grandes agrupaciones de los ochentas como Parchís que grabó un video en el castillo”. De la selección de los temas comentaron “crecimos con estas canciones por nuestros papás, e implícitos vienen recuerdos. Cada uno elegimos piezas para cantarlas, ya sea en grupos o individuales, pero imprimiendo nuestro toquemillenial, que podemos describir como uno más fresco, dado que la masterización es diferente, toda esa parte tecnológica que le metimos a los temas, pero respetando la línea melódica, porque esa no se debe tocar. Nuestra masterización la hacemos en Miami, con el fin de lograr una calidad que no se tenía en los ochentas, no porque no quisieran, sino porque no se tenían los recursos que ahora tenemos”. Celebra que “también toda nuestra música es en vivo, guitarras, bajo, cuerdas, todo está grabado en vivo, hasta los sintetizadores, ese es el plus que le metemos a las rolas. Nos enfocamos básicamente al pop, pero también contamos con un popurrí de rock en tu idioma”.