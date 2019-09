El sector salud, castigado financieramente

Lo expresado por la presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, nos deja ver que el sector salud del país no anda muy bien, pues, según señala, este ha sido castigado financieramente (lo que se refleja en la calidad de la atención), se ha devaluado la salud, y han disminuido los insumos, medicamentos y herramientas; de ahí la necesidad de un nuevo enfoque en la materia.

La legisladora sostiene que el nuevo modelo de salud “no es una utopía ni un proyecto fuera de la realidad”, aunque crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tendría un impacto presupuestal de 750 mil millones de pesos, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias (CIEP).

Durante el análisis sobre el impacto presupuestal de la iniciativa de reformas en materia de salud para la creación del Insabi, Sánchez Galván mencionó que este nuevo modelo permitirá tener suficiencia financiera…

Señaló que no se está partiendo de la base de que en el país no hay salud, “no estamos partiendo de cero; partimos de la necesidad de atender a 20 millones de ciudadanos que no están incluidos en el sector salud”.

En julio el diputado Mario Delgado presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes General de Salud, la de Coordinación Fiscal y la de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de acceso a los servicios y medicamentos asociados para las personas que no poseen seguridad social.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que con esta nueva política lo que se busca es hacer realidad el derecho a la salud de todos los mexicanos.

Para el diputado Pablo Gómez (de Morena), se debe empezar a resolver el déficit de 20 millones de personas que no tienen acceso a ningún sistema de salud, ya que el Estado que tiene la obligación de garantizarlo”.

Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, dijo que la iniciativa del Ejecutivo tiene el objetivo de subsanar un sistema de salud descompuesto, atomizado y consideró importante avanzar en el tema de etiquetados, a fin de incluir conceptos como la alimentación, ya que debido a la comercialización la comida “chatarra” llega a las escuelas, lo que ha generado en los niños problemas serios de salud.

En tanto que el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal Páez, resaltó que si la propuesta se aprobara en su estado actual tendría un costo cercano a los tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, 750 mil millones de pesos.

El especialista precisó que esta cifra es sin considerar los costos laborales y demográficos, los cuales se estiman en el orden de 18 mil millones de pesos más. Pidió que si el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) va a basificar al personal de los estados, se debe encontrar una fuente de financiamiento, porque si no “será un lastre con el que nacerá el instituto”.

Impulso a las MiPymes

Recursos por más de 306 millones de pesos serán destinados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, las cuales juegan un papel importante para la generación de empleos y el desarrollo económico en la capital del país.

Durante la Instalación y Primera Sesión de la Asamblea General del Consejo Económico, Social y Ambiental de la CDMX, se anunció el acuerdo para que Nacional Financiera (Nafin), por conducto del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), entre en operación el Programa de Impulso Económico en esta capital para las MiPymes.

Esta medida forma parte del Programa de Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional de todo el país y que busca apoyar a las MiPyMEs con financiamiento para proyectos en 23 sectores estratégicos, que van desde la industria de alimentos, automotriz, eléctrico y electrónico, energía renovable, servicios turísticos, textil y confección, así como los relacionados a la industria del papel, el plástico y del hule.

Políticas públicas para jóvenes

El diputado José Martín Padilla sostiene que es muy importante generar espacios para contribuir al desarrollo de una agenda para la Juventud que potencie el intercambio de información, conocimiento, experiencia y opiniones, y así generar políticas públicas encaminadas a beneficiar a este sector de la población.

Indicó que la transformación del país está completamente en los jóvenes y este proyecto lo diseñamos con la finalidad de desarrollar temas que vayan acorde a la igualdad social que se está impulsando en la Ciudad de México y sentar las bases en materia nacional”.

