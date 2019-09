“Lo que nos preguntamos las mujeres”, de Ariadna Pulido

En la ruta de las letras

Patricia Correa

La sexóloga experta en temas de pareja en televisión, aborda las 60 dudas más frecuentes de sus pacientes que, seguramente, tú también tienes y nunca le dirías a tu pareja

Créeme, todas tenemos muchas dudas cuando se trata de sexualidad. Nadie nace sabiendo que sí se vale,y qué no. El problema es que nos callamos: nos da pudor y dejamos de sentir placer. ¿Por qué? Ariadna Pulido, la sexóloga experta en temas de pareja en televisión, aborda las 60 dudas más frecuentes de sus pacientes que, seguramente, tú también tienes y nunca le dirías a tu pareja, pero que entre nosotras están totalmente permitidas. En entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN, la autora comentó:

—¿Cómo lograr quitar esos tabúes en cuanto a la sexualidad femenina?

“Cuando la editorial se acercó a mí para plantearme la realización de este libro, analicé los temas de la sexualidad como algo natural, sin tabúes, creo que es una gran responsabilidad con las mujeres mexicanas decirles que primero tienen que estar conectadas con su sensualidad, con su erotismo para poder disfrutar su sexualidad”.

—¿Crees que explorar y experimentar es fundamental para una salud sexual?

“Sí, sin duda es fundamental, por eso el libro lo dividí en tres apartados, el primero es a solas porque tú no puedes explorar una sexualidad bien, si no conoces una sexualidad de autocomplacencia, el segundo es en pareja y por último la parte de los juegos, también la sexualidad hay que verla como algo divertido, abrirnos a nuevas experiencias, cumplir ciertas fantasías, dejando unas en el tintero para que después no haya nada que explorar”.

—¿Crees que exista un límite hasta donde se deba llegar con tu pareja?

“Si, hay una parte en donde uno tiene que aprender a jugar con el cerebro, porque el cerebro distingue la realidad de la fantasía y normalmente muchas fantasías las puedes llevar acabo solamente en el cerebro y se genera toda la parte química, y toda la parte del placer sin llevarlo a cabo, si se exceden los limites ya no hay un punto de retorno y al rato será algo donde los va a separar”.

—¿Es posible que en estos tiempos se pueda encontrar o combinar el sexo con el amor verdadero?

“Sí, sin duda se pueden encontrar, yo creo que eso son mitos y creencias que tenemos que poder diferenciar entre los proyectos de mamá y papá y lo que uno va adoptando, yo creo mucho en la Kabalá y es lo que yo tengo en la parte interna y lo que voy a proyectar hacia afuera, si yo me amo y me respeto, por supuesto que voy a encontrar allá afuera eso, cuando encuentras esa magia sin duda es algo que cualquier ser humano quisiera tener por mucho tiempo”.

—Es importante informarse en estos temas ¿crees que necesario para vivir la sexualidad al máximo?

“Es fundamental, yo creo que lo tendrían que meter de entrada en las materias básicas, porque es un tema tabú y no tenemos por qué renegar o rechazar el erotismo, eros significa vida, de ahí venimos todos, creo que es muy importante que estemos conectados”.

patolina22@hotmail.com