Natalia Jiménez y su “México de mi corazón”

La cantante española presenta su cuarto disco como solista, que incluye éxitos de Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y Javier Solís

Asael Grande

Natalia Jiménez es española de nacimiento pero, definitivamente, mexicana de corazón. Desde que aterrizó en México con su antigua banda La Quinta Estación, su música y su cultura se convirtieron en parte esencial de su vida, y durante los ocho años que vivió en el país realizó increíbles interpretaciones de algunos grandes éxitos y supo darle el toque ranchero a temas pop como “El sol no regresa”. Por eso no era extraño que sintiera la necesidad de ir por más y lo ha hecho con su nuevo álbum “México de mi corazón”, que ahora lanza físicamente en nuestro país y a nivel mundial en todas las plataformas digitales.

Tardó más de una década en cumplirlo, pero finalmente el sueño de Natalia Jiménez de hacer todo un disco con mariachis dedicado a México se concretó: “México de mi corazón”, álbum que incluye éxitos de estrellas como Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y Javier Solís: “es mi nuevo disco de mariachi, me da mucha ilusión presentar este disco aquí en México, y en Estados Unidos; desde hace mucho tiempo quería hacer música mexicana, y fue hasta ahora que me han dejado cantar rancheras como a mí me da la gana, y estoy muy feliz de presentar este disco, espero que a la gente le guste, tanto como disfruté grabándolo, yo descubrí la música mexicana cuando en La Quinta Estación mezclamos música mexicana con pop, y acabé descubriendo el mariachi de esa manera, porque el productor Armando Ávila empezó a meternos el mariachi así en las canciones, y luego empecé a inevestigar un poco sobre esta música en España, porque lo que yo más escuchaba era rock, heavy metal, entonces, cuando llegué a México empecé a escuchar música regional , sobre todo a Lola Beltrán, Chavela Vargas, y pues en mis conciertos empecé a meter mariachi”, comentó Natalia, en conferencia de prensa.

“México de mi corazón” es el primer álbum de Natalia luego del Homenaje a la Gran Señora (en honor a Jenni Rivera), y es una auténtica joya. Con una espectacular selección de temas que forman parte de la memoria colectiva de los mexicanos y de todos quienes adoran su música. Está compuesto de 15 canciones, 14 de las cuáles van con mariachi y una en banda, todas grabadas en formato de “primera fila”, con público en vivo: “hice el proceso de selección junto a Manuel Cuevas, quien es un profundo amante de la música mexicana –agrega Natalia- y mezclamos canciones que yo he cantado por mucho tiempo (La gata bajo la lluvia, Amor eterno, Sombras nada más),con canciones que siempre quise cantar en mariachi además de un par de versiones en mariachi de las canciones Algo más, y Me muero, que compuse junto a Armando Ávila en mi época de La Quinta Estación y siempre quise oírlas en mariachi”.

Tras el lanzamiento del disco viene una gira de conciertos por México que comenzó el 30 de agosto y se extenderá hasta fines de este año, además del lanzamiento de una serie de sencillos inéditos. Y aunque seguirá con su carrera en el género pop, no planea alejarse demasiado de lo mexicano.

“México de mi corazón” incluye los temas:Costumbres, El destino(con Carlos Rivera), No lastimes más, El color de tus ojos(con la Banda MS de Sergio Lizárraga), Amanecí en tus brazos, Te lo pido por favor(with El Bebeto), La gata bajo la lluvia, Juro que nunca volveré(con Paquita la del Barrio), Algo más, Ya lo sé que tu te vas(con Pedro Fernández), Sombras… nada más, Te sigo amando, La cigarra(con Lila Downs), Me muero y Amor eterno.

“Yo he abrazado a México y eso lo tengo claro”, dijo Jiménez en el Museo del Tequila y Mezcal de Garibaldi, la plaza de los mariachis en la CDMX, donde presentó su disco.