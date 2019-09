La sutil línea del poder

Desde el portal

Ángel Soriano

Resulta que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna –sobrino de la diputada Dolores Padierna, esposa de René Bejarano- ya no requiere el acta de entrega-recepción de la Sedesol de Rosario Robles al ex candidato presidencial José Antonio Meade, y de esa manera éste no será vinculado a proceso porque no hay pruebas de que fue enterado de las irregularidades en la dependencia que causaron un quebranto por 5 mmdp a la nación.

Es evidente que el juez Delgadillo Padierna actúa con línea: su relación con los más cercanos al poder para enjuiciar a quien, en su momento, también estuvo en el poder y trató de descarrilar el arribo del ex jefe de gobierno del DF a la Primera Magistratura de la Nación, de acuerdo a la versión del mismo tabasqueño, que documentó que la exhibición de Bejarano recibiendo dinero de Carlos Ahumada, fue acordado en reunión con el ex presidente Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Juan Collado, también preso.

La lideresa de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que su partido acatará “la sugerencia” del primer morenista del país de acudir a una encuesta para determinar el liderazgo de su partido y evitar más confrontaciones en asambleas u otros mecanismos democráticos. Las mismas encuestas que “determinarán que el más popular es el diputado Mario Carrillo Delgado”, como ha ocurrido en otro tipo de consultas practicadas en el país.

Recientemente, el senador Martí Batres confesó que el presidente AMLO “sugirió” al senador Ricardo Monreal para presidente de la Jucopo, como lo ha hecho con otros legisladores para ocupar comisiones de acuerdo a su perfil –bravucones- o a sus méritos en campaña. En la Cámara de Diputados se busca la continuidad del diputado Porfirio Muñoz Ledo u ocupar la presidencia de la Mesa Directiva durante tres semestres y luego en orden descendiente el resto de las fracciones parlamentarias. Es la “imperceptible” líder del poder que está en todos lados.

Turbulencias

Separan a Winckler de la Fiscalía jarocha

Luego de sus enfrentamientos con el gobernador Cuitláhuac García, y de los señalamientos del presidente López Obrador, que ya no se permitirá la asociación de autoridades-delincuencia organizada, el Congreso de Veracruz separó temporalmente de la Fiscalía General del Estado a Jorge Winckler Ortiz, por presuntamente estar coludido con los hechos ocurridos en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, en cuyo atentado se registraron una treintena de muertos en una de las acciones criminales más dramáticas ocurridas en el país, y a quien se señala de haber liberado a “La Loca”, uno de los posibles responsables del hecho. En atropellada sesión en Xalapa los diputados depusieron al fiscal incómodo y se designó a Verónica Hernández Guiadáms como encargada de la FGEV…Ayer entró en vigor el reglamento de la nueva Ley de Movilidad que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las disposiciones previstas y con ello dar certeza y continuidad a las acciones que realiza la Secretaría de Movilidad (Semovi), informó su titular, Mariana Nassar Piñeyro, quien añadió que este ordenamiento que fue aprobado por el Congreso del estado el 12 de abril y que fue publicada el 27 de abril del año en curso, ayudará a la dependencia para profundizar en los procesos y temas que contempla esta nueva disposición. Con ello dijo, se contará con los instrumentos legales que permitirán determinar el procedimiento a seguir en cada caso que se presente, a fin de que las y los funcionarios actúen conforme al marco jurídico en la materia…

