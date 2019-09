Novedad de Morena: tramitar una ley inexistente

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

La llamada “Cuarta Transformación” dejó constancia de que de verdad desea cambiar todo. Ayer, en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tramitaron una ley que todavía no había sido escrita.

Este hecho inaudito en los anales legislativos del mundo entero ocurrió en la primera sesión ordinaria del actual periodo de sesiones, que se inició con horas de retraso porque en las oficinas de los legisladores de Morena y de sus aliados se “cocinaba” un acuerdo para cambiar el orden del día, con el propósito de incluir entre los asuntos a tratar una iniciativa de reforma para modificar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso que ordena que, a partir del segundo año de una Legislatura cambie la presidencia de la Cámara de Diputados del primero al segundo de los grupos parlamentarios.

El acuerdo fue firmado por los coordinadores de Morena y de sus aliados, pero rechazado por los demás grupos parlamentarios, especialmente los conocidos como “Bloque Opositor”, integrado por PAN, PRI, PRD y MC, para incluir en los temas del día una iniciativa de reforma del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, en lo referente a la forma como se elige la mesa directiva de la Cámara.

El acuerdo fue llevado a toda prisa al presidente de la Cámara, el reeleccionista Porfirio Muñoz Ledo, quien ya había dado por iniciada la demorada sesión y empezaba el proceso para eliminar todos los requisitos que se imponen a una iniciativa antes de ponerse a discusión del pleno.

La mayoría dispensó todos los trámites, pero en las prisas se descubrió una falla: la iniciativa que se iba a poner a discusión nadie la conocía, no había ni siquiera una copia para que la leyera la secretaria de la Cámara. Por supuesto, no aparecía en la Gaceta Parlamentaria ni tampoco entre los mensajes que se hace llegar por Internet a los legisladores.

Ese intento sin precedente de la mayoría “morena” de aprobar una iniciativa desconocida fue repudiada por todos los legisladores de oposición, en especial el ex presidente del PRI Enrique Ochoa Reza, quien advirtió que seguramente esta eventual reforma “seguramente terminará en tribunales” por estar plagado de irregularidades. En tanto, sus compañeros de bancada sostenían pancartas con la imagen de Francisco I. Madero, con la leyenda “Sufragio efectivo, no reelección”.

Antes de que se pusiera a discusión la propuesta de reforma, los legisladores de Morena tuvieron que soportar andanadas de críticas de parte de la oposición, la cual interpuso un total de 12 mociones de suspender el trámite.

Padecieron toda clase de insultos, pero ganaron tiempo. Al fin, apareció ya por escrito la iniciativa de reforma, que fue leída por el diputado de Morena Sergio Gutiérrez y que en sus partes esenciales sostiene:

“Cuando un grupo parlamentario por sí mismo cuente con la mayoría absoluta de la Cámara, la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en uno de sus integrantes durante un lapso de tres semestres legislativos… (y) en orden decreciente, en un integrante de los tres grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido.

“En este caso, la elección se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda o a más tardar en la última sesión del periodo ordinario anterior al del ejercicio.

“Cuando no se actualice la condición anterior, los integrantes de la mesa Directiva durarán en sus funciones un año”.

Al fijar la posición de su partido en contra la iniciativa, la diputada del PRI Dulce María Sauri Riancho recordó el esfuerzo de Porfirio Muñoz Ledo en anteriores elecciones por lograr más espacios para los grupos minoritarios de la Cámara de Diputados, lo cual contradice ahora al buscar la reelección.

Además Sauri censuró el intento de Morena de cambiar la ley de manera acelerada, pues mencionó que la revisión de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión se inició en su Cámara desde hace casi un año y, como parte de los documentos que se analizan, está una iniciativa del mencionado Muñoz Ledo, en donde propone dejar sin cambios el párrafo séptimo del artículo 17 de la Ley Orgánica, que habla del relevo entre partidos de la Presidencia de la Cámara. Ahora busca perpetuarse en el cargo.

El debate se prolongó varias horas, pero todo indicaba que la reforma sería aprobada con el peso de los votos de Morena y sus aliados, pues en este caso no se necesita mayoría calificada.

Lo que sí, los cambios tendrán que ser ratificados o rechazados por el Senado, en donde el coordinador de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal, ha hecho llamados de rechazo a las imposiciones y ha recomendado buscar acuerdos, pero también el pasado día primero de septiembre hizo una emotiva defensa de Muñoz Ledo.

Monreal reconoció que la disputa por la Presidencia de la Cámara de Diputados puede paralizar los trabajos del Congreso de la Unión y detener las reformas constitucionales que pretende el presidente López Obrador.

En consecuencia, recomendó a sus compañeros de Morena en San Lázaro llegar a acuerdos con la oposición, pues no sería justo que se afecte al Senado por los enfrentamientos en la colegisladora.

La Cosecha

En el Senado, la legisladora Mónica Fernández Balboa cumplió con tranquilidad su primera sesión como presidenta de esa Cámara, luego de la enconada lucha de parte de su compañero de bancada Martí Batres Guadarrama, quien pretendía reelegirse.

En esa primera jornada, la nota sobresaliente fue la despedida del senador del PVEM Eduardo Murat Hinojosa, quien es suplente del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien anunció que se reincorpora luego de casi un año de licencia.

“Me voy, pero me quedo. Me voy con 127 amigos y me quedo luchado por las causas del medio ambiente ”, recalcó el senador Murat, que recibió comentarios elogiosos de legisladores de casi todos los partidos, entre ellos el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que lo calificaron como un “joven brillante, talentoso”, que desplegó un trabajo arduo en la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente.

En vez de contribuir a avanzar en las investigaciones del grave atentado en un bar de Coatzacoalcos, en el cual murieron un treintena de personas, el gobierno de Veracruz, encabezado por el “moreno” Cuitláhuac García, continuó su lucha contra el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winkler Ortiz, quien fue elegido para el cargo desde la administración del panista Miguel Ángel Yunes.

Como parte de estas acciones, la Comisión Permanente del Congreso local determinó separar temporalmente a Winckler Ortiz de su cargo, con el argumento de que no cumple con su tarea de impartir justicia.

Los legisladores tomaron protesta a Verónica Hernández como sustituta de Winckler.

Durante la primera sesión ordinaria de la Legislatura se leyó un oficio enviado por el presidente de la junta de coordinación política, Javier Gómez Cazarín, que solicitó a sus compañeros dejar de lado los asuntos del orden del día y abordar únicamente la separación del ahora ex fiscal.

En la lucha contra la corrupción e impunidad no puede haber tregua, afirmó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, en la inauguración del Tercer Foro de Anticorrupción, efectuado en Isla Mujeres.

El mandatario convocó a los participantes a trabajar juntos para superar obstáculos y reconoció que hay avances en la materia pero aún falta mucho por hacer para recomponer las instituciones que los corruptos destruyeron.

Indicó que entre los primeros avances se encuentra la creación del Sistema Anticorrupción del Estado, conforme a la ley en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

En Foro de Anticorrupción participaron Adrián López Sánchez, presidente de Coparmex Quintana Roo; Eduardo Bohórquez director ejecutivo de Transparencia Mexicana; Leonor Quiroz López, consejera delegada de Inclusión y Equidad de Coparmex; Marcos Gutiérrez Martínez presidente del Comité de Participación Ciudadana; Mayuli Martínez Simón, senadora; Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del estado de Quintana Roo; Jovita Portillo Navarro; consejera de la Coparmex; Elibenia Pineda Aguilar, directora de la Coparmex; Francisco García Zalvidea, hotelero y María Elena Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez.

riverapaz@infinitummail.com