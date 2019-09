Por el momento, la oposición está derrotada

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

NO HAY DUDA DE QUE EN EL PAÍS, SIN PARTIDOS NI OPOSICIÓN, LOS RESENTIDOS POR EL TRIUNFO DE AMLO, POR EL MOMENTO, ESTÁN DERROTADOS.

No han entendido que la lógica de apoyos y movilización de los miembros del infelizaje nacional es diferente a los conceptos y el lenguaje de los clasemedieros que, espantados, todo lo quieren relacionar con Venezuela, como si esto, tan lejana en lo real y lo moral, pudiera estremecer a los jodidos y espantarles, cuando al final de cuentas por años y años han vivido en la pobreza, marginación, miseria, insalubridad, sin servicios, con inseguridad, sin empleos fijos y bien pagados, por ello, cuando se dan cuenta de que el único que neciamente, tal como sostiene Andrés Manuel López Obrador -AMLO-, lograba jugar con las masas, estableciendo un rayito de esperanza en un cambio, sin ceder a las tentaciones del poder ni a sus amenazas, superando las traiciones y los complots, convenció de que era el bueno para ellos y así lograba la votación mayoritaria en su favor; esto significa un enorme apoyo social y político de la población, a lo mejor los clasemedieros espantados y chachalaqueros gritan que puede venir el lobo y que podríamos estar tan mal como en Venezuela y con la imposición de un gobierno dictatorial y eso, al final son los grandes multimillonarios que le dan fuerza con los empresarios y banqueros y ellos declaran que vamos bien, no como sostienen los escandalosos clasemedieros y eso de que estamos expuestos a que nos impongan el socialismo, también falso, porque los grandes empresarios no le permitirían hacerlo, ni siquiera lo aceptarían los gringos y eso sí que sería una gran tragedia, porque ellos sí bloquearían a AMLO e incluso lo eliminarían, porque no podrían sostener una relación vecinal con un país socialista, así que se les caen los argumentos y se quedan como en la loma, chiflando solos en su terquedad….

Así, es cierto eso de que los “opositores al cambio propuesto por AMLO no solamente en el gobierno sino en el sistema, están derrotados” porque los clasemedieros no dan batallas y los ricos no los aguantan cerca porque, ellos, siguen haciendo los grandes negocios porque al final de cuentas como en el neoliberalismo, siguen utilizando los recursos y bienes públicos para hacer sus negocios privados y ese es el costo del apoyo que le brindan al Presidente, así que esa pequeña minoría, pues sí, está derrotada por el momento, ya que no entiende que la movilización popular es suficientemente fuerte para aplacarlos en las calles y eliminarlos cuando los tigres se lleguen a soltar.

La realidad es que AMLO es un gran operador de masas, conoce su lenguaje y ha convivido por años en sus zonas y calles, sabe que ellos reciben, al inicio, con lealtad y agradecimiento los apoyos y ayudas que jamás les llegaron por los otros medios y solamente sabían cómo se desviaban las ayudas y apoyos a los bolsillos de los políticos y los funcionarios para hacerlos llegar a los empresarios y los banqueros que eran los que lavan los enorme capitales de la corrupción y ahora, con esos apoyos brindados al Presidente, ni los investigarán, ni los dejarán a un lado, son los nuevos socios del poder y ellos siguen ganando y, el Ejecutivo sigue operando lo que quiere con su apoyo y ayuda.

Los apoyos en becas y pagos a las persona de la tercera edad y a los jóvenes que estudian o buscan trabajar, incluye una fuerte operación de ingresos a las familias marginadas, que son la mayoría y los clasemedieros dicen que es el pago para la compra de su voto y alianza, pero en la realidad ellos saben agradecer y ser leales a los que en verdad les apoyan y es la primera vez que lo hacen y es por ello que independientemente de todo y de las campañas en su contra siguen operando y apoyando en favor de López Obrador, esto no lo entienden los clasemedieros intelectualoides que se dejan influir por los medios de comunicación internacionales que buscan en Venezuela apropiarse de su petróleo y sus riquezas mineras, alegando que se vive en un dictadura y a lo mejor lo es, pero no podrá ser de otra manera, cuando el enemigo a vencer son los norteamericanos, aunque lo duden muchos de los chachalaqueros mexicanos.

Y cuando se habla de delincuencia, piensen que ahora la inseguridad y el terror se implanta en las zonas urbanas de clase media, los jodidos siempre han vivido entre la inseguridad, la mugre, la violencia y el terror en sus casas y en las calles, así que ellos saben sortear esos peligros y en las clases medias están los que compran drogas, armas, trafican con gente, adquieren fayuca y pagan porque tiene pequeños negocios el derecho de piso y esto es garantía para los grupos delictivos de que es el mejor negocio; en las zonas jodidas el costo del control es bajo, porque lo realizan sus pandilleros y distribuidores, también venden drogas y trafican con las personas y los robos, asaltos, asesinatos, chantajes, secuestros pero esos son de mayor productividad en las zonas de clase media y clase alta porque, además, ellos saben imponer el terror y el horror y como no lo viven siempre, pues eso hace que obedezcan sus instrucciones, cooperen para que ellos sigan haciendo sus negocios y teniendo como protectores a políticos, policías, empresarios y banqueros que son los que redondean los negocios y manejan las utilidades de las mafias, así que, así las cosas, los jodidos ahora reciben algo que jamás recibieron y sienten que se les hace caso y se les respeta y atiende y con ello AMLO garantiza la lealtad y los apoyos populares y mientras esto exista, el poder es enorme y la fuerza política del Presidente es también enorme y fuerte en todo el país al grado de que de cada diez mexicanos siete le apoyan y en algunos casos lo idolatran y si esto no lo entienden los que dicen ser oposición pues están más que jodidos,,,, están derrotados, por el

