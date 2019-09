Sabo Romo + Alter Tewel llegan con “Aua” al Lunario

El próximo 19 de septiembre estrenará una propuesta sonoro-cinematográfica “de rock inmersivo”, creada por un músico y un especialista en oftalmología.

Asael Grande

“Aua” es un proyecto sonoro inspirado en el inconsciente humano, en el que Sabo Romo (bajista de Caifanes y fundador de Rock Sinfónico) y Alter Tewel (el alter ego de un oftalmólogo), se han unido rompiendo paradigmas en la música para llegar a un público conocedor y exquisito. Acompañados de músicos invitados, como el reconocido bajista de jazz Aarón Cruz y Adrián Ávila (Funker), Aua pondrá éste próximo 19 de septiembre en el Lunario, su experiencia musical y bagaje onírico que será presentado de manera oficial.

“Aua” nace hace 5 años, es una historia de coincidencias, es una historia de vecindades, porque un buen día coincidimos en el ascensor del edificio, él no sabía quién era yo, yo sí sabía quién era él, y nos saludamos, y descubrimos que ambos somos unos enfermos melómanos, y empezamos a compartir música rara, de todo tipo, y así pasó nuestra relación de amistad, y un buen día, yo estaba haciendo unas maquetas musicales, y acudí a su departamento y le presenté la música, afortunadamente le gustó, y de ahí construimos Aua, en un proceso que duró 5 años, un proyecto audiovisual, es una obra completa que circula en el género del rock, pero con elementos de muchas otras cosas, electrónica, psicodelia, dance, baladas out tempo, hasta score cinematográfico; “Aua” es una obra como se estilaba en los grandes de los 70 y 80, lo hicimos con el gran maestro Sabo, y construimos una obra de principio a fin que dura cerca de cincuenta minutos, y que va sobre los sueños de los seres humanos”, explicó Alter, en conferencia de prensa.

Por su parte, Sabo Romo dijo que “Alter y yo llegamos a este punto musical que es bien emocionante, no me había encontrado nunca con un proyecto como “Aua”, eso para mí es inédito, desde la concepción, y es una cuestión de precisión y balance que nos lleva a tener este concepto de “Aua”, si no encuentras en la radio la música que quieres escuchar, pues la haces, y el resto de esta parte tiene que ver con las imágenes, y de cómo te mueve emocionalmente lo que estás haciendo, y puedes contagiarlo al público, a partir de tres notas musicales, y mi visión era esa, conmover, y cuando descubres el video como compañero de la música, te puede llevar a territorios oníricos diferentes, son momentos de coincidencia mágicos”.

La música de “Aua” está inspirada en la idea del inconsciente del ser humano, que va de la mano de las quimeras, donde ahondan los miedos, ansiedades, enajenamientos y toda la confusión que dicta la psique del personaje. Como primer sencillo de su disco, se desprende el tema Acantilado, una propuesta totalmente diferente a las demás, con un alto grado de calidad y sonoridad, donde los sentidos del oído y la vista serán seducidos y a la vez agasajado hasta llegar a una catarsis de sensaciones y atmósferas llenas de exquisitez.

En esta nueva aventura el eterno bajista de Caifanes se hace acompañar también de Aarón Cruz y Adrián Ávila (Funker) para mezclar ritmos que van del jazz, rock y progresivo y plasmarlos en un material que mezcló el ganador del Grammy, Sacha Triujeque y masterizado por Alex de Turk quien ha trabajado con artistas de la talla de David Bowie, Sting y Kamasi Washington.

Actualmente los músicos están promocionando su primer sencillo llamado Acantilado, que ya se puede escuchar en las plataformas digitales y se estarán presentando en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 19 de septiembre, a las 21:00 horas. $1,250.00 Preferente, $900.00 Preferente A, $700.00 Preferente B, $500.00 Vista Parcial.