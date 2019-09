Diputados, la ley a modo

Desde el portal

Ángel Soriano

La decisión del diputado Porfirio Muñoz Ledo de dejar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en un acto de congruencia, ha dejado un enorme vacío en San Lázaro y revela también la manipulación de que es objeto el Poder Legislativo para acomodar la ley a modo, de acuerdo a los intereses en pugna, por encima de los de la nación.

Así como se acordó una presidencia rotativa entre las diversas fracciones parlamentarias como consecuencia de la negociación de los resultados electorales de 1998, también, en esta ocasión, se pretendía la concentración de poder en la fuerza política mayoritaria de Morena y dejar despojos al resto de los partidos representados en la Cámara baja.

Se buscaba también -como el caso lamentable de BC con Jaime Bonilla- la prolongación del poder en la permanencia del diputado Muñoz Ledo que, confiado en su prestigio y capacidad intelectual, pensaba que las tenía todas consigo. Sin embargo, no fue así: los diputados de la oposición lo impugnaron y lo obligaron a declinar en el cargo.

Al margen de personalidades históricas o de diputados representantes de los partidos -no de la representación popular-, sería conveniente el rescate del Congreso de la Unión para que éste sea un auténtico representante de los intereses del pueblo y no arena política de los partidos políticos que, de la misma manera, sólo buscan satisfacer intereses facciosos pero no del pueblo de México.

TURBULENCIAS

Transparentar gastos en alcaldías

El dirigente empresarial, Javier Castañeda, de la Coparmexs-CDMX, dijo que los responsables de 14 de las 16 demarcaciones celebraron un total de 924 contratos que se traducen en 60 procesos de licitación (6.49%), 196 invitaciones restringidas a cuando menos tres personas (21.21%), 616 procesos de adjudicación directa (66.66%) y 52 procesos calificados como “otros” (5.62%). Ante el panorama de que más del 60 por ciento de los contratos se realizaron por adjudicación directa, el Centro Empresarial de la Ciudad de México también exhorta a las alcaldías a brindar la información necesaria para determinar por qué quienes habitan la Capital del país se beneficiaron más con este tipo de adjudicación, así como obtener datos por parte de los alcaldes de las razones por las cuáles se procedió de esta manera…El gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció que presidirá la Octava Audiencia Pública el próximo martes 10 de septiembre, a partir de las 8:00 horas, en la explanada del Palacio Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la región de la Sierra Sur, acompañado del gabinete legal y ampliado, así como funcionarios federales para exponer, atender y canalizar diversos temas de interés social…Los diputados sin partido Carlos Torres Piña, Emmanuel Reyes Carmona y Javier Julián Castañeda Pomposo se incorporaron a la fracción parlamentaria de Morena; antes eran del PRD. En tanto, Castañeda Pomposo informó que deja de pertenecer al Partido Encuentro Social. La coordinación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo notificó la incorporación a esta fracción de los diputados Luis Enrique Martínez Ventura, Armado Javier Zertuche Zuani, Nelly Maceda Carrera, José Luis García Duque y Olga Juliana Elizondo Guerra. Martínez Ventura, Zertuche Zuani y Maceda Carrera pertenecía al grupo parlamentario de Morena, mientras que García Duque y Elizondo Guerra eran integrantes del PES. A su vez, la coordinación del grupo parlamentario del PVEM dio cuenta de la incorporación de los diputados José Ricardo Gallardo Cardona y Lilia Villafuerte Zavala a esta fracción. Ambos estaban en calidad de legisladores sin partido, antes eran del PRD…

