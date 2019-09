Acuerdo migratorio con EU

Ángel Soriano

Al vencer el plazo otorgado por el presidente Trump a México para impedir el paso de centroamericanos rumbo a Estados Unidos, indudablemente que el gobierno federal cumplió la encomienda y, una vez monitoreados los avances, el Ejecutivo estadunidense “canceló”, en parte, la imposición de aranceles a nuestro país, aunque éstos se siguen aplicando de manera encubierta o descarada.

Expertos internacionales conocen a la perfección la estrategia de Trump para vencer a sus rivales y no se intimidan en sus bravatas. Extrañamente en México no ocurre así, y cada vez que lanza una amenaza, nuestro canciller reacciona de inmediato buscando agradarlo y cumplir con sus exigencias aunque él no cumple, o nos trata muy a su estilo: prepotente y racista para con los mexicanos.

La guerra comercial que tiene como principal instrumento la aplicación de aranceles, no es nuevo ni es exclusivo para México. Es a nivel global y empresarios de varios países han sabido sortear los gravámenes no recurrir a otros mercados dejando sin efecto las amenazas del presidente Trump, como ha sido en el caso de China.

El problema migratorio tampoco es exclusivo de México, existe en todas las fronteras de la mayoría de los países del mundo.

Sólo México está atento a las bravatas de Trump, pese a que éste desde hace décadas ha expresado públicamente que ese es su arte de negociar: amenazar y luego obtener lo que quiera. Es decir, no cumple con sus advertencias, sólo las anuncia a largo plazo para al final da marcha atrás. Lo malo es que en esta ocasión resultó afectado el Gobierno de la República al ir en contra de su tradicional política de asilo y perseguir a los centroamericanos que sólo busca mejorar sus condiciones de vida.

