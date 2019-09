Buen deseo: respeto a los otros poderes

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Entre sus muchas dotes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, debe incluir, sin duda, el sentido del humor.

Esto lo demostró ayer al hacer un llamado a no propiciar la intromisión de un poder en otro, apenas horas después de que las “benditas redes sociales” difundieron una grabación en donde la funcionaria “regañó” a los diputados de la fracción parlamentaria de Morena porque estaban empeñados en impedir que la Presidencia de la Cámara de Diputados se entregara al grupo parlamentarios del PAN.

La titular de Gobernación, reconocida jurista, que por sus amplios conocimientos de la materia llegó a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, recordó en su llamada de atención a los legisladores “morenos”, que su actitud está en contra de los antecedentes de los luchadores de izquierda – muchos de ellos ahora agrupados en Morena -, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como dirigente nacional del PRD, en 1997 se manifestó abiertamente a favor de una más amplia representación en el Congreso para los partidos minoritarios.

Durante la inauguración del XLII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de Gobernación señaló que la división de poderes significa que ninguno debe quedar subordinado a otro, que se deben respetar sus atribuciones, “no fomentar la intromisión de uno en las decisiones del otro y que la única injerencia permitida en sus relaciones es la de cooperación”.

Agregó que “la unidad nacional depende de la confluencia de los poderes, de que éstos encuentren mecanismos para cooperar y no para competir”.

En particular, Sánchez Cordero sostuvo que el Poder Judicial es el equilibrio que debe privar en todo el sistema, pero que hoy más que nunca, “porque la Cuarta Transformación de la República nos demanda la creación de un sistema social donde exista la justicia y el Estado de derecho”.

Además, destacó la importancia de que los funcionarios competentes y prudentes, en aras de su autonomía, estimulen el acercamiento de su gremio con los otros poderes, niveles de gobierno y órganos públicos. Esto, dijo, para que “todos trabajemos en favor de un mismo objetivo: hacer de la justicia uno de los pilares en los que se sostiene el pueblo de México”.

Antes, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador salió al paso de rumores en el sentido de que desea tener el control del Poder Legislativo y de que para ello promueve ampliar el número de ministros de la Suprema Corte, de manera que la mayor parte de los integrantes de ese máximo tribunal tengan cierto grado de dependencia respecto del Ejecutivo.

El primer mandatario negópromover reformas a las leyes que rigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero advirtió que cuando le toque proponer nuevos integrantes cuidará que sea gente honorable.

“No soy partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el poder judicial desde afuera. Esto se hizo cuando el presidente (Ernesto) Zedillo; yo no voy a proceder de esa manera”, aseguró López Obrador, quien añadió: “No voy a enviar ninguna iniciativa, ni porque tengamos posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores, no va a actuarse de esa forma. Considero que la mejor reforma debe surgir del interior del poder judicial”.

Aclaración de TV Azteca

En consonancia con comentarios anteriores en el sentido de que The New York Times había dado cabida a versiones sin fundamento que tratan de aparentar supuestas diferencias entre el presidente López Obrador y el fundador de Grupo Salinas, el empresario Ricardo Salinas, la oficina de TV Azteca encargada de Asuntos Públicos, bajo la responsabilidad de Tristán Canales, envió una carta aclaratoria al prestigiado diario estadunidense.

La misiva dice:

“Sr. Timothy Lemmer

“Editor de Correspondencia de The Wall Street Journal

“Sr. Editor,

“En su pieza publicada el 4 de septiembre como una supuesta exclusiva, “Documents Tie Mexican Mogul to Company at Center of Fraud Probe”, el señor Robbie Whelan quiere transformar la verdad y ajustarla a sus expectativas. Su texto es un burdo trabajo derecopilación de información ya publicada y de elementos inconexos, disfrazados de periodismo, donde sin pruebas y con solo dichos busca atacar la buena reputación del señor Ricardo Salinas Pliego y su relación con el presidente López Obrador.

“Solo así se explica el interés de Whelan de traer a colación un juicio del 2005 que ya estásaldado, una relación con el gobierno de México que es producto de años de respeto a la libertad de expresión, y que todo su juicio – o prejuicio – esté fundado en una simple y vacía frase: ‘usual operation’. Lo que para Whelan es su gran razón de sospecha, para el mundo empresarial es una práctica común y normal: tomar riesgo”.

“Grupo Salinas está orgulloso de la exitosa transacción de Fertinal y lo ha hecho de conocimiento público, tanto en medios nacionales como internacionales, incluido el señor Whelan. Se ha demostrado que la operación de compra-venta de Fertinal fue totalmente transparente y legal, auditada por empresas de clase mundial”.

“Más aun, al momento de su venta, Fertinal era una empresa exportadora, productiva,competitiva y con sólidas perspectivas de futuro; Pemex compró una empresa activa y exitosa”.

“El estado actual de Fertinal es responsabilidad exclusiva de sus compradores, quienes despidieron al personal calificado y desarticularon su sólida estructura operativa, terminando con un negocio en crecimiento y condenándolo al fracaso”.

“El texto de Whelan no aporta prueba alguna y sólo retoma declaraciones sin sustento.

Sorprende y preocupa que un medio establecido como el Wall Street Journal publique este tipo de piezas que parecen más buscar ser jugadores en la política mexicana antes que portadores de la verdad”.

La Cosecha

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, designó a Laura Lorena Haro Ramírez secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil.

El dirigente del tricolor aseguró que, con esta designación; “queremos tener las ideas frescas que sólo un equipo joven nos puede brindar para impulsar al PRI Nacional”.

Laura Haro Ramírez se desempeñaba como secretaria general de la Red de Jóvenes X México (RJXM) desde noviembre de 2016. Es originaria de Guadalajara, Jalisco, licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con grado de maestría en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento, por la Universidad de La Rioja, España.

Haro ha participado desde hace más de 15 años en la vida política de su comunidad.

Comenzó en la política estudiantil y, desde hace 10 años, participa activamente en el PRI. Ha sido servidora pública y ha ocupado cargos de elección popular. Fue la regidora más joven en la historia de Zapopan, municipio donde ha consolidado su carrera política.

Antes, el presidente del PRI y su comité ejecutivo tuvieron una reunión con el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y otros consejeros electorales, a quienes expresó su total respaldo a la plena autonomía e independencia del INE, así como para que cuente con el presupuesto a fin de que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho a ejercer su voto de manera libre y transparente.

Durante el encuentro, dirigentes partidistas y consejeros sostuvieron un diálogo propositivo y constitucional a favor de México, y en torno al impulso que brindan al fortalecimiento del sistema de partidos y a la democracia en nuestro país.

Para cuidar el “paraíso” de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín impulsó la ley que prohíbe el uso de plásticos, la cual prohíbe el uso de popotes, artículos de unicel, bolsas de un solo uso para el traslado de mercancía, anillos plásticos para sujetar envases, y motiva su reciclaje y comercialización a fin de prevenir la contaminación y propiciar que la gente viva en un entorno saludable.

“Sabemos que debemos cuidar nuestros mares, playas, selvas, cenotes y ríos subterráneos: riqueza natural que si no la conservamos estaremos destinados al fracaso. Gracias a estas bellezas, Quintana Roo se ha consolidado como destino turístico mundial, generador de empleos y motor de la economía”, explicó el gobernador.

riverapaz@infinitummail.com