Camilo Sesto lanzó a la fama a Miguel Bosé; el mundo artístico llora su muerte

Vendió más de 170 millones de discos; su canción favorita fue “Vivir así es morir de amor”

El cantautor perdió la vida a los 72 años de edad; aunque no se reveló la causa de su deceso, últimamente se encontraba muy deteriorado de los riñones, sin olvidar que en el 2001 recibió un trasplante de hígado

La gran estrella Camilo Sesto falleció el sábado 7 de septiembre pasado, confirmó Lourdes Ornelas, madre del hijo del cantante español.

Ornelas informó que Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto, falleció en España, sin embargo, no se dieron los detalles de la muerte del intérprete de “Perdóname” y “El amor de mi vida”, entre otros éxitos.

Señaló que la noticia la tomó por sorpresa, pues se encontraba en un centro comercial de la Ciudad de México cuando fue avisada por el contador del artista, Cristóbal Hueto; “cuando me lo dijo no podía creerlo, me tomó desprevenida la noticia”.

Destacó que al momento el hijo de ambos desconocía lo sucedido y no sabía cómo decirle lo ocurrido al cantante de 72 años de edad, con quien Camilo Jr. llevaba una estrecha relación.

Ornelas, quien desde hace años se encontraba distanciada del intérprete, lamentó profundamente la pérdida, al agregar que la música se viste de luto una vez más con esta muerte tan inesperada.

Señaló que posiblemente acompañe a Camilo a los servicios funerarios del intérprete que tendrán lugar en España. “Las causas exactas de su muerte no las conozco, pero creo que fue un poco también del hígado, hay que recordar que en el 2001 lo trasplantaron y salió bien en aquel entonces”.

“Sabíamos que estaba delicado de salud, pero no imaginamos que terminaría así, con su fallecimiento”, apuntó Ornelas al recalcar que se va una gran figura de la música internacional.

“Me duele lo que pasó con Camilo y a ver si podríamos tomar un vuelo a España”, dijo Lourdes Ornelas, al señalar que a últimas fechas el intérprete también tenía problemas en los riñones.

En tanto, en la cuenta oficial de Twitter del músico se publicó un mensaje a las 10:30 de la noche en el que se daba a conocer su fallecimiento.

El pasado mes de julio, Camilo Sesto había sido hospitalizado por cálculos renales y fuertes dolores en la zona lumbar.

En declaraciones a la cadena estatal española (TVE), el representante del cantante, Eduardo Guervós, explicó que el estado de salud del artista se encontraba “muy deteriorado” a causa de estas complicaciones renales.

UN VERDADERO ARTISTA

Nació en la localidad española de Alcoy, en la provincia mediterránea de Alicante, el 16 de septiembre de 1946. Realizó estudios de Bellas Artes y formó parte del grupo “Los Dayson”. Con 18 años se trasladó a Madrid y participó en el popular concurso de Televisión Española “Salto a la Fama”.

Su lanzamiento internacional fue en 1974 con “Ayúdame” y “Quieres ser mi amante”, dos sencillos con los que consiguió los primeros puestos en las listas de España e Iberoamérica.

Camilo fue el primer cantante español que consiguió un disco de platino, en 1979 por la venta de más de trece millones de discos. Ese mismo año grabó “Camilo”.

En 1980 creó su décimo disco “Amaneciendo” y un año después cantó en el Madison Square Garden, de Nueva York, donde obtuvo un gran éxito.

Además, con Lourdes Ornelas, madre de su hijo, Camilo tuvo dos romances conocidos, uno con la modelo norteamericana Denise Brown (1980) y otro con la miss puertorriqueña Lizette Rodríguez (1983).

VIVIR ASÍ ES MORIR DE AMOR

Con 40 discos publicados, su voz es una de las más reconocibles de la música española. Una de las canciones más recordadas en redes sociales tras su fallecimiento es “Vivir así es morir de amor”, que se grabó en 1978 y que sigue siendo escuchada en la actualidad.

El cantante Camilo Sesto falleció a la edad de 72 años, dejando tras de sí un legado musical de inmenso valor artístico.

Con más de 170 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 6 mil conciertos entre 1970 y 1987, fue presentado como ‘The Sinatra of Spain’ en el Madison Square Garden de Nueva York.

Cuenta con días en su honor en el estado de Nevada (28 de mayo) y Puerto Rico (21 de febrero). Suya es la canción más vendida en España en los setenta: “El amor de mi vida”. Fue un ícono absoluto de la música española, rey de los karaokes del siglo XXI y trascendió este mundo de vivos al protagonizar la versión en castellano del musical Jesucristo Superstar durante 1975 y 1976 en Madrid.

Un proyecto financiado en su totalidad por su tozudez y que le costó 12 millones de pesetas de la época, pero que logró el aplauso del compositor original, Andrew Lloyd Webber.

Todo eso y más fue Camilo Sesto. Camilo Blanes nació hace 72 años, el 16 de septiembre de 1946, en la localidad alicantina de Alcoy. Emperador de la música a ambos lados del Atlántico durante los setenta y los ochenta del siglo pasado (y descubridor de Miguel Bosé, digámoslo).

Desde los 90, su ritmo de producción descendió y con él sus apariciones en la vida pública. Su última aparición tuvo lugar en noviembre de 2018 en Madrid, donde presentó su último disco “Camilo Sinfónico” en el que colaboraría con la orquesta de RTVE y cantantes como Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo.

POLÍTICOS, CANTANTES Y PERIODISTAS LAMENTAN SU MUERTE

No sólo el mundo de la música llora la muerte del cantante español Camilo Sesto. Políticos, periodistas y más, en España y países de Latinoamérica, lamentan el fallecimiento del artista.

“Querida gente maravillosa, hoy estoy triste. Se nos fue Camilo Sesto, una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica. Ídolo indiscutible. Gran amigo mío de toda la vida. Buen viaje querido amigo”.

Te vamos a extrañar muchísimo”.

Raphael.

“Terrible noticia! #camilosesto hasta siempre maestro!”

Yuri.

“Siempre estará su privilegiada voz y temazos entre nosotros, gran legado musical nos ha dejado el gran @CamiloSesto

Mi más sentido pésame a sus familiares y seres queridos”.

Carlos Baute.

“Los grandes se van…pero se quedan… Buen viaje Don Camilo Sesto…DEP!!! #camilosesto”.

Rosana.

“Con su voz genuina, como intérprete y compositor, consiguió ser uno de los artistas más queridos y universales. España y toda Iberoamérica lamentan la pérdida de Camilo Sesto.

Mi abrazo a su familia y al mundo de la música. Sus melodías serán siempre parte de nuestra memoria”.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español en funciones.

“Qué noticia tan triste el fallecimiento de Camilo Sesto, uno de nuestros cantantes más populares, exitosos y universales. Envío mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todo el mundo de la música española. Siempre nos quedará su arte. Descanse en paz”.

Albert Rivera.

Líder del partido político español Ciudadanos.

“Triste noticia el fallecimiento de Camilo Sesto, una voz privilegiada y admirable; un excelente compositor que nos deja un gran legado e interpretaciones irrepetibles. Mi sentido pésame a su familia, amigos y admiradores. Descanse en paz”.

Pablo Casado.

Presidente del Partido Popular de España.

“Hace dos días murió el gran cantautor español Camilo Sesto, muy conocido en México y por supuesto en su país. Una pena… Descanse en Paz”.

José Ramón Fernández

LA FOTO QUE SE VOLVIÓ VIRAL

Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto y Rocío Dúrcal ni se imaginaron cuando se tomaron esta foto hace más de 34 años que se volvería viral.

Corría el año 1984 y estos grandes ídolos de la canción coincidieron en las oficinas de Ariola, una de las grandes discográficas del momento que, por aquel entonces estrenaba oficinas.

A día de hoy, de esta reunión de amigos, sólo queda vivo José José, que a sus 71 años de edad, sigue siendo considerado por muchos “El Príncipe de la Canción”.

Una preciosa imagen que se ha viralizado en twitter para recordar a Camilo Sesto en el día de su muerte.

“Las estrellas no se apagan, se reúnen”.

Verdadero nombre y seudónimo

Su nombre original es Camilo Blanes Cortés. Cuando inició su carrera artística, utilizó el nombre Camilo Sexto (con la letra “X”). Justamente, con ese nombre apareció su primer disco. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió cambiar la letra “x” por la “s”.

Actor

Camilo no sólo es un enorme cantante, también es un gran actor. El español participó en el rodaje ‘El flautista de Hamelin’, protagonizada por Miguel Ríos. Esta película se convirtió en una de las más vistas en la historia del cine español.

Asalto en su casa

En el 2013, Camilo Sesto fue víctima de un robo en su propia casa en Madrid. El español contó que fue amordazado y amenazado con perder un dedo en caso de no revelar donde guardaba sus pertenencias de valor. Perdió joyas de valor y más de 3 mil euros aquel día.

Siempre el primero

Es uno de los cantantes con más canciones número 1 (52 en total) en las listas más importantes de música del mundo.

Lanzó a la fama a Miguel Bosé y a Ángela Carrasco

Camilo Sesto es reconocido por lanzar al mundo artístico a grandes cantantes como Ángela Carrasco, Miguel Bosé, entre otros. ¡Qué gigante!

El año de su himno

Para nadie es un secreto que ‘Vivir así es morir de amor’ es una de las canciones favoritas de Camilo Sesto. En 1978 grabó por primera vez este emblemático tema y el video está intacto en YouTube. Es una reliquia. Esta canción pertenece a su disco “Sentimientos”.

SU VIDA PERSONAL

De su relación con la mexicana Lourdes Ornelas tuvo a su hijo, Camilo Michael, nacido en noviembre de 1983, en México. Tras algunas tensiones entre ambos, el 25 de septiembre de 1984 reconoció legalmente la paternidad de su hijo.

Alejado de los estudios de grabación desde entonces, en octubre de 1987, el cantante apareció en la primera página del semanario sensacionalista “El Caso”, donde se especulaba con la posibilidad de que padeciera Sida. Se querelló contra la publicación, que finalmente le tuvo que indemnizar con 2 millones de pesetas.

En 1987 el cantante trajo a España, y sin consentimiento de la madre, a su hijo Camilo, por lo que fue demandado por la madre.

Camilo reconoció que el abandono de su profesión se debió a la dedicación plena que prestó a su hijo en sus primeros años.

Una vez solventados los problemas por la custodia con Lourdes Ornelas, el famoso cantante volvió a actuar el 22 de septiembre de 1990 en Puerto Rico.