“La política no es una competencia para ver quién tiene el ego más grande”: Carlos Joaquín

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El Tercer Informe del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, celebrado en Chetumal -en el que entregó muy buenas cuentas, por cierto-, fue ocasión para que se reunieran dirigentes de partidos totalmente diferentes. Así, la líder de Morena, Yeidckol Polevnsky estaba situada de un lado y exactamente al contrario, apareció el presidente del CEN del PAN, Marko Cortés.

Vale la pena destacar que ninguno de los dos se llevó demasiados aplausos, más bien tibios y a fuerza. Una, queriendo conseguir a toda costa su reelección, mientras que el líder albiazul llegó hasta Chetumal, acusado ni más ni menos que por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Martín Delgado, de haber sido él quien trabó lo que fue la elección de la Mesa Directiva de la Cámara baja, que finalmente se aprobó y encabeza Laura Rojas, entrometiéndose en asuntos que no le corresponden. ¿Será?

La pregunta que no pocos de los asistentes se hicieron fue por qué no había asistido alguien de las cenizas que quedan del PRD; pero si ese partido está más que en proceso de extinción, como a qué van, aunque el que sí se dejó ver por aquellos lares fue el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez.

En la mitad del camino, como llamó el gobernador Carlos Joaquín a su Tercer Informe, estuvo acompañado por los mandatarios de Durango, José Rosas Aispuro; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Aguascalientes, Martín Orozco; Querétaro, Francisco Domíguez Servién; Yucatán, Mauricio Vila Dosal; Puebla, Luis Miguel Barbosa; Tabasco, Adán Augusto López, y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Asistieron también otras personalidades, como los ex gobernadores, Félix González Canto, Pedro Joaquín Coldwell y Joaquín Hendricks; el senador Jorge Carlos Ramírez Marín; el almirante José Luis Vergara; el ex dirigente del PRD, Agustín Basave y el superdelegado en la entidad, Arturo Abreu.

En más de dos ocasiones, el gobernador Joaquín González dijo contundente que en su estado, “el que la hace, la paga” y llamó a un gran acuerdo que supere mezquindades, porque, “lo importante es que al que no le toca gobernar, pueda cumplir con la tarea de control, para que se convierta en una oposición propositiva”.

A la mitad del camino en Quintana Roo, el gobernador subrayó que la transformación es responsabilidad que debemos asumir todos, ya que desde hace tiempo, en la entidad se acabó el autoritarismo y la represión.

En su menaje final, el mandatario estatal fue enfático al señalar que “la política no es una competencia para ver quién tiene el ego más grande” y también al indicar que “los tiempos electorales los marca la ley, no las apetencias personales”. Ahora sí que el que le entendió, le entendió.

Municiones

*** En una carta dirigida a Timothy Lemmer, editor de Correspondencia del diario “The Wall Street Journal”, Tristán Canales, VP de Asuntos Públicos de Grupo Salinas, hace algunas precisiones dignas de considerarse, debido a la publicación del pasado 4 de septiembre, firmado por Robbie Whelan bajo el título “Documents Tie Mexican Mogul to Company at Center of Fraud Probe”, artículo mediante el cual, TWSJ pretende transformar la verdad y ajustarla a sus expectativas. En su carta, Tristán Canales indica que el texto de Lemmer, “es un burdo trabajo de recopilación de información ya publicada y de elementos inconexos, disfrazados de periodismo, donde sin pruebas y con solo dichos, busca atacar la buena reputación del señor”. Como es sabido, la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego es muy buena y en todo caso, lo que intentó Whelan es deteriorarla al traer a colación un juicio del 2005 que por cierto, ya está saldado, así como una relación con el gobierno de México “que es producto de años de respeto a la libertad de expresión, y que todo su juicio –o prejuicio– esté fundado en una simple y vacía frase: ‘usual operation’. Lo que para Whelan es su gran razón de sospecha, para el mundo empresarial es una práctica común y normal: tomar riesgo”. Por lo demás, Canales agrega en su misiva que “Grupo Salinas está orgulloso de la exitosa transacción de Fertinal y lo ha hecho de conocimiento público, tanto en medios nacionales como internacionales, incluido el señor Whelan. Se ha demostrado que la operación de compra-venta de Fertinal fue totalmente transparente y legal, auditada por empresas de clase mundial. Más aun, al momento de su venta, Fertinal era una empresa exportadora, productiva, competitiva y con sólidas perspectivas de futuro; Pemex compró una empresa activa y exitosa. El estado actual de Fertinal es responsabilidad exclusiva de sus compradores, quienes despidieron al personal calificado y desarticularon su sólida estructura operativa, terminando con un negocio en crecimiento y condenándolo al fracaso”. Además, luego de un profundo análisis, Tristán Canales concluye que: “el texto de Whelan no aporta prueba alguna y solo retoma declaraciones sin sustento. Sorprende y preocupa que un medio establecido como The Wall Street Journal publique este tipo de piezas que parecen más buscar ser jugadores en la política mexicana antes que portadores de la verdad”.

*** Demócratas. Arranca en el Estado de México sus asambleas estatales para constituirse en partido político nacional, se registraron ante el INE 6 mil de los más de 15 mil asistentes de todo el estado, que desbordaron el evento realizado en Ciudad Nezahualcóyotl. Encabezados por Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Neza y Vladimir Aguilar, anunciaron que realizarán otras cinco asambleas durante el mes de septiembre y concluirán el año con al menos 25 asambleas estatales, recordemos que la ley exige al menos 20 y contar con 220 mil personas afiliadas. Vladimir Aguilar señaló que el propósito principal es construir ciudadanía para democratizar la vida pública del país, que en un escenario de polarización requiere de acuerdos y de la participación de la gente en la solución de los problemas del país. Ni el Presidente de la República, ni el gobierno federal, ni los estatales y municipales tienen la solución para sacar el país adelante, la sociedad debe organizarse para exigir, pero también para apoyar y aportar más allá de los gobiernos, aseveró Aguilar García. Por su parte, Juan Hugo de la Rosa indicó que esta nueva vía de participación política debe impulsar el desarrollo y el federalismo para construir un México incluyente, plural y democrático. Ambos coincidieron en los demás proyectos de nuevos partidos son más de lo mismo con los mismos de siempre y el suyo es un proyecto más amplio y plural que busca transformar la vida pública y política de México.

