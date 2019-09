Paquete presupuestal 2020, optimista y con una base endeble

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar el paquete presupuestal para el 2020, siguió con aquello de que en México “vamos requetebién” y que todos sus habitantes son “felices, felices, felices”.

Ya lo dijo alguien que conoce de la realidad nacional, se puede estar contento, pero ello no quiere decir que se tome el concepto de felicidad del presidente a pie juntillas o por decreto.

Hay analistas hasta internacionales, que coinciden en que en lo que es el primer Presupuesto de la llamada Cuarta Transformación, el optimismo es redundante porque se parte de la premisa de que todo absolutamente irá bien, o sea, nada puede descomponerse porque entonces si no ocurre alguna de las variables, todo se vendría abajo y las cifras, de plano, no cuadrarían. O sea, la base del Paquete Presupuestario de la llamada Cuarta Transformación no es sólida, al contrario, resulta un tanto cuanto endeble.

Dicho Paquete en el que se considera un presupuesto a ejercer de alrededor de 6.1 billones de pesos, tiene entonces equilibrios precarios, sin embargo, sus prioridades -dicho por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a nombre del Ejecutivo-, son: bienestar, seguridad y el sector energético, no obstante, de alguna manera está incompleto, ya que, coinciden especialmente los empresarios, al país le urge una reforma profunda en el ámbito hacendario.

De manera general, lo que se puede apreciar es la reducción en un 44% de los recursos para la Presidencia de la República, lo que no está mal visto, así como que López Obrador se subió el sueldo apenas en 3 mil pesos.

También hay recorte en el apoyo a la seguridad y logística para garantizar seguridad del Presidente y entre las dependencias que sufren mayores recortes está la Sedatu, de la que por cierto, Rosario Robles fue titular. ¿Será que aquí la víscera fue la guía para pasar las tijeras?

Obviamente, una de las secretarías más favorecidas es la de Energía, cuya titular es Rocío Nahle, cuyo presupuesto se duplica. Bueno, es que no hay que olvidar que uno de los proyectos “estrella” de este sexenio, es la refinería de Dos Bocas.

Petróleos Mexicanos, al frente de la cual está uno de los más cercanos al tabasqueño, Octavio Romero Oropeza, también recibirá mayores recursos, es decir, un presupuesto de 523 mil millones de pesos y se espera que otros proyectos prioritarios como el del Aeropuerto “Felipe Angeles” y el Tren Maya, previsto para que entre en funcionamiento en el 2023, saldrán adelante. ¿Será?

Finalmente, será el próximo 19 de septiembre, segundo aniversario del sismo del 2017 y 34 del de 1985, el secretario Arturo Herrera comparecerá ni más ni menos ante el pleno de la Cámara de Diputados para presentar el Paquete Económico 2020 y lo hará nervioso, pero eso sí, “con bombo y platillo” y será ésta una “prueba de fuego” de la oposición, que ya anunció que se verá sustentadamente crítica en la comparecencia del responsable de las finanzas públicas.

Municiones

*** Nayarit es uno de los estados más afectados por la corrupción y el abuso de poder en los últimos 10 años, prueba de ello son los diversos cargos criminales que enfrenta en Estados Unidos el ex fiscal Edgar Vieytia y el propio ex gobernador Roberto Sandoval, ambos vinculados al crimen organizado.

En este contexto criminal, no fueron pocos los presidentes municipales que también llevaron “agua a su molino” con actos de corrupción en sus demarcaciones.

Para muestra basta un “botón”, y es que en el municipio de Bahía de Banderas se ha atendido ante diversas instancias judiciales un caso preocupante, la asignación de obra pública a empresas fantasma en predios que ni siquiera son propiedad del municipio, sino zona ejidal.

Hace 6 años, el finado alcalde Rafael Cervantes, decidió edificar una nueva sede municipal en el ejido de Valle de Banderas en afectación directa al pueblo porque nunca se hizo la desincorporación del bien y el traslado de dominio al municipio y, yendo más allá, se adjudicó la obra a una empresa de reciente creación Operadora Audaz, que ni siquiera contaba con registro ante Hacienda; posteriormente, sin ninguna transparencia documental acerca de la validez de la adjudicación y, mucho menos, de cómo terminó la obra en la responsabilidad de Minera IMEX, parte del poderoso Grupo México, se pretenden cobrar al municipio, desde 2016, más de 150 millones de pesos por dicha obra. La pasada administración municipal hizo caso omiso de este problema y dejó que la bomba estallara.

En la actualidad bajo la responsabilidad del presidente municipal Jaime Cuevas, quien ha presentado diversas querellas judiciales e inició una profunda investigación en torno a este ilícito; sin embargo, aunque el año pasado ganó un amparo contra la intención de IMEX de cobrar dicho recurso, sorpresivamente, por determinación de un juez civil de circuito en Jalisco, debe negociar con IMEX el pago de los más de 150 millones o de lo contrario por disposición judicial deberá ser separado de su cargo por desacato. Esta situación ha generado indignación de la sociedad de Bahía de Banderas que está dispuesta a apoyar a su alcalde y llegar hasta las últimas consecuencias para evitar este atropello y desangrar al erario que ni siquiera cuenta con la capacidad monetaria de enfrentar semejante demanda.

*** El domingo pasado, el senador Martí Batres llegó hasta un conocido lugar por sus rumbos a comer barbacoa. Como cualquier cliente, esperó hasta que le asignaran una mesa y prácticamente nadie de los vecinos de esa colonia lo reconoció, acaso, un par, pero nada más.

En el almuerzo, el senador morenista “no quitó el dedo del renglón”, pues todavía le duele, y mucho, el que le hayan quitado la posibilidad de reelegirse en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, cuestión que por cierto le cayó muy bien a legisladores no sólo de la oposición, que en los corrillos del Senado de la República, aseguran que luego de que Batres se fuera, “se acabó la era del tupper rojo”, pues el senador colaboró en el “austericidio” impuesto por el presidente.

Ayer, en conferencia de prensa, anunció Batres Guadarrama que presentará una iniciativa que asegure la rotación tanto en la Mesa, como en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de dicha instancia legislativa. Tal iniciativa, desde luego, lleva dedicatoria con nombre y apellido: Ricardo Monreal, porque a Batres se le ha vuelto obsesión golpear al zacatecano.

*** En este mismo orden de ideas, quienes han seguido la trayectoria del legislador del tupper con uvas, aseguran que no es la primera vez que patalea y hace berrinche por no obtener lo que se propuso; cuando Batres era diputado federal, hace ya algunos ayeres, se quiso perpetuar en la presidencia de la Mesa Directiva, esta vez de San Lázaro, sin conseguirlo. En ese entonces, el presidente López Obrador, que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, no tuvo más remedio que jalarlo a su gabinete y nombrarlo secretario de Desarrollo Social.

