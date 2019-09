Sicarios baratos, cobran al dos por uno

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

LA CRISIS ECONÓMICA, LA AUSTERIDAD, LA FALTA DE EMPLEO, LA COMPETENCIA, LA ESCASEZ DE LIQUIDEZ ESTÁN TAN GRAVES, QUE HASTA LOS PRECIOS DE LOS SICARIOS VAN A LA BAJA, AHORA RESULTA QUE EL SICARIO CONTRATADO POR LA MAFIA DE JALISCO COBRÓ SOLAMENTE DIEZ MIL PESOS POR EL ASESINATO DE LOS DOS ISRAELITAS, A LO MEJOR DEBERÍAN, LOS MALOSOS, PENSAR EN EXPORTAR A ESOS ASESINOS BARATOS A OTRAS PARTES DEL MUNDO, LA VERDAD ESTÁN EN GANGA…AL DOS POR UNO…

Y cuando hablamos de inseguridad, aunque le pueda molestar y mucho a los admiradores de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que al final de cuentas no se dan por enterados que al criticar la seguridad no se critica al Presidente, sino que se dan los puntos de vista con el fin de que el mandatario que sabe escuchar lo que explicamos o sentimos o decimos los “miembros del sabio pueblo”, que también somos periodistas, tenga una forma de análisis sobre lo que sucede y a lo mejor le sirve lo que se explica, la neta que nadie piensa que eso de solicitarles a los malos que recapaciten sobre sus actos, que tengan un acto de meditación sobre el daño que hacen, va a hacer cambiar de forma de ser a esos poca madre que son los sicarios, bandidos, traficantes de drogas, secuestradores, rateros, contrabandistas, traficantes y tratantes de seres humanos para que cambien; ellos, eso lo ven como si fuera su forma de vida y de mantenerse, así que por más que se haya explicado que ya no deben robar combustibles y que esa “profesión” o “negocio” les puede ocasionar la muerte o la cárcel, ellos no cambiarán, ni porque su santa madrecita, si tienen, les ruegue y prometa a la virgencita de que si le hace el milagrito de que sus críos se enderecen y no anden de malosos, le cumplirá con el compromiso y llegará de rodillas hasta el pie de su altar, y la neta es que ni con eso cambiarán los malandrines, a menos que pensemos que somos tan poderosos que, por nuestro ruego, se cambien las cosas como cuando Moisés guiaba al pueblo judío a otros rumbos y con grandes sacrificios le obedecían, porque de vez en cuando se aparecía Jehová y le dictaba instrucciones y hasta los diez mandamientos, pero ya no hay forma de ver esos milagros ni a esos profetas, ahora, solamente tenemos profetas desarmados que ruegan y nadie les hace caso o profetas armados tachados, por el “pueblo sabio”, como “inocentes palomitas que se dejan engañar”…y, para prueba, tenemos que, el HUACHICOL, SIGUE CRECIENDO Y SE AUMENTARON EN 8,655 TOMAS CLANDESTINAS MÁS QUE EN EL AÑO PASADO Y EN EL ROBO DE GAS, EL HUACHIGÁS, aumentó tres veces, ASÍ QUE LOS RUEGOS DEL PRESIDENTE NO SE ESCUCHAN O BIEN NO HAY MADRECITAS QUE SIGAN HACIENDO SU TALACHA PARA CONVENCER A LOS CHAVOS DE QUE TOMEN EL BUEN CAMINO O IRÁN AL INFIERNO, y el caso es que, en la realidad, millones de chavos viven en las zonas marginadas y del infelizaje, donde se vive en un real infierno, así que les vale madres las amenazas.

Muchos clasemedieros tachan al Presidente como un MESÍAS, iluminado Y NO CREO QUE ÉL PIENSE EN TALES TÉRMINOS, es hombre de buena fe y piensa que, sabiamente, con el ejemplo, la gente cambiará de conductas por muy chuecas que se encuentren, no piensa en las malas mañas que están arraigadas en una gran parte de la población, más entre la llamada clase política y no tenemos duda de que sus seguidores, admiradores y subordinados no son inocentes ni buenos, andan buscando la chuleta como todos, andan viendo cómo sacan más dinero o consolidan sus puestos y presupuestos, ahora que las cosas andan tan reducidas y en plena austeridad, como no hay dinero y todos, menos los ricachones, se quejan de que no hay dinero, pues hacen como que se portan bien, pero no por convicción, sino porque así están las cosas en la austeridad, pero cada vez que pueden sacar la uña, la sacan y cada vez que pueden dar de codazos para eliminar a los competidores, los dan y los sacan, AMLO no me va a convencer de que los ricachones que ahora hacen grandes negocios con los recursos y bienes públicos son bien portados y que no van a obtener ganancias, o que de pronto se convirtieron en hermanitas de la caridad y van a donar sus utilidades al “sabio pueblo” para que vean que ellos también son raza, por eso, cuando el mismo Presidente defiende, por ejemplo, al dueño de TV Azteca y dice que no se le debe “linchar”, pues en la realidad lo está exculpando de todo daño y limpiando de todo mal, y claro que ahí, con ese criterio, no existen periodistas “chayoteros” y deshonestos, no, al contrario, son grandes comunicadores que siguen para el bien de todos los pasos de su patrón y no roban, no mienten y no chingan a la gente…

En tales niveles ha protegido a otros políticos y a gente destacada de la iniciativa privada e incluso a sus compadres en el periodismo y no está mal, se tiene el poder para poder servir y no hay mejor forma que servir a los cercanos, a los cuates y dejar de lejitos a la familia, no vaya a ser que por ahí nos vayan a chingotear los medios de los “fifís”…

En serio, les digo que creo en AMLO, que es bien intencionado, honesto, inocente en muchos casos, iluso en otros, pero eso no es delito ni pecado, pero la neta es que no todos los que andan a su lado andan en el mismo rollo, no, ellos andan en lo suyo, esperando la oportunidad de tener dinero y poder, así aumentan las sabandijas que se quieren apropiar de todo lo que el Ejecutivo considera que son los instrumentos del control político, social y económico del país, incluyendo a las madrecitas que solicitarán a sus hijos que enderecen sus pasos y no anden con los malandrines, claro que, otros, no se podrán salvar, ya sea porque no les hacen caso a sus madres o no las tienen ya…. Y sin madre, pues no hay ruegos, y sin ruegos, pues no hay cambio….así que para cualquier cambio lo que se necesita es tener mucha madre, no la falta de la misma…

socrates_campos8@yahoo.com.mx