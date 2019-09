Presupuesto 2020 pone a temblar a Q. Roo

Derecho de réplica

La entidad alineará acciones con el gobierno federal para combatir la evasión fiscal y mejorar los ingresos estatales

En la Secretaría de Finanzas y Planeación, que dirige Yohanet Torres Muñoz, se muerden las uñas por conocer cómo vendrá para Quintana Roo el paquete económico del próximo año, mismo que se encuentra en el Congreso de la Unión para su aprobación, y es que, ante los más de 2 mil millones de pesos en recortes federales, se teme que se mantenga la federación en esa postura.

El presupuesto autorizado para este año fue de aproximadamente 16 mil millones de pesos, sin embargo, se registró una disminución de aproximadamente 160 millones de pesos, a consecuencia de la baja recaudación fiscal.

Aunque, hasta el momento el gobierno del estado no tiene contemplado implementar nuevos impuestos, en la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el transcurso de la próxima quincena tendrán un estimado sobre las necesidades presupuestales, empero, la expectativa que Torres Muñoz tiene del paquete económico presentado por el gobierno federal es “conservador”, por no decir triste.

Para enfrentar un probable, muy probable, recorte presupuestal, el estado alineará acciones con el gobierno federal para combatir la evasión fiscal y mejorar los ingresos estatales.

Menos recursos, menos avance

Con los recortes presupuestales a varias secretarías en Quintana Roo, el gobierno estatal cruza por una difícil situación en la que la obra pública, los apoyos sociales fueron los que sufren retrasos. Sin embargo, el destino de muchos proyectos está en veremos, pues dependen del plan económico del próximo año, con lo que muchos empleos estarán en juego.

No más impuestos, pero sí más presión para pagarlos

A los planes federales para incrementar la recaudación fiscal a los que Yohanet Torres se refirió, no dejarán títere con cabeza, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere que paguen impuestos hasta las ñoras que venden “topers”.

Todos le tendrán que apechugar para la 4T, pues trascendió que, para el 2020, el gobierno federal pondrá especial atención en incrementar la recaudación de impuestos, ya sea vía el combate a la evasión fiscal, así como con el incremento de algunas tasas de retención de los impuestos existentes e incluyendo a que más actividades económicas paguen.

El paquete económico, trascendió, tiene una propuesta de “simplificación” fiscal para el pago de impuestos para todos los que realizan ventas por catálogo, que se estima pueden ser alrededor de 2.5 millones de personas, así que si vende Avon, zapatos, colchas o calzones por catálogo a sus comadres, también tendrá usted que pagarle a la 4T su tajada. El cálculo del ISR se hará en la ganancia del vendedor, y saldrá de la diferencia entre el precio de venta sugerido y el precio de compra, lo que será retenido por la empresa distribuidora, para asegurar la recaudación.

Si usted vive de sus rentas, tome sus precauciones, pues si un inquilino no le quiere pagar y usted quiere establecer una demanda civil, ésta no procederá si usted no presenta las facturas del pago de alquiler. En caso de que no se acredite la emisión de los comprobantes fiscales, las autoridades judiciales deberán informar tal situación al Servicio de Administración Tributaria. Así se van a poner las cosas en el 2020 y como dice la Biblia, se verán cosas peores, por lo que, a nivel estatal, se puede esperar también un apego a este tipo de esquema tributario.

Tiempos de corregir

El gobernador Carlos Joaquín González afirmó que la reingeniería administrativa y financiera que preparan será fundamental, ya que vienen tiempos complicados al darse a conocer el presupuesto federal para el próximo año.

Carlos Joaquín aseguró que entre el 80 y 90 por ciento de sus compromisos de campaña han sido cumplidos, sin embargo, los tiempos no son para hacer más planes, sino, de corregir algunas acciones. Los tiempos políticos y económicos, no son los mismos que hace tres años cuando inició su mandato, por lo que, ante los cambios radicales se requieren estrategias para cumplir con lo prometido.

Reflejo de escasos recursos

Si el paquete económico del 2020 mantiene a Quintana Roo limitado como este año, las expectativas también son “conservadoras” en la industria turística pues, para muestra de cómo afectaron los recortes en los recursos para promoción del destino, Cancún tuvo una ligera disminución en el número de pasajeros transportados en el Aeropuerto Internacional durante el mes de agosto, comparado con las cifras del mismo periodo del 2018.

La baja es poco significativa, pero deja en evidencia el año complicado para el principal destino turístico del país, debido a la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, la presencia masiva del sargazo, así como la violencia que deja a diario más de dos ejecuciones.

El descenso en el número de pasajeros es sólo de 1.3 por ciento, pero es significativo, porque la tendencia de varios años fue al alza, esta cifra representa poco menos de 15 mil pasajeros, en agosto de 2018 llegaron 2 millones 198 mil 733 pasajeros por 2 millones 169 mil 55 de este año.

En la suma total del año, el aeropuerto de Cancún ha recibido uno por ciento más de pasajeros que en los primeros 8 meses del año anterior, lo que significan casi 180 mil pasajeros más. Sin embargo, hasta el año pasado el incremento anual de paseantes era de seis cifras, entre uno y dos millones de viajeros más cada año, lo que al final del día, si tiene repercusión en el polo turístico y es un llamado de atención a la federación de cuidar a la gallina de los huevos de oro.