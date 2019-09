Van 28 decesos por dengue; 3 son de Q. Roo

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que durante el 2019, se han presentado 10 mil 211 casos y 28 muertes, contra 3 mil 196 y 21 decesos en 2018. De las 28 de este año, dijeron tres pertenecen a Quintana Roo.

Explicó que el dengue es una enfermedad infecciosa cuya clave de propagación radica en el mal saneamiento de los espacios públicos y privados. El primero es responsabilidad de las autoridades estatales, y el segundo de las familias. Agrega que “desde hace muchos años”, dos terceras partes de los insecticidas se compran en los estados: “Se transfiere el dinero a los estados y ellos hacen la compra, y la compra federal es tardía porque entra la intervención federal como segundo frente”.

No obstante, reconoció que la adquisición federal debió ocurrir en mayo o junio como en años anteriores, pero ahora se hizo en agosto, debido a la lucha contra la corrupción. “Estamos luchando contra la corrupción y encontramos que no había bases científicas ni técnicas para adquirir un insecticida u otro y antes no se hacía. Ahora identificamos los esquemas de equivalencias e este tipo de productos. Pero insisto, si la pregunta es si el dengue aumentó por un retraso en la cola respuesta es no, no hace falta insecticida y no es este el motivo, quererlo atribuir a esta razón en concreto no es correcto, el motivo es esta campaña de desinformación”, concluyó.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, explicó “En este tiempo se han ejercido 45 millones de pesos estatales y federales para los trabajos de fumigación y la erradicación de criaderos de moscos para que no siga afectándose a la población de Quintana Roo. Hasta la semana epidemiológica número 34 se contabilizaron 533 casos, el triple del año pasado, y para evitar que la cifra siga creciendo aceleradamente, se han dispersado insecticidas en todo el estado, más que nada en Cozumel, Bacalar y Lázaro Cárdenas”.