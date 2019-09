No puedo con la agresión y el escarnio: Verónica Castro, quien anuncia su retiro

“Digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz”, publicó la actriz en su cuenta de Instagram

Verónica Castro empleó su cuenta de Instagram para revelar que, tras la guerra de declaraciones con Yolanda Andrade, ha decidido decirle adiós a su carrera profesional.

Junto al tema “Alguna vez”, interpretado por su hijo Cristian Castro, la reconocida conductora y actriz mexicana confesó que más allá de su trayectoria artística, lo único que le interesa en este momento es la paz, y por lo mismo decidió alejarse de la vida pública.

“Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento (…) Que elegí hoy, que es el día de mi santa madre María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz. DLB!”.

La noticia ha caído como un balde de agua fría para sus seguidores, quienes, consternados por esta decisión, le piden que reconsidere y que no se deje agobiar por lo que ha pasado recientemente.

Yolanda Andrade confesó que se casó en Ámsterdam hace algunos años y que fue con una mujer muy famosa, hecho que provocó que comenzaran a surgir varios nombres, entre los que está el de Verónica Castro. Ahora, la conductora desató más lo rumores de que se trata de la mamá de Cristian Castro, por la serie de videos que publicó.

Y es que la presentadora de ‘Montse y Joe’ compartió una grabación, de una entrevista que le hizo “Quién” a Castro, en la que se ve a la protagonista de telenovelas aceptar públicamente que una mujer sí le propuso matrimonio.

“¿Relaciones con mujeres? ¿De amor? No me ha venido ninguna a pedir matrimonio, pero qué lindo sería ¿no? Pero no, no me ha llegado la pareja gay, que me venga a pedir matrimonio. Bueno hubo una que sí me pidió matrimonio, pero no sé si soltar el nombre y además le dije que no”, se escucha decir a Verónica Castro en las grabaciones.

En los últimos días, Yolanda Andrade llamó la atención al aceptar públicamente que sí se casó con Verónica Castro hace algunos años en Ámsterdam.