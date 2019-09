Siguen las muertes en Q. Roo por dengue

Derecho de réplica

Suman siete defunciones en lo que va de 2019; sin embargo, el gobierno federal mantiene su actitud de minimizar los datos

Pese a que se manejó con mucha discreción, trascendió que el martes de la semana pasada, una niña de 12 años falleció a causa de dengue, según se marca en su acta de defunción. Con ella, suman siete defunciones por este mal en lo que va de 2019.

Según datos oficiales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta la semana 36 (al 9 de septiembre), en el estado se reportaron 23 casos de dengue hemorrágico, tres son de la última semana. Casos no graves hay 421, cuando el año pasado se tenían 30.

Sin embargo, el gobierno federal mantiene su actitud de minimizar los datos que demuestran que, es necesario hacer un gasto extraordinario en la prevención del dengue, con mayor cantidad de insecticidas y personal contratado de manera temporal para realizar las nebulizaciones con sus respectivos equipos, así como una campaña publicitaria para difundir la importancia de evitar la creación de focos del mosquito, que además de dengue, pueden transmitir otras enfermedades, como zika y chikungunya.

Acusan de incompetencia a Miguel Torruco

Así como lo señaló la senadora Mayuli Martínez, hoteleros coinciden con ella en que el presupuesto al turismo debió tener un plan previo para evitar los recortes; Roberto Cintrón Gómez, líder de los hoteleros en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, quien no tiene pelos en la legua ni reparos de decir las verdades a funcionarios públicos, cuando de proteger la inversión de la industria turística se trata, señaló con el dedo acusador al secretario de Turismo de la federación, Miguel Torruco, de no haberles gestionado o presentado un plan de trabajo ante Hacienda y por su culpa vendrá reducción de más del 40 por ciento para la Sectur.

Sin embargo, Torruco Marqués, como todos en la 4T, sólo hacen lo que manda y ordena AMLO, por lo que, si no hay rumbo ni apoyo para la industria turística, el origen de ello no se limita al nivel de un secretario de Estado, aunque no se puede desvirtuar lo dicho por Cintrón Gómez, de que lo que abunda es la incompetencia, eso no se puede negar ante tanta evidencia.

Gritos antes del “Grito”

Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano acudieron a la glorieta de El Ceviche con banderas mexicanas y una lona, para acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador, de “traicionar” al pueblo y no cumplir lo prometido.

Los presentes cantaban el Himno Nacional, mientras el coordinador en Quintana Roo de esta asociación, Adrián Hernández Chavero, también presidente de los operadores taxistas de Puerto Morelos, aseguraba que AMLO no ha hecho nada concreto en su primer año de gestión. “Este es un grito de independencia para que todos se unan por la bandera de México, no de algún partido político”, comentó. La protesta se realizó de forma simultánea en 25 ciudades.

Sin derecho a la manifestación

Donde no dejaron que nadie les aguara la fiesta fue en el informe de la alcaldesa de Cancún, María Elena Hermelinda Lezama Espinoza, pues se reunieron mujeres cancunenses para pedir que la ex locutora renuncie, al considerar que su trabajo no es lo que esperaban.

Sin embargo, con el argumento de que los ‘palos’ que sostenían las mantas podrían causar algún daño, esas personas fueron despojadas de sus mantas por la orden del titular de la SMSPyT, Eduardo Santamaría Chávez.

Incluso, otro grupo de ciudadanos, operadores de Uber, que no portaban mantas ni estandartes, pero que pretendían que la alcaldesa los viera al pasar, también fueron desalojados por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, pues dice el runrún, la consigna era que las ruidosas batucadas acallaran cualquier voz fuera de lugar.

Y eso que, según AMLO, en la 4T existe libertad de manifestación, siempre y cuando usted lo haga en el patio de su casa o al menos eso es lo que ocurrió en el informe de “Mara”.

Le quitan la alegría a Luis Alegre

Con mucho orgullo, como cuando una mujer da a luz su primer hijo, el diputado Luis Alegre anunció que el próximo 18 de septiembre será cuando se entregue la versión en lengua maya de la Constitución Política en Chetumal.

Durante la celebración de la Caravana Maya, el documento, lo firmará el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el Presidente llegará a Chetumal el próximo miércoles, sin embargo, los que amenazan con no presentarse son los mayas. ¡Sopas perico feliz, feliz, feliz!

El general José Isabel Sulub Cimá, del Centro Ceremonial de la Cruz Parlante, aseguró que nadie se ha acercado al Consejo Maya para explicarles el proyecto de la traducción al maya de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, que promueve el diputado federal Luis Alegre Salazar; por tanto, no pueden avalar algo que desconocen.

Contrario a lo que asegura el diputado federal, que sueña con ser candidato a gobernador, está muy alejado de las autoridades del pueblo maya.

“Los mayas tradicionalmente hemos estado marginados, rezagados, aislados, reprimidos y en su caso empobrecidos. Además, utilizados y manipulados como botín electoral, apelando a nuestras conciencias”, aseguró Sulub Cimá.

El general maya reveló que Luis Alegre, al enterarse de su oposición al oportunismo político con la bandera indígena, le mandó un pin y un machete, como soborno para que firme el documento el próximo viernes, sin embargo, no asistirá el próximo 18 de septiembre a la Sesión Solemne del Congreso local, porque, para colmo, no fue invitado por la representación legal de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

El general maya pidió al resto de los dignatarios y líderes de la geografía estatal, que no se dejen manipular con el reparto de ciertos apoyos materiales, económicos y alimentarios, con finalidades mezquinas, dado que son beneficiados de los programas sociales de la Cuarta Transformación.