Autoridades de Salud firmaron tarjeta de donador voluntario

Elsa Rodríguez Osorio

Alerta contra los cigarrillos electrónicos

Durante la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud 2019, autoridades del sector salud hicieron pública su intención de donar órganos y tejidos, con la esperanza de salvar vidas, después de firmar su tarjeta como donador voluntario.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, entregó un reconocimiento por su labor altruista, a una familia que hizo posible la donación de órganos, respetando la voluntad del fallecido. Al respecto, el director general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), José Salvador Aburto Morales, reconoció que se requiere plantear una estrategia nacional que fortalezca el sistema de donación y trasplante, para llegar a por lo menos 10 donantes por millón de habitantes y que la oportunidad se amplíe para los pacientes de todo el país, porque en la actualidad los trasplantes se centralizan en las grandes ciudades. Al clausurar los trabajos, Alcocer Varela afirmó que el gobierno de México trabaja con el firme objetivo de reconstruir la política de salud, basada en la honestidad y recuperando el sentido humanista de la profesión médica. También se pronunciaron por la creación de un programa piloto para un servicio social fortalecido (sin rotaciones); a favor de la aprobación del nuevo etiquetado frontal, para promover la elección de alimentos saludables claro y preciso, y el desarrollo de una campaña intersectorial, con contenidos de alto impacto, para combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes igual que la prevención de embarazo adolescente.

A pesar de que la ley prohíbe la venta de vaporizadores en sustitución del cigarrillo, las dos principales compañías tabacaleras operan en México plataformas para comercializarlos. Organizaciones civiles opinan que la Cofepris, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la Administración General de Aduanas deben tomar medidas urgentes para evitar que niñas, niños y adolescentes corran el riesgo de enfermedad y muerte por usarlos. Quienes “vapean” practican un tipo de tabaquismo, particularmente tóxico, por lo que los vaporizadores deben regularse como los demás productos de tabaco, además de las exigencias adicionales por su peligrosidad. Luego de recientes notificaciones de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) sobre más de 200 casos documentados de pacientes con lesión pulmonar grave en Estados Unidos, asociada a uso de cigarro electrónico, organizaciones civiles de México piden a nuestro gobierno que los daños se apliquen medidas urgentes para frenar la venta de vaporizadores. En los Estados Unidos ya existe una alerta en contra de tales productos debido a inobjetables que ocasiona y ante la epidemia de vapeo que se extiende por el vecino país, principalmente entre los adolescentes. Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, declaró: “los vaporizadores están prohibidos en México. La Ley General para el Control del Tabaco es clara, por lo que no deberían comercializarse, publicitarse, distribuirse. “A pesar de ello, las dos principales compañías tabacaleras operan en México plataformas para su comercialización: Así, vemos la venta de Vype, de British American Tobacco, y reciente se sumó IQOS, de Philip Morris México, cuyas entregas comenzarán el próximo mes”. “Frente al llamado de la OMS para que los vaporizadores no se consideren productos inocuos y tomando en cuenta las alertas sanitarias emitidas en Estados Unidos, con más de 450 personas hospitalizadas en 33 estados y 6 muertes directamente relacionadas. Por su parte, el Dr. Juan Zinser Sierra, presidente del Consejo Mexicano Contra el Tabaquismo, advirtió sobre los daños que provocan estos productos y la epidemia que acecha a nuestro país. “Mundialmente se está viviendo una nueva y muy peligrosa etapa de tabaquismo, a través de los diferentes dispositivos electrónicos mismos que se diseñaron hace varios años, con la intención de que los fumadores que no podían dejar de fumar lo sustituyeran con algo menos tóxico y esto sin tener éxito desde el punto de vista médico”, sin embargo, a los adolescentes se les hace atractivo sin medir las consecuencias.

