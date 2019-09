Fox y la división que viene

Desde el portal

Ángel Soriano

Al anunciar su reintegración al PAN, el ex presidente Vicente Fox convocó a los miles de jóvenes panistas a trabajar con entusiasmo para liberar al país de “este falso profeta que piensa que solo él tiene la razón. México está por encima de un partido político, de un color, de ideología, de una doctrina, de un dogma, es más que todo eso, México es nuestra meta, es ahí donde tenemos que sumar, donde tenemos que unirnos”, dijo.

Al guanajuatense dijo también que se ha reunido con el ex presidente Felipe Calderón —también tenaz adversario de AMLO—, con el PRI, Diego Fernández de Cevallos, con ex perredistas y otros dirigentes con el fin de conformar un frente común contra el tabasqueño, al mismo tiempo de continuar una dura embestida en redes sociales contra el Presidente.

Sin duda, hay capital social y político en el ex presidente y en quienes pretende incorporar a su nueva empresa; porque es indudable que más allá de la motivación política o ideológica, partidista o personal, al ex presidente lo mueve el interés mercantil, el afán de lucro, de ganancia, y de rentabilidad con un gobierno como el de ahora con el que no se entiende en tratos comerciales y de rentabilidad.

Y encuentra el ambiente propicio para ello: hay inconformidad y discrepancia con el actual presidente, y entre sus partidarios y adversarios suman miles. Y quizá millones de ambos bandos, por lo que es previsible un choque —como ocurre ya en diversos planos—, entre los que están a favor y en contra.

La polarización del país, en la disputa por la nación, podría llevar a una desestabilización social. AMLO le resta importancia, pero la suma de ex presidentes puede cuajar y hacer un hoyo en el país.

TURBULENCIAS

Reintegran a ex guerrilleros

Con el perdón a Martha Alicia Camacho Loaiza por las torturas recibidas de corporaciones policiacas del Estado mexicano en Culiacán en 1977 –su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga está desaparecido, y a su hijo Miguel Alfonso, así como la entrega de reconocimientos a ex guerrilleros de la época, el gobierno federal inicia el cierre de un ciclo violento en la lucha política en nuestro país que se transformó en persecución, cárcel y violación de los derechos humanos…El SNTE logró que las pensiones a sus agremiados jubilados sean calculadas a partir de este lunes 23 de septiembre de 2019, con base al salario mínimo para mejorar sus percepciones. Desde el 2017 el pago de las pensiones se realizó con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), atentando contra el derecho de los trabajadores a jubilarse con la pensión máxima de diez salarios mínimos, además de calcularse con un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, como lo establece la ley del ISSSTE.

La diferencia del valor del salario mínimo (102.68 pesos diarios) y la UMA (84.49 pesos diarios), que actualmente es de 18.19 pesos, repercute de forma directa en el poder adquisitivo del trabajador dijo el secretario general del SNTE Alfonso Cepeda Salas al subrayar que la defensa de la seguridad social de los trabajadores de la educación y sus jubilados es una prioridad para el Sindicato…El Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Campeche, informó que el gobierno federal garantiza el abasto de medicamentos gratuitos a todos los mexicanos; acompañaron al Ejecutivo los titulares de la secretaría de Salud y del IMSS…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com