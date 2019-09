Todos admiramos y respetamos al maestro Toledo…

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

“LOS CAMINOS DE LA VIDA”. Así es como debemos reflexionar, sobre todo cuando detentamos un poder temporal, conozco por los años de mi vida a muchos de los padres de los políticos que ahora detentan un poder inmenso que a pesar de lo que se diga y pregone en la 4T hacen sus negocios, inventan cosas donde muchos recursos cada mes les llegan por diferentes cuentas o en efectivo, ya nadie quiere tener documentos en donde se sigan los rastros, todo es en efectivo y así, es bien curioso que pregonen por un lado lealtades, amor a la cultura, honestidad, valores, cuando en la realidad los únicos que los han mantenido son sus padres, no ellos, porque en los caminos de la vida se les atravesaron muchas oportunidades derivados de la “grilla” y por medio de esas relaciones “políticas”, pues solamente sirvieron como tapetes para que sus jefes, venidos de las organizaciones empresariales les dieran cobijo mientras ellos hacían los grandes negocios en la compra venta de medicamentos y equipos en el sector salud y, aprovechando las relaciones frívolas con el ex presidente de las pelucas, Peña Nieto, se cobijaran para ser los “coyotes de otros muchos negocios” en los tiempos de Gabino Cué y de su compadre Jorge, el coco, Castillo y de ahí, tejieran relaciones políticas con el PAN, cuyos hilos salían de las oficinas del gobierno del estado de Puebla, donde reportaban utilidades como aportaciones para la posible campaña presidencial del panista.

Llegaron, en fin, hasta el engaño al mismo Andrés Manuel López Obrador y desde esas plataformas quieren pelear por la gubernatura de Oaxaca, olvidando que el que lleva mano en las decisiones es el mismo AMLO y Morena, pero mientras eso llega, pues hay que tener recursos, porque ellos saben por la experiencia que: Político pobre es un pobre político, y así, buscando el cobijo de los “grandes” son capaces de pisotear los derechos de artistas buenos que solamente tienen como pecado ser buenos en su campo, exitosos y responsables con su comunidad, donando mucha de la obra que realizan a la beneficencia pública y a la ciudad, por ello, cuando en forma insolente se amenaza a un artista como Fernando Andriacci, hombre callado y buen creador, pues uno se indigna, así, alegando temas de burocracia y de reglamentos que ellos como funcionarios no respetan y violan, exigen que se retire obra artística, incluso que ha sido donada en otras administraciones a la ciudad, no a los funcionarios.

Pero éstos, alegando que hay una confrontación entre Fernando Andriacci y otros “distinguidos” creadores y artistas, que, no son ciertas, pues usan eso para obligar y violar los derechos de un hombre y artista cuya labor no es reconocida por los burócratas que ahora andan tras los fondos directos de otros creadores para sus actividades y esto es, exactamente, lo que no se vale.

Yo no sé si hay confrontaciones, pero lo dudo, hay intereses de los acaparadores de obra de los artistas oaxaqueños que son los que marcan los precios en el mercado nacional e internacional.

Y, ahora, que se ha muerto el gran Toledo, pues esos “mecenas” de artistas que son acaparadores de obra para venderlas después a buenos precios, pues lo que menos quieren es que destaquen otros artistas que ellos no controlan, y así, usando las influencias pues destruyen las obras de una gente que solamente quiere mostrar a su pueblo lo que se puede hacer en la creación, tal como ha venido triunfando en otras exposiciones a nivel nacional e internacional, pero los negocios pues son negocios y así, con ello, se quiere destacar, y todos entendemos que está bien que el valor de las obras póstumas del maestro Toledo aumenten y alcancen grandes precios pero, por desgracia, ahora, solamente esos inmensos recursos beneficiarán a esos mecenas que son simples especuladores financieros y especuladores de los valores culturales del país…¿ tendrá alguna idea el presidente de esto? O como con el cuento de que existen señas del beis bol, pues no voltean a ver las señas de la verdad y de la realidad, sino, solamente, las de su cácher…y así, pues estamos jodidos todos…

Nadie se atrevería a discutir el inmenso valor creativo, moral y social del maestro Toledo, todos lamentamos su perdida, todos lo vamos a extrañar, él ya tiene su lugar en la historia y en el corazón de cada oaxaqueño y de cada mexicano y no necesita que mediocres oportunistas vengan a cortar las patas de otros para sentirse “grandes”,

Sin duda, los burócratas que les han negado no solo a Andriacci el valor y los espacios para la exhibición pictórica y de escultura deberían entender que Oaxaca es una cuna de grandes pintores, músicos, talentosos artistas en todas las ramas y que no se requiere de su apoyo político, se necesitan los espacios que no son propiedad de ellos sino del pueblo de Oaxaca para que no solamente Andriacci exponga su talento y obras como lo ha logrado últimamente, con gran éxito, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en otros espacios a lo largo del país, respetemos pues a los creadores de todo el estado y permitamos que expongan a los ciudadanos sus obras y talentos.

Al final de cuentas, esas obras, el color y la magia de las mismas es reflejo de lo que es el pueblo oaxaqueño y hay que aclarar bien, el pueblo no son sus burócratas ni su mediocres grillos, somos todos los que vivimos acá, solamente porque queremos enormemente a este mágico y amoroso y brillante estado y a su gente.

Entendemos de las cosas de la política y jamás nos hemos metido a discutir ni pelear con ellos, finalmente, ellos son responsables de sus actos y ahora sí les demandamos el respeto a los creadores, no solamente a Fernando sino a todos, a los que comienzan y buscan sus caminos en la vida y a los que ya tienen el reconocimiento y saben comercializar sus obras, y para ello, no han necesitado de políticos, pero sí de los espacios públicos que son de todos no propiedad de los políticos y por ello preguntamos: ¿Está bien que reglamenten los espacios y, por qué razón no reglamentan y quitan a los lidercillos de los vendedores ambulantes que no pagan impuestos, que explotan a los comerciantes que les obligan a vender cosas robadas, contrabandeadas y clonadas y ahí sí, todos, hemos demandado que los quiten y no pasa nada y la razón es sencilla, es que ellos dejan mucho dinero a varios políticos de la capital y del estado?

Por ello es un trato para los que no dejan sino muestran su talento y el otro para los que dejan dividendos y dinero a pesar de que cometan delitos… así, por eso, no avanzamos…

