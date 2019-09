Santiago Michel, listo para hipnotizar a los mexicanos

Desde Las Vegas para México

El mentalista se presentará los días 26 y 27 de septiembre en el Foro 2 Total Play

Arturo Arellano

Con un indiscutible prestigio internacional, llega a nuestro país Santiago Michel, el mentalista que ha dejado con la boquiabierta a miles de personas alrededor del mundo. Se presentará los días 26 y 27 de septiembre, en el Foro 2 Total Play, ubicado dentro de Plaza Antara, dispuesto a hipnotizar a todos los asistentes y sorprenderlos con un espectáculo increíble.

Después de una exitosa temporada de 19 meses y casi 300 shows en Las Vegas, el misterio y las sorpresas se apoderarán del público capitalino de todas las edades, por lo que en entrevista con DIARIO IMAGEN, detalló “Descubrí a muy temprana edad que tenía ciertas habilidades para comunicarme de una manera particular con la gente. Nací en la Ciudad de México, pero mi primer encuentro con el escenario fue a los 17 años haciendo actos de magia en Cancún. Más tarde les dije a mis padres que debía darle alas a mis sueños y fue como llegue a estudiar en la Universidad de Las Vegas, Nevada” Hoy a sus 24 años, su nombre ya está plasmado en la larga lista de artistas del entretenimiento de Las Vegas.

Añade que “Es un show muy íntimo en el que jugamos con la mente de los espectadores. Se invita a que todos participemos, no puedo dar muchos detalles porque la mayoría de los elementos son sorpresas. No son poderes es una habilidad desarrollada que descubrí a los 13 años cuando hipnoticé a una persona y funcionó. Todos los shows son diferentes y cada uno es especial. El mentalismo es un género poco explorado, cada vez que se levanta el telón, nadie imagina la espectacularidad que vendrá con él. Nadie se imagina cuánto se va a divertir y a sorprender. Lo que ven en mi show son cosas que nadie imaginaría que fueran posibles”

Reconoce que “Las personas llegan siempre al show con escepticismo, pero al terminar el espectáculo regresan a casa con otra mentalidad. Se dan cuenta de qué hay realidad en esto, me acerco a la gente, los saludo y me comparten que se han quedado muy sorprendidos y con ganas de saber más sobre el tema. Mi show es de reacciones y creo que no hay mayor satisfacción en mi trabajo que darme cuenta de que la gente se asombra y se divierte. Se trasciende más allá de un show, se hace que la gente se quede con una experiencia, una que van a platicar a sus amigos”.

También recordó “cuando abrimos el show en las Vegas, fue uno de los retos más grandes. Cuando hicimos la noche de medios para la prensa, nos preguntaron si podíamos hacer el show en español y en inglés, fue bueno, pero si fue un gran reto, hasta se confunde tu cerebro porque tengo que hablar en ambos idiomas, pero al final se fueron muy contentos”. En ese tenor destaca que “Si es un público muy exigente el de Las Vegas, es la capital del entretenimiento, pero parece ser que lo hemos hecho muy bien, porque hemos sobrevivido con el show en esas latitudes”.

Nos adelanta que su siguiente reto “es una serie con una compañía de televisión de paga, de lo cual aún no puedo hablar. Mientras tanto quisiera llevar mi show a otras ciudades como Guadalajara o Monterrey. Este espectáculo no se ha presentado en otro lado, recuerdo que cuando empecé a los 13 años, no había nadie que hiciera esto en México, menos en un teatro o con venta de boletos, en Inglaterra es un arte escénico, pero aquí apenas va cobrando fuerza, espero hacerlo bien”, concluyó.