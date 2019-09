La CNTE está en su derecho de manifestarse: el Presidente

Senado descarta usar fuerza pública contra maestros

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que ahora a los conservadores les molesten manifestaciones como las de la CNTE, que este día instaló un plantón afuera del Senado, luego de no dijeron nada cuando la corrupción estaba legalizada en otros gobiernos.

Al ser cuestionado sobre la postura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante la discusión de las leyes secundarias de la reforma educativa en el Senado, afirmó que es su derecho de manifestación y que eso molestó mucho a los conservadores, “pero son una farsa, un engaño”.

Señaló que se desprestigió a los maestros a través de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, “por algo que no beneficiaba en nada a la educación, todo por el afán privatizador, (pero) ya deben irse acostumbrando que no vamos a aplicar la misma política neoliberal”.

Estaban acostumbrados a mandar y no pagar impuestos y todavía se situaban como jueces, dijo López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, y agregó que “les preguntaría qué hicieron cuando la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban” que la combatían.

Cuestionó, además, “cómo crearon una organización si nunca dijeron nada, nunca, de que la corrupción estaba legalizada. Ya basta de simulación, no se puede así y ese es un distintivo del conservadurismo: son muy corruptos, pero además de corruptos, hipócritas”, enfatizó el jefe del Ejecutivo federal.

Este martes, la CNTE instaló desde temprano un plantó afuera del Senado de la República, donde se analizan las leyes secundarias de la reforma educativa. Por esta situación fue cerrada la circulación en la lateral de Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Paris, en la colonia Tabacalera.

Senado descarta usar fuerza pública contra maestros

Por su parte, los presidentes de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández, y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, descartaron hoy el uso de la fuerza pública contra los maestros que se manifiestan afuera de la sede legislativa.

Entrevistados por separado, los senadores de Morena coincidieron en que no se ha solicitado ni se pedirá el apoyo de la fuerza pública, y que se respetará el derecho a la libre manifestación de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los maestros se concentran este martes en el Senado, en el inicio del proceso legislativo para dictaminar, y en su caso aprobar, las minutas de las leyes secundarias que norman la reciente Reforma Constitucional en materia educativa, la cual el miércoles se presentará al pleno.

La senadora Fernández dijo que los maestros realizan una libre manifestación, pacífica, por lo que espera que se mantengan con esa actitud.

Aseguró que no hay que preocuparse de que los maestros vayan a bloquear las instalaciones del Senado y no dejar entrar y salir, sino que por el contrario, confía en que los legisladores podrán realizar su trabajo.

Por su parte, el preside de la Jucopo, Ricardo Monreal, destacó que tienen confianza en la madurez de los maestros, y dijo que no van hacer llamados a la fuerza pública o a cuerpos de seguridad para resguardar el Senado.

Monreal confirmó que recibirá a un grupo de maestros: “voy a recibirlos, será una comisión de 20; son mentores que vienen de varias partes del país con el fin de concerar”.

“Vamos a conversar. Eso no interrumpe ni obstaculiza ni detiene ni dilata nuestro trabajo legislativo. Aquí los vamos a respetar. Pueden manifestarse, ojalá y no perjudiquen a terceros, ojalá y no lesionen el tránsito de las personas y el trabajo de las personas en el Senado; pero el Senado trabajará normalmente, como cualquier otro día”, aseguró.

En otro tema, se le preguntó al también coordinador de los senadores de Morena sobre que su bancada solicitará este martes ante el pleno Cámara que desaparezcan los poderes en Tamaulipas y en Guanajuato, por motivos de inseguridad.

Señaló que se va analizar con cuidado y puntualizó esta solicitud es una respuesta a la desaparición de poderes que promueve el Partido Acción Nacional en Veracruz, por lo que llamó a la prudencia.

“Creo que lo más correcto sería actuar con mucha prudencia, llamo a la cordura. Es un asunto delicado lo que pasa en Tamaulipas y hemos solicitado la atracción por parte de la Fiscalía General, el caso Tamaulipas; por la supuesta ejecución, masacre de personas simulando confrontaciones con grupos del crimen organizado”, resaltó.

Finalmente, señaló que serán las comisiones legislativas las que definan este tema que se espera se presente en la sesión de este martes.

“No es fácil configurar la hipótesis de desaparición de poderes. Es jurídicamente complicado, pero son recursos que los grupos parlamentarios realizan y que yo respeto”, concluyó.