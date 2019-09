Aeropuerto-Santa Lucía, asunto de seguridad nacional: AMLO

Ante alud de amparos interpuestos

Afirma que se consideró esta opción porque de lo contrario no harían la obra

José Luis Montañez

Yo sugerí que las obras del aeropuerto en Santa Lucía se consideraran como “un asunto de seguridad nacional” para poder enfrentar el sabotaje legal de amparos, porque “ya es mucho el tiempo que estamos perdiendo”, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, cuestionó a quienes promueven amparos y advirtió que manejándolo como un asunto de seguridad nacional, por ser la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que realizará las obras, podrán avanzar.

“¿Qué quieren? ¿Que no se haga el aeropuerto y no se solucione la saturación? El decidir que sea seguridad nacional lo estamos haciendo porque si no, no podríamos hacer la obra.

“Imagínense cuánto tiempo estamos perdiendo por este sabotaje legal, por esos señores que no quieren y están amparo tras amparo, con un poco de luz nadie podría decir que no se construya si no hay afectación ambiental, y es más barato”, resaltó.

Aunque aseveró que esperarán a que se concluya todo el proceso y se resuelva cada uno de los amparos, pues insistió en que el gobierno ha hecho todo conforme a la ley y ha cumplido con los compromisos que se tenían en el aeropuerto en Texcoco.

“Estamos esperando a que se agote todo el proceso, no queremos dar motivos a nuestros adversarios, nos asiste la razón. Ya cumplimos, ya pagamos a los contratistas, nos hicimos cargo de los compromisos que se tenían, ya se finiquitó el asunto del lago de Texcoco, ¿por qué esta actitud mezquina?”, agregó.

López Obrador prometió que aunque sea un tema de seguridad nacional, no se van a dejar de transparentar los gastos y el proceso que se realice, ya que seguirá respetando la opinión de aquellos que se oponen a su gobierno. López Obrador acusó a Cossío Díaz de estar detrás de la “ola de amparos” que existen contra la construcción de la nueva terminal aérea en la base militar de Santa Lucía.

“Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegitima, primero porque un ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro”, expresó el mandatario.

Juez definirá el viernes si cancela o no la construcción de Santa Lucía

El Juzgado 5 de Distrito en Materia Administrativa informó que el próximo viernes se llevará a cabo la audiencia incidental en la que se resolverá si se adopta o no la invocación del criterio de “instalaciones estratégicas”, con lo que se definirá si se cancela o no la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Esto, tras la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dejar sin efectos la suspensión definitiva que se concedió al colectivo #NoMasDerroches.

Según el acuerdo del juez Juan Carlos Muñoz Rosas, la diligencia se realizará a las 11:30 horas del próximo 27 de septiembre. La víspera, el juzgador la aplazó, debido a que aún no se realizaba la inspección ocular que se ofreció como prueba.

De prosperar el recurso de la Sedena, dejaría sin efecto los juicios promovidos contra la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Militar Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México.

La secretaría argumentó que la terminal aérea está integrada como “instalación estratégica” y que la suspensión definitiva pone en “peligro la defensa, integridad y soberanía del país, por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.