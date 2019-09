Oaxaca, estado punta de lanza: Murat en la ONU

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Avanza Agenda 2030 en disminución de pobreza

El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, viajó a Nueva York, donde participó en el Segundo Foro de Gobiernos Locales y Regionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde expuso los avances concretados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La presencia de Murat Hinojosa, como único representante de México en este evento multilateral, significó una gran oportunidad para exponer los avances que la entidad que gobierna tiene en la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo que coloca en su centro a las personas, el medio ambiente, la prosperidad, la paz y las alianzas, mediante el cual ya se ha conseguido disminuir en un 4% la pobreza tras dos años de gobierno.

Durante su participación en el panel “Compromisos para una aceleración de los ODS”, que se realiza en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Cumbre Sobre la Acción Climática 2019, el mandatario estatal destacó que “Oaxaca es un estado que ha sido punta de lanza y ejemplo de la suma de esfuerzos para cumplir los retos en la implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional”.

Un ejemplo de este esfuerzo es que, en mayo pasado, Oaxaca fue sede del Partners for Review, en donde se presentó el primer ejercicio de la Revisión Estatal Voluntaria.

Dichas acciones sin duda, colocan a Oaxaca como un estado responsable y pionero en el país en el cumplimiento y adopción de los objetivos de desarrollo sostenible.

Una prueba de lo anterior, es el hecho de que las estrategias implementadas por Oaxaca en la lucha contra la pobreza destacan en el escenario mexicano y latinoamericano, toda vez que la disminución de la pobreza extrema registrada entre 2016 y 2018 casi duplica la media nacional y es muy superior a la media regional.

Ante la presencia del alcalde de Helsinki, Finlandia, Jan Vapaavuori; la alcaldesa de Túnez, Túnez, Souad Abderrahim; el de Kitchener, Canadá, Berry Vrbanovic y el de Montevideo, Uruguay, Christian Di Candia, el gobernador Alejandro Murat reconoció que a través de la cooperación técnica que el gobierno de Oaxaca tiene con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) desde septiembre de 2018, se han materializado grandes esfuerzos cuyo propósito es consolidar un estado más igualitario con mejores condiciones de desarrollo para todos.

Como ejemplo las acciones que ha realizado el gobierno oaxaqueño son: alineación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las modificaciones a la Ley Estatal de Planeación, la elaboración de la Guía de Planes Municipales de Desarrollo Sostenible para incluir la visión de desarrollo sostenible en todos los ámbitos de la administración pública estatal.

Además de la creación del Consejo Estatal para la implementación de la Agenda 2030 y la instalación de 562 Consejos de Desarrollo Municipal, que trabajan con el compromiso de hacer de sus comunidades un lugar que transite hacia el desarrollo sostenible.

La implementación de la agenda 2030, ha acelerado la disminución significativa de algunas dimensiones de la pobreza, como la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, en especial el agua potable.

En este indicador, Oaxaca ha avanzado más que la mayoría de las entidades federativas; hecho especialmente relevante tomando en cuenta que la media nacional indica un incremento en esta carencia.

El mandatario estatal resaltó que el gobierno que encabeza, cumple con el principio de universalidad, de integralidad y de alianzas multi-actor a través de la creación de tres Comités de Trabajo: 1) inclusión social, 2) crecimiento económico y 3) sustentabilidad ambiental, en los que participan representantes de la sociedad civil, la academia, el sector productivo y dependencias estatales.

Estas acciones –explicó el mandatario estatal-, tienen el propósito de abrir espacios de interacción y articulación que funcionan como laboratorios de ideas para la elaboración de políticas públicas sostenibles, construidas desde una perspectiva integral.

Durante este panel de trabajo se contó con la participación del alcalde de Mannheim, Alemania, Peter Kurz; el presidente de los Consejos Municipales de Marruecos, Mohamed Boudra; el alcalde de La Paz, Bolivia, Luis Revilla; la alcaldesa de Foumbolo, Costa de Marfil y presidenta de la Red de Mujeres Electas en África, Macoura Dao y el alcalde de Soria, España, Carlos Martínez.

Municiones

*** De cara al proceso de renovación de la dirigencia de Morena, lo único que ha quedado en evidencia, es la división que prevalece en dicho instituto político. Como ejemplo está que se han conformado una serie de “tribus”, al más puro estilo ni más ni menos que del PRD, además que todos “hechos bola”, los aspirantes impulsan para que el método de elección para elegir al nuevo dirigente, sea mediante una encuesta.

Aquí habría que aclarar que es un método muy poco confiable y hasta hacia adentro del instituto político del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ven con bastante recelo. Por lo pronto, los que más se están apurando son el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Martín Delgado, quien ya arrancó a nivel nacional con una campaña denominada: “Yo sí escucho al Presidente”, mientras que la actual dirigente, Yeidckol Polevnsky, anunció que acudirá al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apoyar con todo que los dirigentes morenistas sean elegidos por medio de encuesta, al tiempo que acusó a otra de las aspirantes, Bertha Luján, de no alinearse a la política del presidente en eso de “lo que diga mi dedito”.

*** Será mañana cuando Mónica Fernández Balboa cumpla el primer mes en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República y hasta este momento, va bien. A cargo de la tabasqueña, estuvieron discusiones tan intensas como la de las leyes szecundarias de la reforma educativa. También presidió la sesión en la que compareció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

*** “Misas domingueras” totalmente fuera de lugar, esas son las que encabeza el presidente López Obrador en sus giras de fin de semana, en donde dice que no se puede ir a la Iglesia los domingos ni a los templos “si se es deshonesto, si no se actúa con rectitud… es pecado social”. Y como su “fórmula mágica” del “fúchila guácala” no le ha funcionado, el tabasqueño hizo el enésimo llamado a “portarnos bien”. De seguro, todos le van a hacer caso.

morcora@gmail.com