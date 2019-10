En la torre!; la 4T está desmantelando al Estado

Índice político

Francisco Rodríguez

Sigilosa, pero vertiginosamente, la Cuarta Transformación está desmantelando al Estado con una inquina mayor que aquella de la que hicieron gala los neoliberales.

Al Estado se le ignora, se le desprecia, se le pospone, se le manipula hasta su fundamento, hasta su razón de ser.

Los datos duros evidencian la demolición.

Se justiprecia el anarquismo, desde las más altas tribunas, desde los centros de decisiones, se combaten los símbolos de identidad y de estabilidad, se destruye la capacidad armada, se abandonan sus principios, se contraponen las órdenes, se demuelen los resortes de la justicia.

Para estos momentos, nadie sabe, de entre los que deberían saber, para qué diablos sirve el Estado, un ente adelgazado —como los estómagos de la población sin dinero—, distante de su origen y propósitos, y se abdica del poder por miedo a ejercerlo, excepto para premiar a los enemigos del desarrollo, la gobernabilidad y la convivencia.

Lo que está pasando en México es emblemático, es precisamente lo que los verdugos de la nación siempre quisieron y nunca pudieron hasta que llegó este nuevo régimen.

Es precisamente lo que la población menesterosa temió, lo que nunca esperamos que llegara, menos bajo el mandato de un gobierno echado para adelante.

La intervención económica para el beneficio de las mayorías, la rectoría en el desarrollo político, social y cultural es hoy una cantaleta indescifrable, una quimera sin destino, una ave sin puerto.

Se han echado al caño décadas enteras de lucha y de esfuerzos para crear un aparato preparado para hacer frente a las diferencias.

Contradictoriamente a lo que El Gesticulador pontifica en los templetes de rancho, aparentando que se tiene fuerza y temple, exhibiendo a los ladrones, girando órdenes de aprehensión imaginarias, cosechando aplausos y atizando los rencores de los olvidados, eso sólo forma parte del escenario ñoño y bufo.

Ha tenido todos los perfiles de un Golpe de Estado, sin decir su nombre. Pero con sus acciones cotidianas revela inconfundiblemente sus objetivos bajo cuerda.

Trepana a los organismos productivos agropecuarios, piscícolas, forestales, los sistemas alimentarios, los aparatos constructores, recorta con más saña que cualquier émulo del salinismo-atracomulquismo..

En los 36 años de neoliberalismo no se habían visto la montaña de indecisiones que hoy rebasan al gris MMH; el desplumadero salinista; los improperios de Zedillo; las ocurrencias rancheras de Fox; las intervenciones de la familia calderonista en los negocios públicos y la abdicación al Imperio de Peña Nieto.

El “no dejaré que el país se deshaga entre mis manos”, de MMH; “las relaciones con EU ni nos perjudican ni nos benefician, sino todo lo contrario”; de LEA, el “defenderé al peso como un perro “, de JLP, el “no traigo cash” de EZP; el “comes y te vas, de Fox…

… el “haiga sido como haiga sido”, de Calderón; el “estamos como a un minuto de aterrizar, no, menos, como a cinco”, de EPN hasta parecen frases afortunadas, frente al “¡fuchi guácala!” de AMLO, que pasará a la historia como símbolo de la estulticia, marcando al Estado como algo estorboso, como un anaquel de lo infame. Definiendo para siempre al improvisado.

Eso y no otra cosa se deriva de la inexistencia de los cuatro cientos mil millones del “guardadito” que presumió el secretario de Hacienda y Crédito Público, más los montos del subejercicio que ya no aparecen. En cambio, justifica la sequedad económica con una frase digna de la parodia: es que había mucho circulante…

… y hoy tenemos que entregarle a los bancos el mecanismo de la digitalización monetaria, para cualquier pago, cualquier obligación. O sea, que el dinero que los mexicanos utilizamos para sobrevivir tendrá que someterse a la burocracia bancaria extranjera… cuando lo haya. Tamaña burla es insoportable. Y el “guardadito”, ¿dónde quedó?

Muchos quisiéramos equivocarnos, pero esto ya no es una comedia, es una tragedia nacional, un ridículo gigantesco a los ojos de cualquier ser humano. Habla de ignorancia, de incapacidad, de mentira. Nos expone ante el mundo como un hato de inútiles.

Los fraudes detectados en los padrones de jóvenes ninis y la inexistencia de las empresas fantasma que les iban a entregar las becas de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, hablan no sólo de incompetencia, sino de un sistema falaz para repartir el dinero de nuestros impuestos entre fanáticos y oportunistas políticos supuestamente al servicio del régimen.

Se desmantela febrilmente al Estado cortando de tajo las atribuciones de gobernabilidad, control político, relaciones con los estados y con los poderes de la Unión, manejo responsable de medios, y se reduce el aparato de Gobernación al manejo de circulares y autorizaciones sobre juegos y sorteos…

… y no me refiero a los casinos, ésos andan más sueltos que un gavilán en empolladora, sino en juegos menores, palenque, carreras de caballos, ruletas y chingolinas de pueblo, sorteos de viajecitos, carritos y enseres de empresas jaboneras y refresqueras. Punto.

Se desmantela el Estado al permitir que Martín Esparza construya, asociado con una empresa portuguesa y no de los efebos favoritos de EPN, las termoeléctricas que rodearán el Valle de México. Si no se pone el freno al desquiciamiento corrupto que llevo a cabo el neoliberalismo en nuestras narices. Si sólo se le amenaza, pero no se encarcela.

Y es que el Estado no sólo se puede recortar con tijeras. Así era antes. Hoy se destruye haciéndolo aparecer como inservible. Se deturpa, se defenestra y se olvida, a cada paso de la Cuarta Transformación. ¿Para eso querían el poder? ¡ Lástima de discursito!

México está tocando fondo en esta y casi en todas las materias. ¿Será necesaria una Quinta Transformación?, preguntan socarronamente los analistas extranjeros, siempre pendientes de lo que ocurra en este país, pionero en ocurrencias pedestres.

Pero ya están construyendo candidato a La Grande. No se conforman con la paliza recibida de parte de la opinión pública.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Escribe Martín Melgoza Chávez, en el diario El Independiente de Hidalgo: “… y como van las cosas en México, la quinta trasformación será la conformación del neomorenismo… cuando logren una estabilidad interna y colegiada dentro de sus cuadros políticos, que son esenciales para crear nuevas oportunidades de control y crecimiento político, la planificación y el orden permiten la consolidación para alcanzar un nivel de resultados positivos tanto sociales como económicos.” Como van las cosas, eso no va a suceder. A menos en el corto plazo.

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez