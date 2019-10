Desaparición de poderes, ¿o guerra de vencidas?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

El show entre Morena y Acción Nacional, que buscan desaparecer los poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, resulta una burla para los electores y una afrenta para las víctimas de los 20,135 homicidios registrados en todo el país de enero a julio de 2019.

Una guerra política que no ayuda a resolver el cáncer de la violencia que habita en cada rincón de México, en sus diversas formas y facetas. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que, en julio pasado, la incidencia delictiva fue de 174,452 casos, 11,611 más que los reportados en julio del 2018, lo que supone un incremento del 7.13 %.

Un México bronco que suma muertos y desaparecidos por toda la República. Los estados con las cifras más altas de homicidios dolosos hasta julio pasado, fueron: Baja California 295; Guanajuato 239; Estado de México 238; Chihuahua 234 y Jalisco 214.

Como si se tratara de una premonición, hace casi 40 años, Jesús Reyes Heroles advirtió: “Pensemos precavida y precautoriamente que el México bronco, violento, mal llamado bárbaro, no está en el sepulcro; únicamente duerme. No lo despertemos (porque) todos seríamos derrotados.”

Sí, el México bronco nos venció. El nivel de violencia en el país se agudiza, la acción policíaca y militar resulta insuficiente e ineficaz. La estrategia del gobierno falló, ataca las consecuencias e ignora el origen del problema: la destrucción del tejido social.

Un tema que no interesa a la clase política, porque no es redituable, a menos que haya elecciones.

Hoy, lo suyo es la lucha por el poder, perdieron en las urnas y buscan recuperarlo vía la ley del más fuerte, en el que Morena tiene la mayoría en el Congreso. Sin embargo, nada pasará, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la pantomima.

“Miren, yo padecí el desafuero, me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por razones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido, impulsado por venganza o para descalificar adversarios. Además, no solo se afecta la imagen de los legisladores, se afecta a las instituciones”, dijo López Obrador.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, reconoció que es difícil configurar la hipótesis de desaparición de poderes e incluso llamó a actuar con prudencia y cordura en el uso de esta figura.

Así las cosas, Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado, deberá atender el mensaje presidencial y el derecho al pataleo de la oposición y de sus compañeros de Morena, que pretenden convertir al Senado, garante del pacto federal, en una espada de Damocles.

Una peligrosa beligerancia que podría derivar en una espiral que incluya a otros estados con elevados niveles de violencia, por lo menos hay 10 con una situación crítica. Ceder al chantaje de los senadores de Morena y el PAN, viola el pacto federal y no acaba con la violencia, el verdadero enemigo a vencer por el gobierno del partido que sea.

VERICUENTOS

Freno a bebedores

Cada 32 minutos muere una persona en México por accidentes de tránsito, por ello, el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, presentará una iniciativa para endurecer las sanciones legales contra quienes conduzcan fuera del límite permitido de alcohol en la sangre, o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos. La propuesta plantea reformar el artículo 171 del Código Penal Federal, incorporando una pena de tres a seis meses de prisión, una multa de entre 10 mil y 15 mil pesos, así como la suspensión de la licencia de manejo de uno a dos años. ¡Vientos!

Educación y Ley CNTE

Vaya dato que presentó la senadora Josefina Vázquez Mota durante el debate para aprobar las leyes secundarias de la contrarreforma educativa.

“En los últimos 14 años, en el estado de Oaxaca, cerca de un millón de niñas, niños y adolescentes no han tenido clases por cerca de dos años, esto es parte también de la realidad…”. Nadie escuchó, Morena y sus aliados pagaron la factura electoral a la CNTE. ¡Al diablo la educación!

Día “D” vs Obesidad

Se acabó la letra chiquita en las etiquetas. Hoy, en la Cámara de Diputados se aprobará en el pleno el dictamen mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena, advierte que urge “aprobar esta reforma para combatir esta pandemia sanitaria del siglo XXI en México”. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2016) arroja que 7 de cada 10 adultos presentaban sobrepeso u obesidad. Sin duda, estas modificaciones son un primer paso para fomentar una alimentación sana. ¡Órale!

