Muros contra las marchas

Ángel Soriano

Están listas ya las estructuras que protegerán del conservadurismo las históricas puertas de Palacio Nacional lo mismo que las mujeres policías del gobierno capitalino en tanto la policía varonil se mantendrá a distancia –de la misma manera como la tropa se resguardó cuando los vándalos atacaron la sede del Ejecutivo Federal el pasado 26 de este mes-, ante la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968 en su 51 aniversario.

El vandalismo ha sido recurrente porque éste es una manifestación del resentimiento social de miles ciudadanos, especialmente jóvenes, en contra del sistema de gobierno, que no ha resuelto rezagos ancestrales pese a los sucesivos cambios partidistas pues siguen en vigor los mismos vicios que han profundizado la desigualdad social.

No es un movimiento ideológico, político o religioso: es una violencia social que se ha manifestado de diversas maneras, desde la guerrilla de la Liga 23 de Septiembre, el movimiento zapatista en Chiapas o los alzamientos en la sierra de Guerrero y de Oaxaca.

En la capital del país, por su concentración demográfica y por ser la sede de los poderes nacionales, tiene mayor relevancia.

Es equivocado tratar de identificarlos con un movimiento ideológico: carecen de sustento como lo demuestra el hecho de pretender incendiar librerías o la misma Catedral de la ciudad de México. Son jóvenes con gran resentimiento social que ven en las librerías “un lujo para burgueses” o en la máxima joya arquitectónica un edificio para turistas. No hay ideología, hay resentimiento social contra el gobierno en cualquiera de sus signos partidistas.

Nada de contratistas corruptos: AMLO

En Santiago Jamiltepec, azotado por la tormenta tropical Narda, acompañado del gobernador Alejandro Murat, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en México no hay negocio jugoso del que no tenga conocimiento el presidente de México y refirió que, en otros estados, no se atreve a hacer lo que hace en Oaxaca, de entregar recursos directos a las comunidades indígenas para la realización de obras.

Nada de contratistas corruptos que pintaban los caminos, una capita de asfalto y con las lluvias volvían a ser los caminos de terracería. Ya no. Caminos de concreto hechos por la gente. Ya tenemos 50 frentes abiertos, 50 caminos así, cabeceras municipales, porque de los 570 municipios de Oaxaca hay cerca de 300 que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales; y tengo el compromiso que en este sexenio todas las cabeceras municipales, las 570 cabeceras municipales de Oaxaca van a tener camino de concreto, camino pavimentado, pero lo estamos haciendo con la misma gente, indicó en otra gira por la entidad. El Jefe del Ejecutivo Federal fue recibido con gran júbilo por los nativos de la región…La Cámara de Diputados aprobó, con 458 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, reformas y adiciones a la Ley General de Salud, para establecer que los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán tener un etiquetado frontal donde se advierta de manera veraz, clara, rápida y simple sobre el contenido que exceda los niveles máximos de energéticos, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes y en el que precisa que las etiquetas o contra etiquetas deberán incluir información nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible. El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, destaca como finalidad del derecho a la protección y promoción de la salud; así como la prevención de enfermedades…

