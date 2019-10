Creedence Clearwater Revisited ofrecerán su último concierto en México

La cita será el próximo 27 de febrero de 2020 en el Palacio de los Deportes

Los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll y fundadores de Creedence Clearwater Revisited, Stu Cook y Doug “Cosmo” Clifford, anuncian su despedida de los escenarios mexicanos con un concierto épico que quedará guardado en la memoria no solo de la banda sino en todos sus fans.

La relación entre Creedence Clearwater Revisited y México ha sido única. Los seguidores mexicanos del sonido del Bayou han recibido con los brazos abiertos a la banda en todas sus visitas al país, siendo muestra su más reciente concierto en el Palacio de los Deportes, donde reunieron a más de 12 mil personas.

Ahora es momento de poner punto final a esa historia cultivada durante décadas. Creedence Clearwater Revisited ofrecerán su último concierto en México el 27 de febrero de 2020 en el Palacio de los Deportes. Los boletos estarán disponibles en Preventa Citibanamex los días 9 y 10 de octubre y en Venta General a partir del 11 de octubre de 2019 a través de www.ticketmaster.com.mx

Tras su introducción al Salón de la Fama del Rock and Roll Cosmo y Stu lanzaron el proyecto Creedence Clearwater Revisited en 1995 para revivir en concierto las canciones que los llegaron a ser una piedra angular para las generaciones pasadas y por venir, gracias a un sonido único que los ha mantenido vigentes hasta la fecha.

Los éxitos que los llevaron a la cima de las listas de popularidad y que se han convertido en grandes influencias del rock clásico como: “Susie Q,” “Lodi,” “Proud Mary,” “Have You Ever Seen The Rain?,” “Down On The Corner,” “Fortunate Son” y “Who’ll Stop The Rain” resonarán por última vez en el Domo del Palacio de los Deportes el próximo 27 de febrero de 2020.

