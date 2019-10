Feria de Chapultepec, gritos del silencio

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Dos muertos y no hay avance

Falla mecánica y error humano

Como la vista es al cuerpo, la razón al espíritu

Aristóteles, 384 a. C.- 322 a. C.; filósofo griego

El sábado de la semana pasada, un accidente en un juego llamado Quimera de la Feria de Chapultepec, segó la vida de 2 jóvenes y mantiene en terapia intensiva a otros dos. En primera instancia, todo se debe a un desafortunado accidente.

Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos y la Fiscalía de la Ciudad de México, mantiene versiones encontradas y cantinflea sobre el desarrollo de la investigación.

El 24 de octubre de 1964, hace casi 55 años, el gobierno del Distrito Federal, construyó ese parque de diversiones bajo el nombre de Juegos Mecánicos de Chapultepec. Dos personajes icónicos de la política mexicana lo inauguraron: el entonces presidente Adolfo López Mateos y el regente de la capital del país, Ernesto P. Uruchurtu. La mayor atracción era la Montaña Rusa, que era considerada una de la más modernas y con técnica europea a pesar de ser únicamente de madera y metal.

En 1993, pasó a manos de la empresa Grupo Empresarial Chapultepec, que invirtió en 43 nuevas atracciones. Después Corporación Interamericana de Entretenimiento, de Alejandro Soberón, compró el parque y le cambió el nombre a La Feria de Chapultepec Mágico. En 2008, se agregó su máximo juego: Montaña Infinitum (actualmente Quimera), ya que cuenta con tres giros de 360 grados a 35 metros de altura.

En 2009, Grupo Entrete-parq, de Xavier von Bertrab, compra La Feria y Selva Mágica en Guadalajara, administrándola desde entonces. Seis años más tarde, en 2015, se fusionan Entrete-parq y Ventura Entertainment, de Javier Molinar; invirtieron en mantenimiento correctivo y preventivo de las atracciones. Este grupo es uno de los más poderosos en materia de entretenimiento Selvática, Selva Mágica, Venturapark, Ventura Fit & Ride Park. La mayoría en Quintana Roo.

Independientemente que se aclare este accidente, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, deben revisar todos, absolutamente todos, los juegos mecánicos que se ofrecen al público. No sólo las grandes ferias, sino las que se plantan durante fiestas de iglesias o de políticos.

La vigilancia debe ser escrupulosa. La vida de muchas personas depende de ello, y no puede ser posible que no exista vigilancia en esos centros de esparcimiento. Y, no vayan a salir que el descarrilamiento es culpa de los jóvenes que murieron.

PODEROSOS CABALLEROS: El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, a nombre de los banqueros mexicanos, observa que los cambios fiscales propuestos en el Paquete Económico 2020, así como las iniciativas para combatir la defraudación fiscal y las modificaciones en la ley de extinción de dominio tendrán un efecto negativo para la inversión y acaba con garantías individuales. Sobre las iniciativas de defraudación fiscal y extinción de dominio, ataca a garantías como el derecho a la libertad, a la propiedad, el de audiencia, proceso y la presunción de inocencia. Preocupaciones válidas.

*** En el gobierno de Francisco Domínguez, en Querétaro, se concretaron 154 proyectos de inversión, que en total representan un monto de 45 mil 200 millones de pesos, así como, lo que generaron más de 40 mil empleos potenciales.

*** Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM en el senado de la República, definió la postura de su fracción en la Cámara Alta: su apoyo no es para Morena, sino, para la causa de la transformación de México que emprende el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según él, “el PVEM no es, ni será satélite de ningún partido, y no seguirá la corriente al grupo mayoritario”.

“Iremos (con Morena) en temas en los que estemos de acuerdo y en otros en los que evidentemente tengamos una opinión distinta, en esos no votaremos de manera conjunta. Nosotros vamos a sumar a lo que le convenga al país”. “Venimos a apoyar al presidente de todos los mexicanos”, recalcó el ex gobernador de Chiapas. Afirmó que no viene a cumplir “funciones específicas ni órdenes de nadie”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, que dirige Carlos Berzunza Sánchez, presentará hoy la campaña “Luzca Bien Siéntase Mejor”, cuyo propósito es fortalecer su autoestima de las mujeres con cáncer, ayudándolas a mejorar su imagen y llevar adelante el tratamiento oncológico con mayor confianza. Este programa, dirigido por Giselle Segovia, es un servicio público que no está afiliado a ninguna casa cosmética. Enseña técnicas de belleza a los pacientes de cáncer para ayudarlas a manejar los efectos secundarios que afectan su apariencia mientras reciben tratamiento. Esta dirigido especialmente a mujeres con cáncer de seno, pero muchas personas pueden recibir asesoría ante la caída de cabello y la pigmentación de su piel.

