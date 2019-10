El abasto de medicinas se está normalizando: López Obrador

Ajustes para eliminar corrupción en su compra y distribución

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su confianza en el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y afirmó que el abasto de medicamentos se está normalizando luego de realizar ajustes para eliminar la corrupción en su compra y distribución.

“El doctor Alcocer es una eminencia. No es para presumir, pero es investigador del Instituto de Nutrición, Premio Nacional de Ciencias, y los subsecretarios (también son) de primera, son expertos y sobre todo gente sensible, honesta, me están ayudando mucho”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Sobre los medicamentos, dijo que “se está normalizando el abasto. Había políticos metidos en la venta, no voy dar los nombres aquí, y también medios de información porque un negocio así permitía hasta pagar publicidad”.

“Lo que pasa es que eran los mismos, se robaban hasta el dinero de las medicinas, era una red y es algo delicado, pero ni modo que nos echáramos para atrás. Cuando hablo de cero corrupción, es cero, cero impunidad”, advirtió López Obrador.

Reconoció que “tenemos la responsabilidad de que no falten las medicinas, pero imagínense querer chantajear con la medicina para los niños con cáncer. Eso no lo íbamos a permitir, aunque se diga que todavía no hay medicinas, ya se trajeron los medicamentos de Francia, ya se distribuyeron”.