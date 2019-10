Rebecca de Alba anuncia su Gran Venta Anual XII el 15 y 16 de octubre

Durante más de 12 años, la fundación que lleva el nombre de la conductora, ha mejorado la calidad de vida de arriba de 11,570 personas con cáncer

Asael Grande

Tras once años de éxito, Fundación Rebecca de Alba presenta la próxima Gran Venta Anual XII que se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre (de 11:00 a 20:00 horas) en la boutique de alta moda Frattina Polanco (Presidente Masaryk 420, en la Ciudad de México).

Por doceavo año consecutivo Fundación Rebecca de Alba celebra esta venta para personas en estado vulnerable.

Rebecca de Alba, siempre preocupada por apoyar a quienes más lo necesitan, organiza este evento para garantizar el acceso a tratamientos curativos a pacientes diagnosticados con cáncer.

Este doceavo año, la venta contará con 16 marcas participantes, más de 3 mil prendas para toda la familia que tendrán descuentos del 40% hasta el 80%, además de la modalidad de meses sin intereses en tarjetas American Express y Banamex.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Rebecca de Alba comentó: “Soy una mujer muy comprometida en todo, soy comprometida conmigo, si decido algo no me puedo fallar, a veces eso que te duele, que te saca de tu área de confort, representa un crecimiento, y una vez que tomo una responsabilidad voy con todo, siempre, y eso es la Fundación; mi fórmula es la constancia, es la clave de todo para mí, mi equipo tiene los mismos valores, sin equipo no se trabaja, para mí eso es medular; a nivel mundial el índice de cáncer aumenta, nosotros les facilitamos acceso a tratamiento a través de ayudarlos con transporte, con canasta básica, donar medicamento oncológico, sus quimioterapias, tenemos alianzas con algunos hospitales, como el Hospital Juárez; ahora es otra época, hay mucho estrés, que es un gran enemigo de la salud, es multifactorial, es la alimentación, el alcohol, y una dieta no equilibrada, son factores que te hacen candidato a tener cáncer, y ante el aumento de casos, se trata de sacarlos adelante”.

Con precios desde $300.00, los asistentes podrán encontrar una gran variedad de artículos: vestidos largos, de cocktail, blusas, faldas, sacos, trajes de baño, pantalones, chamarras, trajes sastre, suéteres, zapatos, lentes y bolsas.

Rebecca de Alba, presidenta de la Fundación, estará atendiendo a todas las personas. “las marcas, de los saldos que han quedado, sacan sus prendas, y se suman a esta causa, las marcas donan y recuperan un poco de lo que tenían, y por otro lado, las personas se van felices porque colaboran, y se llevan algo que les gusta, es una fórmula que ha funcionado muy bien”, agregó De Alba.