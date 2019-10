Tras su muerte, ya nadie podrá cobrar regalías de José José

Así lo asegura Guillermo Pous, quien fue albacea de Juan Gabriel: “el dinero de las canciones que José José cantaba ya no se podrán cobrar, pues al no ser compositor de ellas ya no tiene nada que recibir”

Debido a que José José no era productor, ni autor de sus canciones; El Príncipe de la Canción sólo recibe regalías digitales como intérprete; explicó el abogado Guillermo Pous. Detalló que el dinero por las canciones que canta se pudo cobrar en cualquier momento, hasta la muerte del intérprete de “El Triste”.

Guillermo Pous, quien fue albacea de Juan Gabriel, explicó recientemente al programa “Ventaneando” que el dinero que las canciones que José José cantaba ya no se podrán cobrar, pues al no ser compositor de ellas ya no tiene nada que recibir. “Una vez que la persona muere, el procedimiento normal es que se detenga esta liquidación de regalías, hasta que se apersona la persona, que acredite ser el titular. Es decir, si previo a su muerte le hubiera cedido este derecho para que lo siguiera cobrando o derivado de la apertura de una asociación o de un intestado”, mencionó.

En otras palabras, como a José José nunca le cedieron el derecho de seguir cobrando regalías por los éxitos que cosechó durante su carrera, ahora no habrá forma de que Sarita o Sergio Mayer –quienes supuestamente cobraban o cobrarían el dinero del intérprete– puedan seguir gozando de estos beneficios. “Al momento del fallecimiento del maestro Sosa, entonces ya no significa que el poder que tenía está compañía para recaudar siga vigente”, comentó el abogado.

Luego de que se dijo que la empresa de Sergio Mayer en la que estaba “El Príncipe de la Canción”, con la cual supuestamente estafaron al cantante, ya no podrá cobrar regalías porque el poder que tenía ya no está vigente.

“No, porque al momento del fallecimiento del maestro Sosa, entonces ya no significa que el poder que tenía está compañía para recaudar siga vigente”, dijo Guillermo Pous.