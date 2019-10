“Cuna de Lobos” evoca a la nostalgia en su presentación

Paz Vega lució radiante y agradeció la oportunidad que Televisa le da con este proyecto

Claudia Arellano

Enfrentando las críticas con madurez, es como Paz Vega, logró realizar su versión contemporánea de Catalina Creel, en “Cuna de Lobos”, la nueva teleserie que se estrenó por Las Estrellas y que se presentó de manera oficial en un evento que evocó a la nostalgia del ayer.

Con un pianista en vivo quien rememoró la pieza musical que en la década de los 90’s sonara en la versión primera de “Cuna de Lobos”, y que fue creación de Pedrito Plascencia, hijo de Carmen Salinas, se recordó a todos aquellos actores que en su primera versión hicieron “aullar” de emoción al espectador que pasaba momentos de suspenso ante las maldades de la Catalina Creel de aquella época. Acto seguido en escena aparecieron los actores que en esta ocasión mantendrán la adrenalina del espectador.

Es así que nuevamente Televisa con el proyecto La Fábrica de Sueños y la productora Giselle González, tomaron el riesgo de recrear en esta época un clásico que cambió la historia de las telenovelas mexicanas: “Cuna de Lobos”, en una “shot version” contando con 25 episodios en los que Catalina Creel hará el mal a todo aquel que pase por encima de sus deseos.

“Fueron 107 episodios de ‘Cuna de Lobos’, ahora son 25 y siempre conservando la esencia. ‘Cuna de Lobos’ sigue conservando lo de su primera versión y ahora disfrutando de la historia que triunfó en aquellos años. Sabemos que va a haber comparaciones, todas las habidas y por haber, pero estamos dando un producto diferente”, dijo la productora.

Por su parte al culminar la presentación, en entrevista con los medios Paz Vega comentó que al principio la atacaron mucho por el personaje tan entrañable para el público mexicano, pero ella nunca dudó en hacerlo y darle su propia esencia.

“Pienso que las comparaciones iban a salir. Pero desde que conocí a Paz, no me cupo duda que ella era mi Catalina. La elegí por su trabajo, es una actriz brillante, una actriz que tiene unos tonos, una narrativa y una gran carrera. Aquí necesitábamos una mujer con una cara dulce, sensual y bella. No solamente es vestir el parche”, aseguro Giselle González.

Paz Vega es Catalina Creel de Larios, Leonardo Daniel da vida a Carlos Larios, Gonzalo García Vivanco es José Carlos Larios Creel, Paulette Hernández dará vida a Leonora, Diego Amozurrutia será Alejandro Larios Creel. Otros actores que integran el reparto nuevo son Flavio Medina, Nailea Norvind, Azela Robinson y Osvaldo de León.