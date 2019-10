Capitalismo de cuates y corrupción selectiva en la 4T

Índice político

Francisco Rodríguez

A medida que avanza el desamparo, la destrucción de los mecanismos agropecuarios de apoyo y promoción, el crecimiento del desempleo, la burla de los programas sociales y sanitarios se afianza en el seno de la Cuarta Transformación una velocidad en reversa, algo diferente: el capitalismo de cuates. Y tal parece que será el sino del sexenio. Llegó para quedarse.

El capitalismo de cuates, después de anunciar a puerta cerrada que todas las obras de infraestructura serán realizadas por empresarios neoliberales, sin auditoría posible ni participación de los institutos anticorrupción, enseña sus fauces sin rubor. Se extiende aparatosamente sobre una Nación desvalijada durante las negras décadas del neoliberalismo ramplón.

El manejo de todos los indicadores es un hecho. La Bolsa de Valores ya subió 2.5%, paradójicamente ante un panorama mundial complicado, mientras todas en el mundo se derrumban ante el asedio de la recesión gringa, más las guerras comerciales que están en pleno, aquí en el rancho grande, esos datos parece que no existen. Formamos parte de otro planeta.

Aunque según los datos duros, México atraviesa por un estancamiento económico y una recesión sin fin. Los datos para el respetable gozan de cabal salud. Aquí no pasa nada.

Salinas-Slim vuelven a funcionar como Secretaría de Gobernación alterna

La escandalosa publicidad gubernamental en publicaciones periódicas que antes no entraban en el juego, es un hecho comprobado. Reforma, Proceso, el consorcio editorial de El Financiero y todas las demás, ya están en la nómina de predilectos. Repletos, igual que los canales de televisión abiertos, de mensajes ñoños “de apoyo” incondicional.

Si algún analista reclama el resultado de las encuestas, recibe por respuesta que cómo no va a ser así, si la Casa Oficial, la de Mitofsky reseña números más alto$. Así ni quien chiste. Es un hecho que la aplanadora informática está haciendo su chamba.

El Grupo Salinas – Slim vuelve a funcionar como la Secretaría de Gobernación alterna, todos los indicadores al servicio del que paga. No se necesitó una sola reforma constitucional, ni programa de gobierno, ni diseño estatal que pasara por Cámaras. El capitalismo de cuates ya sentó sus reales, para quien dudara del pragmati$mo del sistema en el poder.

Encuestas, instrumento del populismo para sumarse al carro de la victoria

El socialismo planificado ruso se convirtió en un capitalismo de Estado, cierto. Pero aquí ya ni el Estado es necesario. Haciéndolo a un lado, en el rancho grande ya se instaló un capitalismo de cuates que está funcionando a las mil maravillas, mejor que cualquier mecanismo de distribución del ingreso, mejor que cualquier política industrial o de infraestructura.

Las encuestas que tocan ya el 70% de aprobación, mientras todo el apoyo social al Titular se desfonda, hablan muy claro de esta estrategia malévola. Las encuestas son el instrumento idóneo, en el populismo demagógico, para sumarse al carro de la victoria. Todos van muy bien y ya son felices. ¡Viva la 4T!

Los índices de inflación a la baja histórica. ¡Cómo no va a ser así, si no hay circulante para comprar, vender o negociar! Los índices de inflación retratan una economía recesiva y estancada, no la boyantes que se pregona. Todo es cuestión de ángulos, de intereses. El grupo neoliberal, al alza en las preferencias de Palacio.

Eugenio Nájera, ariete de Romo. Irma E. Sandoval, otra Virgilio Andrade

El adalid del nuevo capitalismo de cuates es, sin duda, Alfonso Romo, el eterno aspirante a la gubernatura de Nuevo León. A través de su empleado Eugenio Nájera, director general de Bancomext y de Nacional Financiera, se impuso a Carlos Urzúa, ex titular de la SHCP, para fondear y repartirle a gusto a todos sus cuates de las empresas del centro-norte del país.

Con el apoyo de su protector, Eugenio Nájera ha pasado por encima del defenestrado Urzúa y del sustituto Arturo Herrera, sólo una caricatura en el manejo de las finanzas públicas. Contra Romo no hay quien pueda. Es el operador del capitalismo de cuates. Sus amigos ya tienen cantidades de dinero que, para cómo está la situación, es un montón estratosférico.

Cuando Patricia Jiménez, nombrada directora general adjunta por los consejos directivos de los bancos de desarrollo a propuesta de su paisano tabasqueño López Obrador, denunció los malos manejos de Nájera, fue cesada ilegalmente por el propio Nájera, la tapadera de Romo.

Cuando Urzúa quiso citar a las juntas directivas de los bancos, para hacer justicia, se topó con las influencias palaciegas de Romo, y fue fulminantemente cesado por López Obrador. Más claro, ni el agua.

Cuando Patricia Jiménez documentó su denuncia ante Irma Eréndira Sandoval, titular de la Sefup y esposa del próximo secretario general de la UNAM, John Ackerman, la cónyuge hizo mutis. Demostró que es la Virgilio Andrade del nuevo régimen. ¿Para qué quieren otro?

El “cochinito” de Romo, ¿para su próxima campaña al gobierno de NL?

Los actos de impunidad, consentidos por la secretaria de la Función Pública pegarán directamente en la línea de flotación de la máxima Casa de Estudios, pero eso no importa. Lo que se requiere es que el capitalismo de cuates transcurra sin estorbos.

Ningún argumento vale para detener la carrera meteórica de Alfonso Romo como sucesor de El Bronco Rodríguez en la gubernatura de Nuevo León. Ajústense los cinturones. Ya sabemos de dónde va a salir el cochinito financiero para la campaña por el Cerro de la Silla. ¡Pobres regiomontanos! Primero un irresponsable, ahora un samaritano.

Y Tatiana Clouthier, vale más que se espere. Es diputada por una circunscripción plurinominal diferente. No cumplirá ni con esos requisitos. No le alcanzará para rivalizar con Romo, el estratega y primer espada del capitalismo de cuates. Sería una rival incómoda para este plan, que ocupa la primera vitrina del desaguisado.

Publicidad, manipulación de datos y ratings de popularidad, para encubrir

Los fantasmones que creíamos superados del “haiga sido como haiga sido”, de Calderón, y “a otra cosa, mariposa”, de Fox, vuelven a reaparecer. No es para menos, sus teorías económicas, políticas y sociales están ahora en el pandero. Inconcebible, pero cierto. Ahora, ejecutadas por un movimiento de raíz contestataria como Morena, que resultó la reversa del sistema.

La publicidad política, la manipulación total de los indicadores económicos, las encuestas y los ratings de popularidad ya sabemos de dónde vienen y adónde van. No es sorpresa, es más que azoro y desconcierto. La famosa distribución del ingreso y la política de crecimiento y de empleo sólo tienen como beneficiarios a los cuates del Palacio.

Quien no se pliegue a estos requerimientos, desde ahora podemos decir que serán brujas cazadas del SAT, delincuentes organizados de cuello blanco, enemigos de la Cuarta Transformación, amenazados recurrentemente cada mañanera por un aparato bufo de persecución que no tiene dientes ni voluntad política para llegar a estrenarse con éxito.

El escaso circulante y los millones de Romo, sólo para los favoritos

La corrupción selectiva ha triunfado. Díganlo si no, los datos duros de lo que se cocina desde el vientre del espectáculo político.

Aparte del dinero de los migrantes y del efectivo del narcotráfico, ya circulan los millones de Romo para los poquitos favoritos de Palacio.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Como la humedad, Alfonso Romo se cuela por todos lados. De acuerdo al siempre bien informado analista Enrique Galván Ochoa, un caso más de posible conflicto de interés es la contratación que realizó la cervecera Constellations Brands, que en días recientes integró a su consejo de administración a José Manuel Madero, un empresario cercano a Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República. + + + Y ante las versiones de que está apuntado para la candidatura de Morena a la gubernatura neoleonesa, el mismo Poncho Romo dijo hace un par de días: “N´ombre, no estoy loco, déjenme donde estoy, n´ombre no, para nada, yo aquí estoy para ayudar al presidente en la Cuarta Transformación, y mi objetivo es que el sector privado se convierta en el orgullo de México, porque a ser el motor del crecimiento del país, eso es lo que quiero”. Pero del dicho al hecho…

