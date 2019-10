Mara Lezama y Laura Beristain, alcaldesas de Cancún y Playa del Carmen, con muchos problemas en sus administraciones

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Por obra y gracia del efecto Andrés Manuel López Obrador, quien en julio de 2018 ganó la Presidencia de México con votación histórica de más de 30 millones de sufragios, cientos o tal vez miles de politiquillas y politiquillos llegaron al poder como alcaldes, diputados locales y federales, senadores y uno que otro gobernador, algunos de ellos con cero experiencia y otros con un historial como servidores públicos que deja mucho que desear.

Eso sí, cuando se les critica o señala su bajo rendimiento y su incapacidad para gobernar y resolver las demandas del ciudadano común y corriente, -ése que finalmente con sus impuestos paga sus sueldos, guaruras, autos de lujo y vestimentas de marcas de renombre-, estas funcionarias o funcionarios no tienen empacho en afirmar que se trata de actos de misoginia y que los señalamientos en su contra son porque su desempeño está tocando intereses muy oscuros, profundos y que sus acciones heroicas, -que sea menos-, van contra los corruptos.

En Benito Juárez y Solidaridad, Quintana Roo, (Cancún y Playa del Carmen, para los despistados), las alcaldesas Mara Lezama Espinosa y Laura Beristain Navarrete, respectivamente, le están quedando a deber mucho a sus respectivos gobernados, pues la inseguridad, servicios de recolección de basura, suministro de agua potable (Aguakan es el nombre de la concesionaria que vende el vital liquido a domicilios y empresas, hoteles, etcétera, como si fuese agua bendita), así como el bacheo y pavimentación, están por los suelos.

Para nadie es un secreto que en Cancún y Playa del Carmen han sentado sus reales bandas internacionales del crimen organizado que mantienen asolada a la población.

Los asaltos en cajeros automáticos, robos a transeúntes (sobre todo de celulares), secuestros exprés, cobros de piso y la famosa “Gota”, entre otros ilícitos, hacen que estos hermosos lugares naturales del Caribe mexicano estén convertidos en tierra sin ley.

Aquí manda la delincuencia y también algunos malos funcionarios municipales y elementos policiacos, que desde sus escritorios dirigen todo tipo de ataques y extorsiones contra la indefensa ciudadanía.

Con los miles de delitos cometidos en contra del ciudadano común y corriente, éste ya no ve lo duro, sino lo tupido con esta situación.

Si el presidente López Obrador se enterara de lo que aquí sucede, y que en su nombre se hace y se dice, creo que más de uno de estos funcionarios iría a parar a la cárcel.

Ya se imaginara usted cómo se manejan los dineros públicos, los dineros del pueblo, que tanto le preocupa al “Peje” que sean bien administrados.

Los contratos y licitaciones millonarias por debajo del agua, para los puros cuates y uno que otro familiar… faltaba más..!

Los fantasmas de Laura Beristain

Por cierto, no sabemos bien a bien el pleito a muerte que traía la Beristain con el gobernador por lo del Mando Único. Al final de. cuentas la alcaldesa tuvo que dar su brazo a torcer, pues las cifras de todo tipo de delitos patrimoniales y homicidios se dispararon de tal forma, que ya Playa del Carmen ha superado las 160 ejecuciones.

A López Obrador el pueblo le brinda el beneficio de la duda, pues se ve que el “Peje” todos los días se afana por cumplirle a México. Pero éstas, me refiero a Mara y Laura, en verdad piensan que lo están haciendo bien y que tienen méritos suficientes para aspirar a gobernar Quintana Roo y suceder en el cargo a Carlos Joaquín González.

Y es que soñar no cuesta nada, más cuando se vive convencido de que los ciudadanos no piensan y se les puede engañar una y otra vez con discursos acartonados y firma de convenios, cuyos papeles no sirven ni para colocarlos en una letrina, pues son letra muerta.

Eso sí, este par de doñas mandan colocar su foto con sonrisa de oreja a oreja hasta en el baños de todas las oficinas públicas y por toda la ciudad en panfletos, porque el poder hace pensar a muchos que la ciudad que se gobierna es un rancho propio y que los cargos son para hacer y deshacer a placer… en fin.

Docentes de Conalep Q. Roo confirman que van a paro total

Mientras algunos docentes del Sindicato de Trabajadores de Conalep Quintana Roo (Sitaconqroo) informaban que ampliarían el paro de labores de tres a cinco horas diarias en todo el estado, que repercutiría en una afectación para tres mil 369 alumnos de los más de ocho mil que forman parte de la institución académica. Su líder, Werner Ku Pec, confirmaba el paro total y por tiempo indefinido en todos los planteles del estado.

El turno matutino en estas instituciones, inicia a las 07:00 horas y culmina a las 13:30 horas, mientras que el vespertino comienza a las 14:00 horas y finaliza a las 20:30 horas, por lo que el paro de cinco horas del miércoles significó que los estudiantes perdieron más del 80 por ciento de su jornada de clases, lo cual se irá al cien por ciento de horas perdidas a partir de que se ha determinado el paro total en los planteles.

José Ricardo Couoh Dzul, integrante de la delegación sindical en el plantel I de Cancún, informó inicialmente a través de un comunicado que se le solicitó a los miembros del Sitaconqroo sumarse a esta extensión de horas, hasta que la dirigencia general del Conalep cumpla con los principales puntos de su pliego petitorio. Pero Werner Ku Pec, entrevistado en el plantel II de la Región 228, detalló que tras no ser escuchados vio necesario convocar al paro total, demandando que se les dignifique como profesores y se les iguale el salario y las prestaciones con otras instituciones como Bachilleres y Cecyte.

Mientras tanto. este miércoles el Conalep, indicó que de los siete planteles que se tienen en la entidad, Chetumal y la extensión de Río Hondo, tuvieron clases con regularidad, mientras que en Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Playa del Carmen y Cancún sí se sumaron a este paro, representando una afectación de mil 647 alumnos apenas en el turno matutino. Ku Pec denunció que los profesores son muy mal pagados y acusó a Aníbal Montalvo, líder general del Conalep en Quintana Roo, de despilfarrar el presupuesto de la institución sin ayudar a los docentes.

La Universidad de Quintana Roo busca su autonomía

Autonomía y gratuidad son las dos virtudes que la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) exige para poder atender con mejores elementos a los estudiantes. No obstante, ambas cosas dependen del presupuesto de los gobiernos federal y estatal, al menos así lo argumentó el rector Francisco López Mena.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la intención de brindar educación gratuita en universidades de todo el país, de modo que Quintana Roo no debería ser la excepción y el rector de la Uqroo respalda tales intenciones, según sus palabras “por ser una necesidad actual”.

En cuanto a la autonomía refiere que es necesaria para tener mayores atribuciones en el proceso de consolidación, sin embargo, advierte que al tener autonomía, dejarían de percibir subsidios tanto de la Federación como del gobierno del estado.

Señaló que durante 2019, el gasto de la Uqroo ha sido de 444 millones de pesos y su recaudación propia de 30, mientras que el gobierno federal y el estado aportan el resto “La gratuidad en la educación es algo bueno, estamos de acuerdo, pero depende del presupuesto que aporten los gobiernos para compensar lo que dejaría de erogarse para gastos de la Uqroo”, comentó y concluye que “promoverá la autonomía universitaria, que abrace la autodeterminación de gobierno y explore escenarios que permitan simplificar procesos y consolidar el ejercicio pleno del presupuesto”. La Uqroo brinda educación a cinco mil 663 alumnos de 17 carreras en los cuatro campus.

Universidades públicas de 9 estados paran;

demandan mayor presupuesto

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) convocó ayer a un paro nacional de 24 horas a distintas universidades de 9 entidades, lo anterior con el fin de exigir al Poder Legislativo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se apruebe el aumento al subsidio, para que las instituciones puedan cubrir todos sus gastos.

Se sumaron al menos 45 sindicatos de 25 universidades públicas, entre ellas, las autónomas de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas, que refieren estar atravesando por una importante crisis financiera.

En ese tenor la Contu ha señalado que el presupuesto destinado a la educación superior debería permitir, entre otras cosas, el mejoramiento del salario, las condiciones de trabajo y la seguridad social de los trabajadores.

La Universidad Autónoma de Nayarit, concentra a 25 mil estudiantes de niveles medio superior y superior, y denuncia que tiene un déficit de mil 800 millones de pesos desde 2017, por lo que amenazan que de no obtener el presupuesto para pagar la nómina de 4 mil 700 administrativos y docentes se irán a paro indefinido.

También autoridades de la Universidad Autónoma de Morelos argumentan que están lejos de poder cubrir la nómina de 6 mil académicos y sindicalizados para fin de año.

El paro afectó a miles de estudiantes pertenecientes a las mas de 25 universidades que se unieron al paro de 24 horas, que de no ser resueltas sus demandas, podría volverse indefinido en muchos de los puntos mencionados.

Operadores de Ruta 60 dejan sin transporte a cientos en Cancún

No hay acuerdo entre operadores y Urvans de la Ruta 60, lo cual ocasionó un paro que dejó sin transporte a cientos de personas en Cancún, al menos desde Ciudad Natura hasta el centro de la ciudad.

Se sabe que se trata de un problema interno, en el que los concesionarios les querían cobrar más liquidación a operadores, pero como ellos no pueden subir las tarifas, optaron por manifestarse.

La delegada del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Bibian Castillo Dzul, explicó que las sanciones caerían sobre los concesionarios, y estas irían de desde 15 días de suspensión hasta la cancelación de la concesión en el caso de que el paro no llegue a su fin, por lo que les recomendó llegar a una mediación con los operadores.

De este modo el sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” deberá buscar el acuerdo entre los operadores y los concesionarios, pues de no resolverse “Se sancionarán a los concesionarios, aunque no tenga nada que ver, pero finalmente se está suspendiendo el servicio y, ahora, ya será motivo de sanción”, dijo Castillo Dzul.

Aclaró que esta protesta no tuvo nada que ver con la organizada por el Sindicato de taxistas de Cancún “contra el servicio de transporte a través de plataformas digitales como es el caso de Uber.